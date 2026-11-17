सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है. साथ ही, कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत दे दी है. हालांकि, दोषसिद्धि के खिलाफ की गई अपील पर सुनवाई जारी रहेगी.

इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिलकीस बानो ने कहा कि शीर्ष अदालत का यह आदेश उनकी सुनवाई किए बिना पारित किया गया था और उन्हें प्रेस रिपोर्टों के माध्यम से पता चला कि अदालत ने दोनों दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी है और उन्हें जमानत दे दी है.

बिलकीस बानो ने डर व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं न्याय से मेरा भरोसा फिर से न उठ जाए. सुप्रीम कोर्ट उन लोगों की सजा कैसे निलंबित कर सकता है जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? उन्होंने मुझे इसकी सूचना तक क्यों नहीं दी? उन्होंने यह सुनिश्चित क्यों नहीं किया कि उनकी अदालत में मेरी बात सुनी जाए?

इस आदेश के खिलाफ लड़ूंगी- बिलकीस बानो

बानो ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ लड़ेंगी, क्योंकि उनके बच्चे इस बात के हकदार नहीं हैं कि वे अपनी पूरी जिंदगी इन डरों और जख्मों के साये में जिएं. मैं यह अपनी तीन साल की सलीहा के लिए कर रही हूं, जिसे जीने का हक था, और जिसकी यादें न्याय की मांग करती हैं.

उन्होंने कहा कि मैं यह हर जगह की महिलाओं के लिए कर रही हूं. क्योंकि किसी भी महिला, किसी भी पीड़ित, या किसी भी नागरिक को अपनी पहचान और समानता के लिए इस तरह की कभी न खत्म होने वाली परीक्षा से नहीं गुजरना चाहिए, और न ही उसे अपनी पूरी जिंदगी न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ना चाहिए.

बिलकीस बानो ने फैसले पर जताई हैरानी

बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हैरानी और अविश्वास जताया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के दोषी दो लोगों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दे दी है.

न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने इस बात का संज्ञान लिया कि दोषी बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं. शीर्ष अदालत ने 28 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा, ‘‘पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद इतना कहना पर्याप्त है कि अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं. यह भी तथ्य है कि अपीलकर्ताओं में से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है. निश्चित रूप से इस अपील में तथ्यों और कानून, दोनों से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर फैसला किया जाना बाकी है.’’

अदालत का यह आदेश अब वेबसाइट पर अपलोड किया गया है. पीठ ने कहा, ‘‘उपरोक्त तथ्यों और इस अपील में शामिल मुद्दों पर विचार करते हुए हम अपीलकर्ताओं की सजा निलंबित करते हैं और संबंधित निचली अदालत द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर उन्हें जमानत देते हैं.’’

बिलकीस बानो ने उठाए सवाल

बिलकीस बानो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुने बिना ही उन दो लोगों की सजा कैसे निलंबित कर दी. मैं एक के बाद एक अदालत के चक्कर लगाती रही और हर बार जब मुझे न्याय मिला, तो मैं आभारी रही; हर बार न्याय के प्रति मेरा भरोसा फिर से कायम हुआ. मैंने अपने परिवार और दोस्तों के प्यार के सहारे, अपनी बिखरी हुई जिंदगी को फिर से संवारा है."

उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा शांति की चाह रखी है. मैंने मुस्कुराना सीखा है. लेकिन आज, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस न्याय को पाने के लिए मैंने इतनी कड़ी लड़ाई लड़ी थी, वह अब मुझसे छिन रहा है. पुराने डर फिर से लौट आए हैं. मैं एक बार फिर अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए डर गई हूं.

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