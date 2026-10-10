कौन सा देश सबसे ज्यादा खर्च कर रहा 5जी डेटा, कहां हैं दुनिया के ताकतवर देश?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom लातविया प्रति व्यक्ति डेटा उपयोग में शीर्ष पर, UAE 5G गति में अग्रणी।

India 5G Data Consumption: भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने वाला देश है. स्वीडन की एक टेलीकॉम कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तेजी से हो रहे 5G विस्तार से 2031 तक इसके 5G यूजर्स की संख्या 1.1 बिलियन से ज्यादा हो सकती है.

हालांकि सबसे ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाला देश जरूरी नहीं की सबसे बड़ा 5G नेटवर्क या फिर सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल ताकत वाला देश भी हो.‌ यह रैंकिंग कनेक्टिविटी और प्रभाव के अलग-अलग पहलुओं को मापती है.

मोबाइल डेटा इस्तेमाल में भारत सबसे आगे

भारत की यह स्थिति बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन के इस्तेमाल, सस्ते इंटरनेट पैकेज और वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया और डिजिटल सेवाओं की मांग से बनी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक मोबाइल डेटा की कीमतें लगभग ₹8 से ₹18 प्रति गीगाबाइट हैं. इससे ज्यादा लोग जुड़े रह पाते हैं और ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाले एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर पाते हैं.

जैसे-जैसे 5G का विस्तार होगा तेज स्पीड और बेहतर नेटवर्क क्षमता से डेटा का इस्तेमाल और भी बढ़ सकता है. 2031 तक 1.1 बिलियन यूजर्स का अनुमान एक बड़ी बढ़त को दिखाता है. हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है पक्का आंकड़ा नहीं है. असल बढ़त नेटवर्क में निवेश, डिवाइस की कीमत और मांग पर निर्भर करेगी.





चीन में सबसे ज्यादा 5G यूजर्स हैं

कुल मोबाइल डेटा इस्तेमाल के मामले में भारत सबसे आगे है लेकिन 5G इंफ्रास्ट्रक्चर और सब्सक्राइबर्स की संख्या के मामले में चीन पहले नंबर पर आता है. वहां 950 मिलियन से ज्यादा 5G सब्सक्राइबर्स हैं जो उसके बड़े टेलीकम्युनिकेशन मार्केट और बड़े पैमाने पर नेटवर्क रोल आउट को दिखाता है.

कुल डेटा इस्तेमाल, सब्सक्राइबर्स की संख्या और नेटवर्क की पहुंच अलग-अलग चीजों को मापती है. हो सकता है किसी देश में लोग सेवाओं का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हो और इस वजह से वहां ज्यादा डेटा का इस्तेमाल होता हो. इसी के साथ कोई दूसरा देश सब्सक्राइबर या इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आगे हो.

बड़े पैमाने पर 5G कवरेज वाले देश

बहरीन, साइप्रस, दक्षिण कोरिया और कुवैत की पहचान ऐसे देशों के तौर पर की जाती है जिन्होंने 5G के लिए 100% आबादी तक कवरेज हासिल कर लिया है. इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि हर जगह सिग्नल की क्वालिटी एक जैसी हो या फिर हर निवासी ने इस सेवा को सब्सक्राइब किया हो. दक्षिण कोरिया अपने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेक्टर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है.





प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा डेटा फूंकने वाले देश

अगर बात अकेले एक इंसान के हर महीने औसतन सबसे ज्यादा जीबी डेटा इस्तेमाल करने की बात आती है तो लातविया पूरी दुनिया में नंबर एक पर आता है. यहां प्रति व्यक्ति हर महीने औसतन 56.5 जीबी डेटा खर्च किया जाता है. इसी के साथ सऊदी अरब दूसरे नंबर पर आता है. यहां प्रति व्यक्ति मासिक खपत 52.7 जीबी की है. फिनलैंड तीसरे नंबर पर आता है. यहां औसतन 47.4 जीबी डेटा हर महीने एक यूजर इस्तेमाल करता है. अगर बात करें भारत की तो यह आंकड़ा प्रति व्यक्ति लगभग 37 जीबी प्रति महीना है.

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5G इंटरनेट की रफ्तार

अगर बात सिर्फ डाउनलोड स्पीड की हो तो दुनिया के सबसे धाकड़ देश में संयुक्त अरब अमीरात पहले नंबर पर आता है. यहां 652 एमबीपीएस की औसत डाउनलोड स्पीड आती है और इसी वजह से यह दुनिया में सबसे टॉप पर है. इसके बाद कतर और दक्षिण कोरिया देश हैं. यहां 400 से 500 एमबीपीएस की जबरदस्त स्पीड आती है.

भारत में मोबाइल डेटा का ज्यादा इस्तेमाल सस्ते इंटरनेट और तेजी से बढ़ती डिजिटल आबादी को दिखाता है. 5G सब्सक्राइबर्स की संख्या में चीन सबसे आगे है जबकि अमेरिका सप्लाई सुपरपावर रैंकिंग में टॉप पर है. इन तुलना से पता चलता है कि किसी देश के प्रभाव के अलग-अलग पहलुओं को मापते समय डिजिटल कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय शक्ति कैसे एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं.

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