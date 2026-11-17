कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की बुक बिलॉन्गिंग अ जर्नी ऑफ लव के दौरान राहुल गांधी ने बचपन से जुड़ी कई बातें शेयर कीं. नेता विपक्ष ने एक खास याद का जिक्र करते हुए कहा कि खाना खाते समय उनकी मां अक्सर उनके पिता की गोद में बैठ जाती थीं. इसे लेकर अब बवाल मचा हुआ है.

इस पर कॉकरोच जनता पार्टी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पितृसत्ता को ये पचा पाना मुश्किल है. बुक लॉन्चिंग में राहुल गांधी ने अपने बचपन की कई बातें मंच से शेयर कीं. उन्होंने सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के निजी जीवन का एक किस्सा बताया. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे लेकर राहुल गांधी पर तंज कसा था.

माता-पिता के रिश्ते पर क्या बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी ने सोनिया गांधी और राजीव गांधी की खाने-पीने की एक अनोखी आदत को याद किया. माता-पिता के रिश्ते को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि उनके बीच एक बहुत ही गहरा भावनात्मक जुड़ाव था. उन्होंने याद करते हुए बताया कि परिवार के साथ खाना खाने के समय अक्सर उनके पिता बैठे होते थे और उनकी मां उनकी गोद में बैठी होती थीं.

Sorry, Ma'am, he couldn't spare you the embarrassment even on such a special day of your life. The nation figured it out long ago. Hopefully you'll see it now too; this product is beyond launching and relaunching — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 16, 2026

राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने सोनिया और राजीव गांधी के बीच जिस तरह का रिश्ता देखा था, वह उसी तरह का था. उन्होंने उनके जुड़ाव को एक सरल लेकिन भावुक बयान के जरिए बयां किया. उन्होंने कहा कि वह मेरे पिता की थीं और मेरे पिता उनके थे.

'यह प्रोडक्ट अब री-लॉन्च के लायक नहीं बचा'

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी के इस किस्से वाला वीडियो एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि माफ कीजिए मैडम, वो आपके जीवन के इतने खास दिन पर भी आपको शर्मिंदगी से नहीं बचा पाया. देश को तो यह बात बहुत पहले ही समझ आ गई थी. उन्होंने आगे लिखा कि उम्मीद है कि अब आपको भी समझ आ जाएगा. उन्होंने राहुल गांधी को प्रोडक्ट बताया और कहा कि यह प्रोडक्ट अब लॉन्च या री-लॉन्च किए जाने के लायक ही नहीं बचा है.

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