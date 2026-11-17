Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ईरान के पास 1500-2500 बैलिस्टिक मिसाइलें, भंडार फिर से भरा है।

ईरान हर महीने लगभग 50 नई मिसाइलें बना रहा है।

अमेरिकी अधिकारियों को निशाना बनाने की ईरान की योजना बनी थी।

भूमिगत उत्पादन, विदेशी सहायता ने मिसाइल भंडार बनाए रखा है।

Iran-US-Israel Conflict: संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के हमलों के बावजूद ईरान के मिसाइल जखीरे पर सभी की नजरें हैं. नवंबर 2026 में द वॉल स्ट्रीट जनरल के हवाले से अमेरिकी खुफिया आकलन के मुताबिक ईरान के पास अभी भी अनुमानित 1500 से 2500 बैलिस्टिक मिसाइल हैं. देश के पास कम दूरी की मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन का एक बड़ा भंडार मौजूद है.

अमेरिकी खुफिया जानकारी के बाद इस मुद्दे ने और ज्यादा ध्यान खींचा है कि ईरान वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाने की योजना पर काम कर रहा था. 7 अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कथित साजिश में संभावित रूप से डर्टी बम का इस्तेमाल हो सकता है.

ईरान के पास कितनी मिसाइलें?

15 नवंबर 2026 को वॉल स्ट्रीट जनरल और ब्लूमबर्ग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट से यह संकेत मिलता है कि ईरान ने अपने युद्ध से पहले बैलिस्टिक मिसाइल भंडार के आधे से ज्यादा को फिर से भर दिया है. रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि देश हर महीने लगभग 50 नई मिसाइलों का उत्पादन कर रहा है.

वॉल स्ट्रीट जनरल के हवाले से अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का यह अनुमान है कि वर्तमान भंडार 1500 से 2500 बैलिस्टिक मिसाइल के बीच है. इजरायली सैन्य अधिकारियों का आकलन है कि ईरान के पास 1500 से ज्यादा ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइल हैं. अमेरिका के पूर्व उप सहायक रक्षा सचिव सिमोन लेडेन ने कहा कि अनुमान से संकेत मिलता है कि ईरान ने अपने युद्ध से पहले जखीरे के आधे से ज्यादा को भर दिया है.

नवंबर की ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस रिपोर्ट में मासिक उत्पादन लगभग 50 बैलिस्टिक मिसाइल का बताया गया है जो युद्ध पूर्व उत्पादन क्षमता का लगभग आधा है. आकलन से यह पता चलता है कि ईरान के पास इस वक्त कम से कम 1700 मिसाइल हैं. किंग्स कॉलेज लंदन के रिसर्च फेलो और पूर्व सीआईए विश्लेषक जिम लैमसन ने भी ब्लूमबर्ग को बताया है कि ईरान के पास हजारों Shahed-श्रेणी के हमलावर ड्रोन और कम दूरी के रॉकेट हैं.





ईरान के मिसाइल भंडार के बचे रहने के पांच कारण

एक बड़ी वजह भूमिगत उत्पादन और भंडारण की रफ्तार है. 10 नवंबर 2026 को इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एक वीडियो जारी करता है जिसमें फतह 1 मिसाइल और लॉन्चरों सहित एक नई गुप्त भूमिगत मिसाइल सुविधा दिखाई गई. आईआरजीसी के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल होसैन मोहेब्बी ने कहा कि भंडारण सुविधाओं और मिसाइल और ड्रोन असेंबली लाइनों को गहरे भूमिगत ले जाया गया है.

दूसरी वजह हमले से पहले स्टोर किए गए कॉम्पोनेंट्स का इस्तेमाल है. वॉल स्ट्रीट जनरल ने बताया कि भले ही पारचिन और शाहरौद जैसी सतही सुविधाएं नष्ट हो गईं ,लेकिन ईरान ने पहले से ही बनाए गए छिपे हुए घटकों को इकट्ठा करके भूमिगत सुरंग में उत्पादन को फिर से शुरू कर दिया.

विदेशी सामग्री और तकनीकी सहायता रिपोर्ट की गई तस्वीर का एक और हिस्सा है. इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक फरवरी 2026 में ईरान को चीन से 93 टन टाइटेनियम मिला था. वॉल स्ट्रीट जनरल ने यह भी बताया कि रूस जैसे सहयोगी उसे खुफिया जानकारी और लक्ष्यीकरण में मदद से ईरानी हमले की सटीकता में सुधार हुआ है.

खराब हो चुके बुनियादी ढांचे की मरम्मत और मोबाइल लॉन्चरों को संरक्षित करने की क्षमता एक और बड़ी वजह है. सैटलाइट इमेजरी में कथित तौर पर भूमिगत सुविधाओं से मलबा हटाया जा रहा है. इनके प्रवेश द्वार अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद ढह गए थे. मई 2026 की Washington Post रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह कहा गया है कि ईरान ने अपने लगभग 75% मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों को संरक्षित कर लिया है.





यह भी पढ़ें: भारत की जमीन के नीचे कितना सोना दबा, कहां सबसे बड़े भंडार?

मिसाइल रेंज और इंटरसेप्शन

आखिरी वजह मिसाइल रेंज और इंटरसेप्शन की चुनौती से जुड़ी हुई है. 7 नवंबर 2026 को ईरान ने आधिकारिक तौर पर अपनी खुद की लगाई गई 2000 किलोमीटर की मिसाइल रेंज सीमा को छोड़ दिया है. सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडी की नवंबर 2026 की रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने युद्ध पूर्व पैट्रियट इंटरसेप्टर भंडार का लगभग दो तिहाई इस्तेमाल किया है.

यह भी पढ़ें: क्यों बढ़ी अचानक ब्रह्मोस की डिमांड, जानें इसकी खासियत और कौन खरीदेगा इसे?