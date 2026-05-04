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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज8000 लीटर गंगाजल अपने साथ लंदन ले गया था ये हिंदू राजा, वजह जानकर चौंक जाएंगे

8000 लीटर गंगाजल अपने साथ लंदन ले गया था ये हिंदू राजा, वजह जानकर चौंक जाएंगे

सात समंदर पार की एक बेहद खास शाही यात्रा और उससे जुड़ा एक ऐसा अनोखा संकल्प, जिसने अंग्रेजों को भी हैरत में डाल दिया था. जयपुर के एक राजा ने विदेशी धरती पर अपनी आस्था बनाए रखने के लिए कुछ ऐसा किया, जिसकी मिसाल दी जाती है.

By : निधि पाल | Updated at : 04 May 2026 01:07 PM (IST)
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  • महाराजा सवाई माधो सिंह ने लंदन यात्रा के लिए 8000 लीटर गंगाजल लिया.
  • धार्मिक मान्यताओं के चलते महाराजा ने चांदी के दो विशाल कलश बनवाए.
  • महाराजा ने लंदन में भी अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन किया.
  • गंगाजल से भरे कलश आज भी जयपुर सिटी पैलेस में हैं.

इतिहास के पन्नों में भारतीय राजाओं की ठाठ-बाट और उनके उसूलों के कई किस्से दर्ज हैं, लेकिन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय की लंदन यात्रा आज भी दुनिया को हैरान कर देती है. साल 1902 का वह दौर था जब समुद्र पार जाना धर्म के विरुद्ध माना जाता था, लेकिन ब्रिटेन के सम्राट के निमंत्रण को टालना भी मुश्किल था. ऐसे में महाराजा ने जो रास्ता निकाला, उसने ब्रिटिश हुकूमत को भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया. आइए जानते हैं उस ऐतिहासिक यात्रा की पूरी कहानी, जिसमें 8000 लीटर गंगाजल और चांदी के विशालकाय घड़ों ने इतिहास रच दिया था.

लंदन से राजतिलक का न्योता लेकिन धर्म का संकट

साल 1902 में ब्रिटेन के होने वाले किंग एडवर्ड सप्तम के राजतिलक समारोह में शामिल होने के लिए जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय को विशेष निमंत्रण मिला. उस समय हिंदू समाज में एक मान्यता बहुत गहरी थी कि सात समंदर पार करने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है. महाराजा स्वयं गंगा के अनन्य भक्त थे और वह अपनी धार्मिक मर्यादाओं को किसी भी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहते थे. महाराजा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि विदेशी धरती पर रहकर भी अपनी हिंदू परंपराओं और खान-पान की शुद्धता को कैसे बरकरार रखा जाए.

समाधान के लिए अनोखा रास्ता

इस जटिल समस्या का हल निकालने के लिए महाराजा ने अपने मंत्रियों और राजगुरुओं के साथ लंबी मंत्रणा की. काफी विचार-विमर्श के बाद यह तय किया गया कि महाराजा लंदन तो जाएंगे, लेकिन वह वहां के पानी का स्पर्श तक नहीं करेंगे. निर्णय लिया गया कि महाराजा की पूरी यात्रा के दौरान केवल पवित्र गंगाजल का ही उपयोग किया जाएगा, चाहे वह पीने के लिए हो या फिर स्नान और पूजा-पाठ के लिए. इसी के साथ यह शर्त भी रखी गई कि जिस जहाज से महाराजा यात्रा करेंगे, उसकी पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाएगा.

यह भी पढ़ें: इस हिंदू राजा ने दुनिया की सबसे महंगी कारों से उठवाया था कूड़ा, हिल गई थी ब्रिटिश हुकूमत

चांदी के विशाल घड़ों का निर्माण

गंगाजल को सुरक्षित रूप से लंदन ले जाने के लिए महाराजा ने दो बेहद विशाल चांदी के कलश तैयार करवाए. इन घड़ों को बनाने में करीब 14 हजार चांदी के सिक्कों को पिघलाया गया था. एक-एक घड़े का वजन लगभग 345 किलोग्राम है और इनकी ऊंचाई 5 फीट से भी ज्यादा है. इन कलशों की क्षमता इतनी है कि इनमें एक साथ 4000-4000 लीटर यानी कुल 8000 लीटर गंगाजल भरा जा सकता था. आज ये कलश जयपुर के सिटी पैलेस में रखे हुए हैं और 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में दुनिया के सबसे बड़े चांदी के पात्रों के रूप में दर्ज हैं.

ओलंपिया जहाज और शुद्धता के नियम

यात्रा के लिए 'एसएस ओलंपिया' नाम का एक नया समुद्री जहाज बुक किया गया. उस समय के लिहाज से इसका किराया लाखों रुपये में था. महाराजा की शर्त थी कि जहाज पर कभी भी मांस नहीं पकाया जाएगा. जहाज की अच्छी तरह से साफ-सफाई की गई और उसे धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप तैयार किया गया. जहाज पर केवल गंगाजल ही नहीं, बल्कि महाराजा के साथ उनके निजी रसोइए, सेवक और कई पंडित-पुरोहित भी गए ताकि हर दिन विधि-विधान से पूजा संपन्न की जा सके.

रास्ते में तूफान और समुद्र को भेंट

समुद्र के रास्ते लंदन जाना उस दौर में बहुत जोखिम भरा था. यात्रा के दौरान समुद्र में एक भयानक तूफान आया, जिससे जहाज डगमगाने लगा. चालक दल और यात्री डर गए. ऐसे में जहाज पर मौजूद पुजारियों ने महाराजा को सलाह दी कि समुद्र देवता को शांत करने के लिए गंगाजल का एक कलश अर्पित करना होगा. अपनी यात्रा की सुरक्षा और धार्मिक विश्वास के कारण महाराजा ने एक चांदी का कलश समुद्र में प्रवाहित कर दिया. इसके बाद तूफान शांत हुआ और यात्रा आगे बढ़ी, हालांकि कई जगह यह भी उल्लेख मिलता है कि केवल जल अर्पित किया गया था.

अंग्रेजों से हाथ मिलाने के बाद गंगाजल से स्नान

जब महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय इन विशाल घड़ों के साथ लंदन पहुंचे, तो अंग्रेज उन्हें देखकर दंग रह गए. लंदन के लोगों के लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था कि कोई राजा अपनी आस्था के लिए इतना बड़ा इंतजाम कर सकता है. महाराजा वहां के शाही महल में ठहरे, लेकिन उन्होंने अपनी दिनचर्या नहीं बदली. बताया जाता है कि जब भी कोई अंग्रेज अधिकारी या नागरिक उनसे हाथ मिलाता था, तो महाराजा तुरंत गंगाजल से अपने हाथ धोते थे. उनका भोजन भी पूरी तरह से इसी पवित्र जल में पकाया जाता था.

परंपराओं से कोई समझौता नहीं

महाराजा लंदन केवल निमंत्रण के कारण गए थे, लेकिन उन्होंने वहां के किसी भी ऐसे आयोजन में हिस्सा नहीं लिया जो उनकी परंपरा के खिलाफ हो. यहां तक कि वह मुख्य राजतिलक समारोह के कुछ हिस्सों में भी अपनी शर्तों के कारण शामिल नहीं हुए. उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनके लिए राजधर्म और कुल की परंपराएं सबसे ऊपर हैं. महाराजा की इस अटूट भक्ति और अपने धर्म के प्रति समर्पण ने ब्रिटिश अखबारों में खूब सुर्खियां बटोरीं और भारतीयों के स्वाभिमान को सात समंदर पार एक नई पहचान दी.

आज भी सुरक्षित हैं वो कलश

महाराजा की लंदन यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई और वह वापस भारत लौट आए. उनके साथ गया वह गंगाजल और चांदी का कलश आज भी जयपुर की विरासत का हिस्सा है. सिटी पैलेस के दीवान-ए-खास में रखे ये कलश आज भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं. ये घड़े केवल चांदी के बर्तन नहीं हैं, बल्कि सवाई माधो सिंह द्वितीय की उस विचारधारा के प्रतीक हैं, जिसने आधुनिकता के बीच भी अपनी जड़ों और विश्वास को मजबूती से थामे रखा. यह कहानी बताती है कि गंगा भारतीय संस्कृति में केवल एक नदी नहीं, बल्कि प्राणों से भी बढ़कर है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 04 May 2026 01:07 PM (IST)
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