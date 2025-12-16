हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL 2026 Mini Auction: इस बार कहां होगा IPL खिलाड़ियों का मिनी ऑक्शन, जानें उस शहर के बारे में जहां सजेगा मेला

IPL 2026 Mini Auction: आज आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन होने जा रहा है. आइए जानते हैं कहां होने वाला है यह ऑक्शन और क्या है वहां की खास बात.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 16 Dec 2025 12:51 PM (IST)
IPL 2026 Mini Auction: आईपीएल 2026 सीजन को लेकर लोगों के बीच उत्साह बढ़ता जा रहा है. आज से मिनी ऑक्शन के साथ यह सफर शुरू होने जा रहा है. इस बार आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने एक बार फिर से भारत के बाहर नीलामी आयोजित करने का फैसला किया है. आईपीएल 2026 मिनी एक्शन आज अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं इस ऑक्शन और शहर के बारे में कुछ खास जानकारी.

अबू धाबी को मेजबान शहर के रूप में चुना गया 

संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी हाई प्रोफाइल खेल और मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए एक पसंदीदा वैश्विक डेस्टिनेशन बनती जा रही है. अपने वैश्विक स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी, लग्जरी हॉस्पिटैलिटी और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी के शानदार अनुभव के साथ यह शहर आईपीएल नीलामी जैसे बड़े इवेंट के लिए एकदम सही जगह है. पिछले कुछ सालों में अबू धाबी ने आईपीएल मैच, आईसीसी इवेंट, यूएफसी टूर्नामेंट और ग्लोबल कॉन्सर्ट की भी मेजबानी की है. यही वजह है कि अब यह शहर भारतीय क्रिकेट प्रशासकों के लिए एक भरोसेमंद स्थान बन चुका है. 

अबू धाबी में कहां होगी नीलामी 

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन अबू धाबी के यास द्वीप के एतिहाद एरिना में आयोजित किया जा रहा है. यह मध्य पूर्व के सबसे बड़े और सबसे एडवांस्ड इनडोर मनोरंजन स्थलों में से एक है. इसकी बैठने की क्षमता लगभग 18000 है. 2021 में खोला गया यह एरिना अरबी संस्कृति से प्रेरित है और अपने आधुनिक डिजाइन और अपनी टिकाऊ वास्तुकला के लिए पहचाना जाता है. यहां पर मौसम की परवाह किए बिना पूरे साल इवेंट का आयोजन होता रहता है.

अबू धाबी आईपीएल फ्रैंचाइजी के लिए क्यों सबसे ठीक

अबू धाबी फ्रेंचाइजी के लिए काफी बढ़िया लॉजिस्टिक्स प्रदान करता है. इनमें लग्जरी होटल, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, बेहतर परिवहन प्रणाली और टॉप क्लास इवेंट मैनेजमेंट सेवाएं शामिल हैं. फ्रेंचाइजी मालिक, टीम अधिकारी, स्काउट और ब्रॉडकास्टर्स एक ही जगह आराम से काम कर सकते हैं.

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन की कुछ जरूरी बातें 

ऑक्शन पूल में कुल 350 खिलाड़ी हैं. इनमें 240 भारतीय खिलाड़ी और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं. इनमें से 10 फ्रेंचाइजी में सिर्फ 77 स्लॉट मौजूद हैं. इस वजह से यह बोली काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाती है. आईपीएल 2026 मिनी एक्शन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट को फॉलो करता है. इसमें टीमें रिटेन किए गए खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हुए एक फिक्स्ड पर्स के साथ आती हैं. हर फ्रेंचाइजी को 18 से 25 खिलाड़ियों का स्क्वाड बनाए रखना होता है. हर स्क्वाड में ज्यादा से ज्यादा 8 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं और प्लेइंग 11 में सिर्फ चार को ही खेलने की इजाजत है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 16 Dec 2025 12:51 PM (IST)
Abu Dhabi IPL 2026 Mini Auction Etihad Arena
