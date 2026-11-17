एमएस धोनी के आईपीएल संन्यास पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भावुक मैसेज लिखा. मैदान पर दोनों टीमें एक दूसरे की कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन माही के लिए सभी के दिल में सम्मान है. RCB ने भी उसी सम्मान का मुजाहिरा पेश करते हुए माही को विदाई दी. बता दें कि मंगलवार (17 नवंबर) को CSK ने धोनी के संन्यास की जानकारी फैंस के साथ साझा की. इसके साथ बताया कि आगामी सीजन (IPL 2027) में धोनी फ्रेंचाइजी के लिए मेंटॉर का किरदार अदा करेंगे.

धोनी के संन्यास से क्रिकेट प्रेमियों का दिल टूट गया. तमाम फैंस तो सिर्फ एमएस धोनी को मैदान पर देखने के लिए आईपीएल का इंतजार किया करते थे. संन्यास पर सभी माही को विदाई और बधाई दे रहे हैं, जिसमें सीएसके की चिर प्रतिद्वंद्वी टीम आरसीबी भी शामिल हो गई.

एमएस धोनी के संन्यास पर RCB का भावुक मैसेज

बेंगलुरु ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पोस्ट में लिखा, "O Mahi, O Mahi." इसके आगे लिखा, "लगभग 2 दशकों का सफर और एक ऐसी विरासत, जो ट्रॉफियों, यादगार पलों, आखिरी गेंद पर हुए फैसलों और कभी न डगमगाने वाले संयम से भरी है."

𝑶 𝑴𝒂𝒉𝒊, 𝑶 𝑴𝒂𝒉𝒊 ❤️ A journey of nearly 2️⃣ decades & a legacy laden with trophies, iconic moments, last-ball finishes, and a calm that never cracked. 👏 For the joy you gave every fan, in every colour, and for the way you carried the game, thank you, Mahi bhai. 🥹 #PlayBold #ನಮ್ಮRCB | MS Dhoni — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) November 17, 2026

'शुक्रिया माही भाई'

इसके आगे लिखा, "हर रंग के प्रशंसकों को आपने जो खुशी दी, और जिस तरह से आपने खेल को आगे बढ़ाया, उसके लिए शुक्रिया, माही भाई."

एमएस धोनी का आईपीएल करियर

नजर डालें धोनी के आईपीएल करियर पर, तो उन्होंने दो टीमों के लिए कुल 278 मैच खेले. इन मैचों की 242 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 38.30 की औसत और 137.45 के स्ट्राइक रेट से 5439 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 24 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 84 रनों का रहा. धोनी संयुक्त रूप से आईपीएल के सबसे सफल कप्तान रहे. उनकी कप्तानी में चेन्नई ने 5 ट्रॉफी जीतीं. धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने 10 बार फाइनल खेला. धोनी बगैर शतक लगाए आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे.

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