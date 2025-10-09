किन-किन देशों में चलता है एक लाख का नोट? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट

दुनिया में कई देशों की मुद्रा इतनी कमजोर है कि वहां के बैंक नोटों का मूल्य लाखों में होता है. जिसका मतलब है कि वहां के लोगों के लिए ज्यादा मूल्य वाले नोट सामान्य खर्च के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं. दुनिया के कई देश के साथ एशिया के कुछ देशों में एक लाख के नोट भी चलन में है. इन देशों में मुद्रा का मूल्य डॉलर या भारतीय रुपये के तुलना में बहुत कम है. इसलिए स्थानीय लोग इन्हें बड़ी रकम नहीं बल्कि रोजमर्रा के नोट की तरह इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको उन देशों के बारे में बताते हैं, जहां अब भी एक लाख के नोट चलन में है.

आर्मेनिया में चलता है 1 लाख का नोट

आर्मेनिया एक छोटा देश है. लेकिन यहां दुनिया के सबसे बड़े बैंक नोट्स चलन में है. दरअसल आर्मेनिया में 1 लाख ड्रम का नोट चलता है. आर्मेनिया ड्रम अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर है. इसलिए इसकी कीमत लाखों में दिखाई देती है. आर्मेनिया के 1 लाख ड्रम के नोट पर वहां के शासन की तस्वीर छपी है.

ईरान में भी चलता है 1 लाख का नोट

ईरान में भी एक लाख रियाल का नोट चलता है. ईरान में यह नोट 2010 में लॉन्च किया गया था. इससे पहले ईरान में 50,000 रियाल का नोट सबसे बड़ा हुआ करता था. लेकिन अब 1 लाख रियाल का नोट वहां के लेनदेन में आम है. ईरान की मुद्रा में इतनी बड़ी संख्या होने की वजह से वहां रोजमर्रा के कामकाज में कई दिक्कतें आती है. इसके अलावा ईरान में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि रियाल की कीमत बहुत कम हो गई है.

इंडोनेशिया में भी चलन में है 1 लाख का नोट

इंडोनेशिया में भी सबसे बड़ा नोट 1 लाख का है. इंडोनेशिया की मुद्रा भी बहुत कमजोर मानी जाती है. वहीं वहां की मुद्रा का मूल्य भारतीय रुपये की तुलना में भी बहुत कम है. इसलिए वहां सबसे बड़े नोट भी आम उपयोग के नोट माने जाते हैं. इंडोनेशिया की सबसे ज्यादा मूल्य की करेंसी पर इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति की तस्वीर छपी हुई है.

वियतनाम में भी चलता है 1 लाख का नोट

वियतनाम में एक लाख डोंग का नोट साल 2004 में जारी किया गया था और यह आज भी चलन में है. यह हरे रंग का नोट पॉलीमर से बना है. जिससे वियतनाम का एक लाख डोंग का नोट जल्दी खराब नहीं होता है. इसके आगे की तरफ वियतनाम के नेता की तस्वीर है, जबकि पीछे टेंपल आफ लिटरेचर यानी ज्ञान का मंदिर की तस्वीर छपी है.

