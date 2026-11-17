Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नेवादा गोल्ड माइंस सालाना उत्पादन में अग्रणी, मुरुंताऊ बड़ा भंडार।

नेवादा गोल्ड माइंस ने 2025 में 80.7 टन सोने का उत्पादन किया।

उज़्बेकिस्तान के मुरुंताऊ ने 2025 में 53.1 टन सोना उत्पादित किया।

World's Largest Gold Mine: दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि उसका आकार कैसे मापा जा रहा है. संयुक्त राज्य अमेरिका में नेवादा गोल्ड माइंस सालाना सोने के उत्पादन के मामले में खनन परिसर में सबसे आगे है. इसी के साथ उज़्बेकिस्तान का मुरुंताऊ अपने बड़े खुले गड्ढे और सोने के भंडार के लिए मशहूर है. 2025 में दोनों खदानों से 80.7 टन और 53.1 टन सोने का उत्पादन हुआ.

नेवादा गोल्ड माइंस

नेवादा गोल्ड माइंस अमेरिकी राज्य नेवादा में बसी है. यह एक अकेली खदान नहीं है बल्कि खदानों और प्रोसेसिंग फैसिलिटी का एक परिसर है. ज्वाइंट वेंचर की स्थापना 1 जुलाई 2019 को बैरिक गोल्ड और न्यूमोंट कॉरपोरेशन द्वारा की गई थी. बैरिक के पास 61.5% हिस्सेदारी है और न्यूमोंट के पास 38.5% हिस्सेदारी है.

कंपनी के मुताबिक इस परिसर में 10 भूमिगत खदानें और 12 खुले गड्ढे वाली खदानें शामिल हैं. इसके प्रमुख परिचालन में कार्लिन, टर्क्वॉइज रिज, फीनिक्स और लॉन्ग कैन्यन शामिल हैं.

Mining.com की 2025 गोल्ड माइन रैंकिंग के मुताबिक परिसर ने 2025 में लगभग 2.595 मिलियन औंस सोने का उत्पादन किया. यह लगभग 80.7 मीट्रिक टन के बराबर है. उत्पादन 2024 की तुलना में लगभग 3% कम था. स्वामित्व के आधार पर बैरिक की हिस्सेदारी लगभग 1.591 मिलियन औंस थी. इसी के साथ न्यूमोंट की हिस्सेदारी लगभग 999,000 औंस थी.





मुरुंताऊ खुली खदान

मुरुंताऊ उज्बेकिस्तान के किजिलकुम रेगिस्तान में बसी है. इसका संचालन राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी नवोई मीनिंग एंड मेटलर्जिकल कंपनी द्वारा किया जाता है. यह दुनिया की सबसे बड़ी खुली खदान वाली सोने की खदानों में शामिल है

नवोई मीनिंग एंड मेटलर्जिकल कंपनी के मुताबिक यह गड्ढा करीब 5.5 किलोमीटर लंबा, 3.4 किलोमीटर चौड़ा और 675 मीटर से ज्यादा गहरा है. कंपनी की योजना भविष्य के खनन चरण में इसकी गहराई 1000 मीटर से ज्यादा बढ़ाने की है.

2025 ग्लोबल गोल्ड माइन रैंकिंग ने यहां का उत्पादन लगभग 1.708 मिलियन औंस या 53.1 मीट्रिक टन रखा था. यह इसके 2024 आउटपुट से लगभग 4% ज्यादा था. यह आंकड़ा अकेले मुरुंताऊ खनन परिसर के बारे में था. नवोई मीनिंग एंड मेटलर्जिकल कंपनी की सभी खदानों में 2025 में कुल सोने का उत्पादन 3.15 मिलियन औंस तक पहुंच चुका था जो पिछले साल से 1.9% ज्यादा रहा.

नवोई मीनिंग एंड मेटलर्जिकल कंपनी ने 2025 में 10.827 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू दर्ज किया. यह 2024 में 7.395 बिलियन डॉलर से 46.4% की बढ़ोतरी है. सोने की ऊंची कीमत और बढ़ी हुई बिक्री मात्रा ने बढ़ोतरी में योगदान दिया है.

कंपनी का ऐसा अनुमान है कि मुरुंताऊ का सोना भंडार 4500 टन से ज्यादा है. इसकी स्टेज 5 विस्तार परियोजना चल रही है. दूसरे चरण में एनएमएमसी ने मुरुंताऊ से हाइड्रोमेटालर्जिकल प्लाट नंबर 2 तक सालाना अयस्क आपूर्ति क्षमता को 60 मिलियन टन तक बढ़ाने की योजना बनाई है.





2025 में दुनिया ने कितना सोना उत्पादित किया?

जनवरी 2026 में जारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक खनन उत्पादन 2025 में लगभग 3671.6 टन तक पहुंच गया था. यह 2024 में उत्पादित 3650.4 टन से लगभग 1% ज्यादा था.

कौन से देश सबसे ज्यादा सोना पैदा करते हैं?

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के खनिज कमोडिटी सारांश 2026 में चीन को 2025 में सबसे बड़े सोना उत्पादक देश के रूप में पहचान गया. इसके बाद रूस और ऑस्ट्रेलिया का स्थान है. अनुमानित उत्पादन चीन के लिए 380 टन, रूस के लिए 310 टन, ऑस्ट्रेलिया के लिए 280 टन, कनाडा के लिए 200 टन, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 160 टन, घाना के लिए 150 टन, मेक्सिको के लिए 140 टन, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के लिए 130 टन और पेरु के लिए 110 टन था.

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दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खनन कंपनियां

न्यूमोंट 2025 में लगभग 5.89 मिलियन औंस के साथ सोना उत्पादक कंपनियों में पहले स्थान पर रहा. एग्निको ईगल माइंस ने लगभग 3.447 मिलियन औंस का उत्पादन किया और बैरिक मीनिंग ने लगभग 3.255 मिलियन औंस का उत्पादन दर्ज किया. इस वजह से नेवादा गोल्ड माइंस सालाना उत्पादन में सबसे आगे है जबकि मुरुंताऊ अपने पैमाने और रिपोर्ट किए गए भंडार के लिए जाना जाता है.

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