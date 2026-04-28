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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजKolkata Police Uniform: कोलकाता पुलिस की वर्दी सफेद क्यों है, बाकी सब राज्यों में खाकी क्यों?

Kolkata Police Uniform: कोलकाता पुलिस की वर्दी सफेद क्यों है, बाकी सब राज्यों में खाकी क्यों?

Kolkata Police Uniform: देश के बाकी राज्यों में पुलिस फोर्स खाकी वर्दी पहनती है लेकिन सिर्फ कोलकाता में ही सफेद वर्दी पहनी जाती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 28 Apr 2026 04:32 PM (IST)
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  • खाकी वर्दी 1847 में गंदगी छुपाने के लिए शुरू हुई।

Kolkata Police Uniform: जैसे-जैसे कोलकाता में वोटिंग का समय करीब आ रहा है यह शहर एक बार फिर से न सिर्फ अपनी राजनीति के लिए बल्कि अपनी अनोखी पहचान के लिए भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. इसका एक सबसे बड़ा फर्क सड़कों पर ही साफ दिखाई देता है. जहां पूरे भारत में पुलिस फोर्स खाकी वर्दी पहनती है वहीं कोलकाता पुलिस अपनी साफ सुथरी सफेद वर्दी में सबसे अलग नजर आती है. यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

एक अनोखी विरासत 

इस परंपरा की जड़ें 1690 तक जाती हैं. इस दौर में जॉब चारनॉक इस इलाके में आए थे और उन्होंने ही आधुनिक कोलकाता की नींव रखी थी. जैसे-जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आस-पास के गांवों पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण जमाना शुरू किया वैसे-वैसे एक औपचारिक पुलिस व्यवस्था की जरूरत महसूस होने लगी. 1845 तक जब कोलकाता पुलिस को आधिकारिक तौर पर एक ढांचे में ढाला गया तो ब्रिटिश शासकों ने इस फोर्स को एक अलग पहचान देने के लिए सफेद वर्दी को चुना. यह पहचान आज भी कायम है.

मौसम की बड़ी भूमिका 

कोलकाता का मौसम कोई मजाक नहीं है. यह काफी गर्म, उमस भरा और अक्सर थका देने वाला होता है. अगर वैज्ञानिक नजरिया से देखे तो सफेद रंग सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और गर्मी को कम सोखता है. इससे उन पुलिस अधिकारियों के लिए यह काफी आरामदायक हो जाता है जिन्हें लंबे समय तक बाहर रहकर काम करना पड़ता है. इसके उलट खाकी जैसे गहरे रंग ज्यादा गर्मी सोखते हैं, जो इस तरह के मौसम के लिए ज्यादा सही नहीं होते. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली के बिहार भवन में कैसे ले सकते हैं कैंटीन का ठेका, क्या है प्रोसीजर?

राज्य पुलिस से एक अलग पहचान 

पश्चिम बंगाल पुलिस भारत के ज्यादातर राज्यों की तरह ही अपनी मानक खाकी वर्दी पहनती है. कोलकाता पुलिस को सफेद वर्दी में रखने से लोगों को शहर की पुलिस और राज्य के पुलिस के बीच आसानी से फर्क करने में मदद मिलती है. 

बाकी राज्यों में खाकी वर्दी क्यों पहनी जाती है?

खाकी वर्दी की भी अपनी एक अलग कहानी है. इसे 1847 में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैरी लम्सडेन ने शुरू किया था. इसके पीछे का विचार काफी सीधा था. सफेद  वर्दी काफी जल्दी गंदी हो जाती थी लेकिन खाकी रंग दाग-धब्बों और गंदगी को काफी बेहतर तरीके से छुपा लेता था.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 28 Apr 2026 04:32 PM (IST)
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