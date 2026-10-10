ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकौन सा देश सबसे ज्यादा खर्च कर रहा 5जी डेटा, कहां हैं दुनिया के ताकतवर देश?

कौन सा देश सबसे ज्यादा खर्च कर रहा 5जी डेटा, कहां हैं दुनिया के ताकतवर देश?

India 5G Data Consumption: दुनियाभर में आज 5G का इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते हैं कि 5G डेटा खर्च करने के मामले में कौन सा देश सबसे आगे हैं.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 10 Oct 2026 09:13 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • लातविया प्रति व्यक्ति डेटा उपयोग में शीर्ष पर, UAE 5G गति में अग्रणी।

India 5G Data Consumption: भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने वाला देश है. स्वीडन की एक टेलीकॉम कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तेजी से हो रहे 5G विस्तार से 2031 तक इसके 5G यूजर्स की संख्या 1.1 बिलियन से ज्यादा हो सकती है. 

हालांकि सबसे ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाला देश जरूरी नहीं की सबसे बड़ा 5G नेटवर्क या फिर सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल ताकत वाला देश भी हो.‌ यह रैंकिंग कनेक्टिविटी और प्रभाव के अलग-अलग पहलुओं को मापती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
सऊदी अरब को क्यों निशाना बना रहे हूती, क्या है दुश्मनी की वजह?
सऊदी अरब को क्यों निशाना बना रहे हूती, क्या है दुश्मनी की वजह?
जनरल नॉलेज
क्या विपक्ष को प्रदर्शन करने से रोक सकता है सुप्रीम कोर्ट, जान लें कानून?
क्या विपक्ष को प्रदर्शन करने से रोक सकता है सुप्रीम कोर्ट, जान लें कानून?
जनरल नॉलेज
स्टेडियम से एयरपोर्ट तक, पीएम मोदी के नाम पर किन मशहूर जगहों के नाम?
स्टेडियम से एयरपोर्ट तक, पीएम मोदी के नाम पर किन मशहूर जगहों के नाम?
जनरल नॉलेज
शराब की दुकानों से एक दिन में कितना कमाती है दिल्ली, कितना होगा नुकसान?
शराब की दुकानों से एक दिन में कितना कमाती है दिल्ली, कितना होगा नुकसान?

मोबाइल डेटा इस्तेमाल में भारत सबसे आगे 

भारत की यह स्थिति बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन के इस्तेमाल, सस्ते इंटरनेट पैकेज और वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया और डिजिटल सेवाओं की मांग से बनी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक मोबाइल डेटा की कीमतें लगभग ₹8 से ₹18 प्रति गीगाबाइट हैं. इससे ज्यादा लोग जुड़े रह पाते हैं और ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाले एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर पाते हैं.

जैसे-जैसे 5G का विस्तार होगा तेज स्पीड और बेहतर नेटवर्क क्षमता से डेटा का इस्तेमाल और भी बढ़ सकता है. 2031 तक 1.1 बिलियन यूजर्स का अनुमान एक बड़ी बढ़त को दिखाता है. हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है पक्का आंकड़ा नहीं है. असल बढ़त नेटवर्क में निवेश, डिवाइस की कीमत और मांग पर निर्भर करेगी.


कौन सा देश सबसे ज्यादा खर्च कर रहा 5जी डेटा, कहां हैं दुनिया के ताकतवर देश?

चीन में सबसे ज्यादा 5G यूजर्स हैं 

कुल मोबाइल डेटा इस्तेमाल के मामले में भारत सबसे आगे है लेकिन 5G इंफ्रास्ट्रक्चर और सब्सक्राइबर्स की संख्या के मामले में चीन पहले नंबर पर आता है. वहां 950 मिलियन से ज्यादा 5G सब्सक्राइबर्स हैं जो उसके बड़े टेलीकम्युनिकेशन मार्केट और बड़े पैमाने पर नेटवर्क रोल आउट को दिखाता है.

कुल डेटा इस्तेमाल, सब्सक्राइबर्स की संख्या और नेटवर्क की पहुंच अलग-अलग चीजों को मापती है. हो सकता है किसी देश में लोग सेवाओं का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हो और इस वजह से वहां ज्यादा डेटा का इस्तेमाल होता हो. इसी के साथ कोई दूसरा देश सब्सक्राइबर या इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आगे हो.

बड़े पैमाने पर 5G कवरेज वाले देश 

बहरीन, साइप्रस, दक्षिण कोरिया और कुवैत की पहचान ऐसे देशों के तौर पर की जाती है जिन्होंने 5G के लिए 100% आबादी तक कवरेज हासिल कर लिया है. इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि हर जगह सिग्नल की क्वालिटी एक जैसी हो या फिर हर निवासी ने इस सेवा को सब्सक्राइब किया हो. दक्षिण कोरिया अपने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेक्टर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है. 


कौन सा देश सबसे ज्यादा खर्च कर रहा 5जी डेटा, कहां हैं दुनिया के ताकतवर देश?

प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा डेटा फूंकने वाले देश

अगर बात अकेले एक इंसान के हर महीने औसतन सबसे ज्यादा जीबी डेटा इस्तेमाल करने की बात आती है तो लातविया पूरी दुनिया में नंबर एक पर आता है. यहां प्रति व्यक्ति हर महीने औसतन 56.5 जीबी डेटा खर्च किया जाता है. इसी के साथ सऊदी अरब दूसरे नंबर पर आता है. यहां प्रति व्यक्ति मासिक खपत 52.7 जीबी की है. फिनलैंड तीसरे नंबर पर आता है. यहां औसतन 47.4 जीबी डेटा हर महीने एक यूजर इस्तेमाल करता है. अगर बात करें भारत की तो यह आंकड़ा प्रति व्यक्ति लगभग 37 जीबी प्रति महीना है. 

यह भी पढ़ें: शराब की दुकानों से एक दिन में कितना कमाती है दिल्ली, कितना होगा नुकसान?

5G इंटरनेट की रफ्तार 

अगर बात सिर्फ डाउनलोड स्पीड की हो तो दुनिया के सबसे धाकड़ देश में संयुक्त अरब अमीरात पहले नंबर पर आता है. यहां 652 एमबीपीएस की औसत डाउनलोड स्पीड आती है और इसी वजह से यह दुनिया में सबसे टॉप पर है. इसके बाद कतर और दक्षिण कोरिया देश हैं. यहां 400 से 500 एमबीपीएस की जबरदस्त स्पीड आती है.

भारत में मोबाइल डेटा का ज्यादा इस्तेमाल सस्ते इंटरनेट और तेजी से बढ़ती डिजिटल आबादी को दिखाता है. 5G सब्सक्राइबर्स की संख्या में चीन सबसे आगे है जबकि अमेरिका सप्लाई सुपरपावर रैंकिंग में टॉप पर है. इन तुलना से पता चलता है कि किसी देश के प्रभाव के अलग-अलग पहलुओं को मापते समय डिजिटल कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय शक्ति कैसे एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं.

यह भी पढ़ें: दुनिया के कितने देशों की सत्ता उखाड़ चुके हैं Gen Z, यहां देख लें लिस्ट

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 10 Oct 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
India 5G Data Consumption Highest Mobile Data Usage China 5G Subscribers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
सऊदी अरब को क्यों निशाना बना रहे हूती, क्या है दुश्मनी की वजह?
सऊदी अरब को क्यों निशाना बना रहे हूती, क्या है दुश्मनी की वजह?
जनरल नॉलेज
क्या विपक्ष को प्रदर्शन करने से रोक सकता है सुप्रीम कोर्ट, जान लें कानून?
क्या विपक्ष को प्रदर्शन करने से रोक सकता है सुप्रीम कोर्ट, जान लें कानून?
जनरल नॉलेज
स्टेडियम से एयरपोर्ट तक, पीएम मोदी के नाम पर किन मशहूर जगहों के नाम?
स्टेडियम से एयरपोर्ट तक, पीएम मोदी के नाम पर किन मशहूर जगहों के नाम?
जनरल नॉलेज
शराब की दुकानों से एक दिन में कितना कमाती है दिल्ली, कितना होगा नुकसान?
शराब की दुकानों से एक दिन में कितना कमाती है दिल्ली, कितना होगा नुकसान?
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बादशाहों का बंदोबस्त है बख़्तरबंद', CJP के प्रदर्शन से पहले बोले अखिलेश
'बादशाहों का बंदोबस्त है बख़्तरबंद', CJP के प्रदर्शन से पहले बोले अखिलेश
क्रिकेट
5 पर गिरे 2 विकेट, 250 रन के ऐतिहासिक चेज पर क्या बोले कप्तान शाई होप; जानें
5 पर गिरे 2 विकेट, 250 रन के ऐतिहासिक चेज पर क्या बोले शाई होप
इंडिया
CJP के दिल्ली प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक क्यों नहीं हो रहे शामिल, खुद बताया कारण
CJP के दिल्ली प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक क्यों नहीं हो रहे शामिल, खुद बताया कारण
ओटीटी
नानी ने The Paradise के ओटीटी वर्जन में किए बदलाव, अनसीन फुटेज हो सकती है शामिल
'द पैराडाइज' के ओटीटी वर्जन में हुए बदलाव, अनसीन फुटेज हो सकती है शामिल
इंडिया
शारजाह में तेल टैंकर पर ड्रोन अटैक, जहाज पर 22 भारतीय थे सवार, मंत्रालय ने क्या बताया?
शारजाह में तेल टैंकर पर ड्रोन अटैक, जहाज पर 22 भारतीय थे सवार, मंत्रालय ने क्या बताया?
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro के बाद Apple के ये प्रोडक्ट्स होंगे लाॅन्च, जानें तारीख
iPhone 18 Pro के बाद Apple के ये प्रोडक्ट्स होंगे लाॅन्च, जानें तारीख
Home Tips
How To Fix Undercooked Rice: अधपके चावल को फेंकने की न करें भूल! 5 मिनट में ऐसे करें ठीक
अधपके चावल को फेंकने की न करें भूल! 5 मिनट में ऐसे करें ठीक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget