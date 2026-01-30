US Travel Advisory: संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए एक कड़ी यात्रा चेतावनी जारी की है. अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक पाकिस्तान को 'लेवल 3: यात्रा पर दोबारा से विचार करें' श्रेणी में रखा गया है. यह श्रेणी उन देशों के लिए है जहां पर गंभीर सुरक्षा जोखिम मौजूद हैं. एडवाइजरी में आतंकवाद और अपहरण को चेतावनी के पीछे बड़ी वजह बताया गया है.

अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए लेवल 3 एडवाइजरी क्यों जारी की?

लेवल 3 एडवाइजरी के तहत अमेरिकी सरकार चेतावनी देती है कि आतंकवादी हमले बिना किसी चेतावनी के हो सकते हैं. विदेश विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान का सुरक्षा माहौल अस्थिर और अप्रत्याशित बना हुआ है. एडवाइजरी के मुताबिक संभावित हमले के लक्ष्यों में हवाई अड्डे, होटल, बाजार, शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, पर्यटन स्थल, स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल और सरकारी मार्ग शामिल हैं.

वे जगह, जिनसे अमेरिका ने बचने को कहा

अमेरिका ने पाकिस्तान की कुछ खास जगहों की पहचान की है जिन्हें काफी खतरनाक माना जाता है. अमेरिका ने उन जगहों को लेवल 4 की श्रेणी में रखा है. बलूचिस्तान प्रांत को सक्रिय आतंकवादी और उग्रवादी समूह की मौजूदगी की वजह से एक बड़ा खतरे वाला क्षेत्र बताया है. खैबर पख्तूनख्वा में नागरिकों को और सुरक्षा बलों पर लगातार हमले हुए हैं. इस वजह से इस जगह को भी खतरा बताया गया. भारत-पाकिस्तान सीमा पर नियंत्रण रेखा के पास के क्षेत्र को भी सैन्य संघर्ष और गोलीबारी के जोखिम की वजह से खतरनाक बताया गया है.

आतंकवाद और अपहरण

एडवाइजरी में बताई गई सबसे गंभीर चिंताओं में से एक आतंकवाद और अपहरण का दोहरा जोखिम है. विदेश विभाग चेतावनी देता है कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन और आपराधिक गिरोह काफी ज्यादा सक्रिय है और वह पश्चिमी नागरिकों, एनजीओ कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सरकारी अधिकारियों को निशाना बना सकते हैं.

नया K इंडिकेटर

एक बड़े अपडेट में अमेरिका ने पाकिस्तान की यात्रा एडवाइजरी में एक खास K इंडिकेटर जोड़ा है. इसका मतलब है किडनैपिंग. यह लेवल खास तौर से अपहरण की जोखिमों को बताता है और दर्शाता है कि अमेरिकियों को फिरौती या फिर राजनीतिक लाभ के लिए अपहरण का बढ़ा हुआ खतरा है.

इसी के साथ अमेरिका मानता है कि कुछ नागरिकों को अभी भी पाकिस्तान जाना पड़ सकता है. ऐसे यात्रियों के लिए सख्त सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है. अमेरिकियों से भीड़ वाली जगह और प्रदर्शन से बचने, यात्रा के रास्ते और शेड्यूल बार-बार बदलने और स्थानीय खबरों पर बारीकी से नजर रखने की गुजारिश की गई है.

