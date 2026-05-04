1950 में कैसे चलती थी आम आदमी की रसोई, तब कितनी थी आटा, घी, दाल और तेल की कीमत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 1950 में खाद्य पदार्थ आज की तुलना में बहुत सस्ते थे.

तब गेहूं आटा 10-30 पैसे, दाल 20-25 पैसे किलो मिलती थी.

तेल 25-30 पैसे, घी 2-5 रुपये प्रति किलो बिकता था.

मिट्टी के चूल्हे, सिल-बट्टे से सादा जीवन, पौष्टिक भोजन.

Common Man Kitchen In 1950: आज जब हम बाजार जाते हैं तो जेब खाली हो जाती है और सामान का थैला भी ठीक से नहीं भर पाता है. पेट्रोल से लेकर रसोई गैस और दाल से लेकर तेल तक की कीमतें आम आदमी के पसीने छुड़ा रही हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज से करीब साढ़े सात दशक पहले यानी 1950 के दौर में हमारे दादा-परदादा की रसोई कैसे चलती थी? उस समय खाने-पीने की जरूरी चीजों के दाम इतने कम थे कि आज सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. आइए, आज की बेतहाशा महंगाई और 1950 के उस दौर की रसोई की कीमतों और जीवनशैली का एक दिलचस्प और सटीक विश्लेषण करते हैं.

आज की आसमान छूती कीमतें

आज के आधुनिक दौर में आम आदमी की रसोई चलाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है. बाजार में गेहूं का आटा 40 से 45 रुपये प्रति किलो, अरहर की दाल 150 से 180 रुपये प्रति किलो और सरसों का तेल 140 से 160 रुपये प्रति लीटर तक बिक रहा है. वहीं, शुद्ध देसी घी की बात करें तो इसके दाम 600 से 700 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं. सब्जियों और मसालों की कीमतें भी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही हैं. इस महंगाई ने मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के घरेलू बजट को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है और लोग अब पुराने दौर की कम कीमतों को याद करने पर मजबूर हो जाते हैं.

1950 के दौर में रसोई की लागत

अब बात करते हैं साल 1950 की, जब भारत अपनी आजादी के शुरुआती सालों में था और देश की अर्थव्यवस्था का स्वरूप बिल्कुल अलग था. उस वक्त देश में मुद्रा का मूल्य बहुत अधिक था और एक रुपये में 16 आने हुआ करते थे. रिपोर्ट्स की मानें और आज के वक्त से तुलना करें तो उस दौर में महंगाई का नामोनिशान नहीं था. 1950 के दशक में मुख्य खाद्य पदार्थों की कीमतें पैसों में तय होती थीं. तब गेहूं का आटा लगभग 10 से 30 पैसे प्रति किलो के भाव पर आसानी से मिल जाता था. वहीं, रोजाना इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की दालों की कीमत 20 से 25 पैसे प्रति किलो के आसपास हुआ करती थी.

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कौड़ियों के भाव में शुद्धता

उस जमाने में मिलावट जैसी चीजें न के बराबर थीं और लोगों को बिल्कुल शुद्ध खाद्य सामग्री मिलती थी. खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला तेल उस वक्त लगभग 25 से 30 पैसे प्रति लीटर में मिल जाता था. सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात शुद्ध देसी घी की है, जो आज एक लग्जरी बन चुका है. साल 1950 में शुद्ध देसी घी लगभग 2 रुपये से लेकर 5 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिकता था. लोग बेफिक्र होकर अपनी रसोई में शुद्ध घी और तेल का इस्तेमाल करते थे क्योंकि ये आम आदमी की पहुंच के भीतर थे.

चावल चीनी और दूध के दाम

रसोई की अन्य मुख्य चीजों पर नजर डालें तो साल 1950 में चावल लगभग 12 पैसे प्रति किलो के भाव में उपलब्ध था. इसके साथ ही मिठास घोलने वाली चीनी की कीमत लगभग 40 पैसे प्रति किलो हुआ करती थी. बच्चों की सेहत और घर की चाय के लिए जरूरी दूध लगभग 12 पैसे प्रति लीटर में आसानी से मिल जाता था. इसके अलावा, सोने जैसी कीमती धातु की बात करें तो 1950 में 10 ग्राम सोने का भाव महज 88 से 90 रुपये के आसपास था. उस समय लोगों की आय भले ही आज के मुकाबले कम थी, लेकिन चीजों के दाम इतने सस्ते थे कि घर ठीकठाक चल जाता था.

मिट्टी का चूल्हा और सादा जीवन

1950 के दौर में रसोई आज की तरह मॉडर्न नहीं थी, बल्कि वह बहुत ही साधारण और प्राकृतिक हुआ करती थी. घरों में गैस सिलेंडर या इंडक्शन की जगह मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता था. ईंधन के रूप में सूखी लकड़ियों, उपलों यानी गोबर के कंडों और कोयले का इस्तेमाल किया जाता था. खाना पकाने के लिए पीतल, तांबे, कांसे और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होता था. धीमी आंच पर खाना पकाने के कारण भोजन का स्वाद और उसके पोषक तत्व बरकरार रहते थे. उस समय फ्रिज नहीं होते थे, इसलिए दूध, दही और पानी को ठंडा रखने के लिए मिट्टी के घड़ों का सहारा लिया जाता था.

सिल-बट्टे का स्वाद और मेहनत

उस दौर में महिलाएं रसोई का सारा काम खुद अपने हाथों से करती थीं, जिसमें शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा होती थी. मसालों को पीसने के लिए आज की तरह मिक्सर ग्राइंडर नहीं थे, बल्कि सिल-बट्टे का इस्तेमाल होता था, जिससे मसालों की खुशबू और स्वाद दोनों लाजवाब रहते थे. पानी भरने के लिए कुएं या हैंडपंप का इस्तेमाल होता था. खान-पान में बाजरा, ज्वार, रागी और स्थानीय अनाजों का अधिक उपयोग होता था. प्रोसेस्ड फूड का चलन न होने से उस समय की रसोई सीधे तौर पर बेहतर स्वास्थ्य और ताजे भोजन का एक मजबूत केंद्र हुआ करती थी, जहां सादगी का सबसे बड़ा महत्व था.

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