Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्वच्छ हवा से नए आर्थिक अवसर, अरबों डॉलर की बचत।

India Air Pollution: वायु प्रदूषण न सिर्फ भारत के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक बड़ी चिंता है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी एक बड़ा आर्थिक बोझ है. डालबर्ग एडवाइजर्स और क्लीन एयर फंड द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट 'द बिजनेस केस फॉर क्लीन एयर: अनलॉकिंग इकोनामिक अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया' के मुताबिक देश का PM2.5 स्टार 2024 में 50.6 था. प्रदूषण स्तर 260 बिलीयन डॉलर या फिर लगभग ₹22-24 लाख करोड़ के अनुमानित आर्थिक नुकसान से जुड़ा था. यह राशि भारत की जीडीपी के लगभग 6% के बराबर है.

2021 में उसी संगठन ने आर्थिक नुकसान 95 बिलियन डॉलर बताया. यह जीडीपी के 3% के बराबर है. 3 सालों में ही यह अनुमान लगभग तीन गुना ज्यादा हो गया. दिल्ली एनसीआर और दूसरे प्रदूषित शहरी केंद्रों में नुकसान कुल शहरी सकल घरेलू उत्पाद का 10% से ज्यादा है.

260 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान कहां से आया?

रिपोर्ट्स नुकसान को पांच चैनलों में बांटती है. कर्मचारियों के काम पर मौजूद रहने के दौरान उत्पादकता में कमी का सबसे बड़ा हिस्सा 87 बिलियन डॉलर है. खांसी, सिर दर्द और थकान जैसे प्रदूषण से संबंधित लक्षण कर्मचारियों को तब भी प्रभावित कर सकते हैं जब वह अपने कार्य स्थल पर जाते हैं. गंभीर प्रदूषण वाले दिनों में शारीरिक और मानसिक उत्पादकता 8% से 10% तक गिर जाती है.

समय से पहले मृत्यु दर 82 बिलियन डॉलर जोड़ती हैं. प्रदूषण से जुड़ी प्रारंभिक मौत देश के सक्रिय कार्यबल को कम करती हैं और मानव पूंजी की नुकसान की वजह बनती हैं. 74 बिलियन डॉलर का नुकसान उपभोक्ताओं की संख्या में कमी और पर्यटन की वजह से हुआ है. जब हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है तो लोगों की खरीदारी, बाहर खाना खाना या फिर यात्रा करने की संभावना भी कम हो जाती है. उपभोक्ता खर्च में 1.3% की गिरावट आई है, खुदरा परिधान और खाद्य और रेस्टोरेंट क्षेत्र को लगभग आधा नुकसान हुआ है.

स्वास्थ्य देखभाल खर्चे में 12.3 बिलियन डॉलर का योगदान हुआ है. सांस और दिल से जुड़ी बीमारियों से सरकार, बीमा करता और परिवारों की लागत लगभग ₹1.03 लाख करोड़ बढ़ जाती है. बाकी बचे तीन बिलियन डॉलर का योगदान गैर मौजूदगी से है. बीमार होने पर या फिर बच्चों या बुजुर्ग रिश्तेदारों की देखभाल करने पर कर्मचारी छुट्टी ले सकते हैं. इससे हर साल 1.3 अरब काम करने के दिनों का नुकसान होता है.





प्रदूषण बिजनेस, खेती और सौर ऊर्जा को कैसे प्रभावित करता है?

आईटी और कारपोरेट क्षेत्र में, वायु गुणवत्ता खराब होने वाले दिनों में कार्यालय उपस्थित 10% तक गिर सकती है. अकेले आईटी क्षेत्र को $1.3 बिलियन के अनुमानित सालाना नुकसान का सामना करना पड़ता है. यह क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद के 0.7% के बराबर है.

खेती पर भी असर पड़ रहा है. जमीनी स्तर पर ओजोन, जो वायु प्रदूषण के कारण बनता है, फसलों को नुकसान पहुंचाता है. एग्रीकल्चरल सिस्टम जनरल में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक चावल की पैदावार में गिरावट से जुड़ी सालाना लागत लगभग ₹27,000 करोड़ है. धुंध से सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने में कमी आती है. धुंध की वजह से भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन 9.6% कम हो गया है.

बाहर के श्रमिकों को जोखिम का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनका काम घर से नहीं किया जा सकता. निर्माण, लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सेवा में काम करने वाले लोग लंबे वक्त तक प्रदूषित हवा के संपर्क में रह सकते हैं.





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साफ हवा आर्थिक बोझ को कैसे कम कर सकती है?

रिपोर्ट में प्रदूषण कम होने पर आर्थिक अवसर की भी पहचान की गई है. इसका ऐसा अनुमान है कि 2030 तक PM2.5 प्रदूषण में 20% की कटौती से 85 बिलियन डॉलर यानी लगभग 8 लाख करोड़ का सालाना नुकसान रोका जा सकता है. यह अनुमानित बचत उस कमी को प्राप्त करने पर निर्भर करती है.

साफ हवा उपाय नए बाजार और रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकते हैं. रिपोर्ट का ऐसा अनुमान है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, ग्रीन एनर्जी का विस्तार करने और बिजनेस को एडवांस करने जैसे कदम 2030 तक 200 से 220 बिलियन डॉलर के आर्थिक अवसर पैदा कर सकते हैं.

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