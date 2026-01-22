हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजArtemis II Mission: Artemis II मिशन में कौन-कौन से देश शामिल, किसके पास क्या जिम्मेदारी?

Artemis II Mission: Artemis II मिशन में कौन-कौन से देश शामिल, किसके पास क्या जिम्मेदारी?

Artemis II Mission: नासा ने आर्टेमिस II की पूरी तैयारी कर ली है. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस मिशन में कौन-कौन से देश शामिल हैं और उनकी क्या भूमिका है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 22 Jan 2026 02:59 PM (IST)
Preferred Sources

Artemis II Mission: नासा ने केनेडी स्पेस सेंटर में आर्टेमिस II रॉकेट को लॉन्च पैड पर ले जाने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है. आने वाले समय में आर्टेमिस II इंसानों को पहले से कहीं ज्यादा पृथ्वी से दूर भेज पाएगा. इसमें चार एस्ट्रोनॉट चंद्रमा पर उतरे बिना चंद्र कक्षा में जाएंगे. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस मिशन में कौन-कौन से देश शामिल है और किसके पास क्या जिम्मेदारी है.

यूनाइटेड स्टेट्स 

यूनाइटेड स्टेट्स नासा के जरिए इस मिशन की रीढ़ है. नासा ने शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन ग्रुप कैप्सूल, जो एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा के चारों ओर ले जाएगा, को डिजाइन किया और बनाया है. बोर्ड पर चार एस्ट्रोनॉट में से तीन अमेरिकी हैं. कमांडर के रूप में रीड वाइजमैन, पायलट के रूप में विक्टर ग्लोवल और मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में क्रिस्टीना कोच. उनका काम स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल और नेविगेशन से लेकर गहरे अंतरिक्ष में सिस्टम टेस्टिंग तक है. 

लॉन्च और मिशन ऑपरेशन के अलावा अमेरिकी नौसेना भी स्पलैशडाउन के बाद प्रशांत महासागर से ओरियन कैप्सूल और क्रू को रिकवर करके एक बड़ी भूमिका निभाती है. 

यूरोप 

यूरोप का योगदान यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जरिए से आता है. इन्होंने मिशन के सबसे जरूरी कंपोनेंट में से एक यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल बनाया है. यह मॉड्यूल ओरियन स्पेसक्राफ्ट के इंजन रूम के रूप में काम करता है. यह एस्ट्रोनॉट को बिजली, पानी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सप्लाई करता है. इतना ही नहीं बल्कि यह प्रोपल्शन और तापमान रेगुलेशन को भी कंट्रोल करता है. यूरोपीय सर्विस मॉड्यूल एक महाद्वीपीय कोशिश है. इसे जर्मनी में एयरबस लीड कर रहा है. साथ ही इसमें इटली और फ्रांस के साथ 10 से ज्यादा यूरोपीय देशों का योगदान है.

कनाडा 

कनाडा इस मिशन में इंसानी मौजूदगी और लंबे समय तक तकनीकी योगदान के जरिए एक ऐतिहासिक भूमिका निभा रहा है. कनाडा स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट जेरेमी हैनसेन एक मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में उड़ान भरेंगे. यह चंद्रमा के पास यात्रा करने वाले पहले गैर अमेरिकी नागरिक बनेंगे. उन्हें स्पेसक्राफ्ट सिस्टम की निगरानी करने और मिशन प्रयोग में सहायता करने की जिम्मेदारी सौंप गई है. 

जापान 

वैसे तो इस मिशन के क्रू में जापान का कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं है लेकिन जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी एक बड़ी रणनीतिक पार्टनर है. जापान तकनीकी विशेषज्ञता और वैज्ञानिक सहयोग दे रहा है.

बाकी देश और क्यूबसेट मिशन 

आर्टेमिस II को बाकी देशों से भी योगदान मिल रहा है. जर्मनी, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया और सऊदी अरब जैसे देश क्यूबसेट भेज रहे हैं. यह छोटे रिसर्च सैटेलाइट होते हैं जिन्हें मिशन के दौरान तैनात किया जाएगा. तत्काल मिशन पार्टनर्स के अलावा भारत के साथ-साथ 60 से ज्यादा देशों ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. यह समझौते शांतिपूर्ण लूनर एक्सप्लोरेशन, पारदर्शिता, वैज्ञानिक डेटा साझाकरण और अंतरिक्ष संसाधनों के जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं.

ये भी पढ़ें:  किसके अधीन काम करता है BMC, क्या पीएम मोदी इसके काम-काज में नहीं दे सकते दखल?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 22 Jan 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
Moon Mission Artemis II NASA Mission
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट सब बैन, इस राज्य ने लिया चौंकाने वाला फैसला
बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट सब बैन, इस राज्य ने लिया चौंकाने वाला फैसला
बिहार
बिहार: CM नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' के दौरान सीवान में धमाका, एक शख्स की मौत
बिहार: CM नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' के दौरान सीवान में धमाका, एक शख्स की मौत
क्रिकेट
क्या क्रिकेट में बैन है नंबर 69? क्या विवाद है, जानिए
क्या क्रिकेट में बैन है नंबर 69? क्या विवाद है, जानिए
बॉलीवुड
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Trump के बयान से Market में तूफानी तेजी | Sensex +850, Nifty उछला | Gold-Silver Crash | Paisa Live
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Greenland | Prayagraj | RSS | Delhi Weather Update | T20
Delhi News : दिल्ली के मंगोलपुरी में बदमाशों ने चाकू से गोदकर कर दी हत्या, लोग देखते रहे
Magh Mela 2026 : Swami Avimukteshwaranand से हो रही बदले की राजनीति ?। Pramod Krishnam
Andhra Pradesh में भीषण सड़क हादसा, बस और कंटेनर की जोरदार टक्कर | Fire News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट सब बैन, इस राज्य ने लिया चौंकाने वाला फैसला
बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट सब बैन, इस राज्य ने लिया चौंकाने वाला फैसला
बिहार
बिहार: CM नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' के दौरान सीवान में धमाका, एक शख्स की मौत
बिहार: CM नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' के दौरान सीवान में धमाका, एक शख्स की मौत
क्रिकेट
क्या क्रिकेट में बैन है नंबर 69? क्या विवाद है, जानिए
क्या क्रिकेट में बैन है नंबर 69? क्या विवाद है, जानिए
बॉलीवुड
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
विश्व
Gaza Board of Peace: 8 मुस्लिम देश ट्रंप के फैसले के साथ, गाजा के बोर्ड ऑफ पीस में होंगे शामिल, ये रही पूरी लिस्ट
8 मुस्लिम देश ट्रंप के फैसले के साथ, गाजा के बोर्ड ऑफ पीस में होंगे शामिल, ये रही पूरी लिस्ट
हेल्थ
Hidden Signs Of Kidney Damage: सिर्फ पुरुषों में दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
सिर्फ पुरुषों में दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
यूटिलिटी
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
जनरल नॉलेज
पुराने समय में लंबे बाल क्यों रखते थे लड़के, क्या है इसके पीछे का साइंस?
पुराने समय में लंबे बाल क्यों रखते थे लड़के, क्या है इसके पीछे का साइंस?
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget