China Viral Toy: जैसे ही 17 फरवरी 2026 को चीनी नववर्ष आ रहा है पूरे चीन में तैयारियां जोरों से शुरू हो चुकी हैं. यह साल खास है क्योंकि यह अग्नि अश्व का वर्ष है जो एक दुर्लभ राशि चक्र संयोजन है और हर 60 साल में एक बार आता है. बाजार चमकीले लाल खुशमिजाज घोड़े की थीम वाली सजावट से भर चुके हैं. लेकिन इन सबके बीच एक अजीब चीज सभी का ध्यान खींच रही है. एक उदास चेहरे वाले घोड़े के खिलौने ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है. आइए जानते हैं कि यह घोड़ा क्या मैसेज देता है.

कहां बना है यह खिलौना

यह वायरल खिलौना यिवू इंटरनेशनल ट्रेड सिटी में बना है. यह चीन का सबसे बड़ा थोक बाजार और छोटे उपभोक्ता सामानों का एक वैश्विक केंद्र है. हैप्पी सिस्टर फैक्ट्री ने इस घोड़े को बनाया है. दरअसल इस घोड़े को कभी भी उदास दिखाने के लिए नहीं बनाया गया था. यह एक गलती थी जिसमें मुंह उल्टा सिला गया था.

फैक्ट्री की गलती से इंटरनेट सनसनी तक

जैसे ही उदास घोड़े की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाई दी, लोगों को यह घोड़ा पसंद आने लगा. लोगों को यह घोड़ा अजीब तरह से इंसान जैसा लगने लगा.

कॉर्पोरेट गुलाम पीढ़ी का आईना

युवा चीनी कर्मचारियों ने इस रोते हुए घोड़े को आधुनिक काम और जीवन की थकान का प्रतीक बना दिया. ऑनलाइन इसे कॉरपोरेट गुलाम के चेहरे के रूप में बताया गया. मीम्स में यह घोड़ा बाहर से मुस्कुराता हुआ और अंदर से टूटा हुआ बताया जाने लगा.

9-9-6 कार्य संस्कृति के खिलाफ खामोश विरोध

इसको खिलौने की लोकप्रियता चीन की बदनाम 9-9-6 कार्य संस्कृति से निराशा से भी जुड़ी हुई है. दरअसल चीन में कर्मचारी सुबह 9:00 से रात के 9:00 बजे तक और हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं. कई युवाओं के लिए रोता हुआ घोड़ा एक गैर मौखिक विरोध बन गया. अपने इमोशनल सिंबॉलिज्म के अलावा यह खिलौना चीन के बढ़ते अगली क्यूट ट्रेंड में एकदम फिट बैठता है. चीन में नई युवा पीढ़ी ऐसे खिलौने की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही है जो अजीब, इंपरफेक्ट या थोड़े परेशान करने वाले दिखते हैं, लेकिन फिर भी क्यूट हैं.

नए साल ने इसे और भी बड़ा बना दिया

2026 घोड़े का साल होने की वजह से घोड़े की थीम वाली चीजों की डिमांड अपने आप से बढ़ गई है. रोता हुआ घोड़ा जो पहले से ही वायरल था नए साल की एक जरूरी चीज बन चुका है.

