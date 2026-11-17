Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत में 658.80 टन स्वर्ण भंडार, कीमत बढ़ने से चर्चा।

बिहार, राजस्थान, कर्नाटक में देश के प्रमुख स्वर्ण अयस्क भंडार।

कर्नाटक सोने के उत्पादन में अग्रणी, नए भंडार ओडिशा-एमपी में मिले।

India Gold Reserves: इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के 1 अप्रैल 2025 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 551.93 मिलियन टन प्राथमिक स्वर्ण अयस्क संसाधन मौजूद हैं. इन संसाधनों में सोने की मात्रा का अनुमान 658.80 टन लगाया गया है. इसमें से 81.90 टन को रिजर्व के रूप में बताया गया है और 576.90 टन को रीमेनिंग रिसोर्स की श्रेणी में रखा गया है. इन आंकड़ों से अयस्क संसाधनों के अंतर मौजूद अनुमानित सोने की मात्रा का पता चलता है न कि अब तक निकाले जा चुके कुल सोने के वजन का.

दरअसल यह मामला तब चर्चा में आया जब 17 नवंबर यानी आज सोने की कीमतों में उछाल आया. सोने की कीमतों में आए उछाल के बाद इस कीमती धातु और भारत के घरेलू स्वर्ण संसाधनों में लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ गई. COMEX पर कारोबार के दौरान सोने की कीमत में लगभग 0.65% की बढ़ोतरी हुई और यह 3,878 प्रति ट्रॉय औंस के स्तर पर पहुंच गई.

किन राज्यों में सोने के सबसे बड़े भंडार?

2025 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार पहले स्थान पर आता है. बिहार के जमुई जिले में देश का सबसे ज्यादा 222.88 मिलियन टन प्राथमिक स्वर्ण अयस्क दबा है. यह पूरा भंडार शेष संसाधन की श्रेणी में है और काम ग्रेड की वजह से इसमें शुद्ध सोने की मात्रा 37.60 टन आंकी गई है. आपको बता दें कि यह देश का 40.4% हिस्सा है.

इसी के साथ दूसरे स्थान पर राजस्थान आता है. राजस्थान में बांसवाड़ा जिले की भूकिया-जगपुरा-डेलवाड़ा बेल्ट में हाई क्वालिटी वाला 133.99 मिलियन टन अयस्क है. इससे 244.91 टन शुद्ध सोना मिलने का अनुमान है. यह देश का 23% से 25% हिस्सा कवर करता है.

तीसरे स्थान पर कर्नाटक आता है. यह देश का 20% से 21% हिस्सा है. यह 113.79 मिलियन टन अयस्क है. यहां का अयस्क काफी ज्यादा हाई ग्रेड का है और इसमें से देश का 275.09 टन शुद्ध सोना निकल सकता है.

चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है. यहां लगभग 19.68 मिलियन टन प्राथमिक सोने का अयस्क दर्ज है. इससे 49.66 टन शुद्ध सोना निकल सकता है. यह भंडार अनंतपुर, कुरनूल, और चित्तूर जिलों में फैला है.

मध्य प्रदेश पांचवें स्थान पर आता है. यहां जबलपुर के महगवां केवलारी और कटनी क्षेत्रों में जीएसआई की खोज के बाद 15.43 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क दर्ज किया गया है. इससे 19.98 टन शुद्ध सोना निकाला जा सकता है.

कुछ और बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आते हैं. यहां 13 मिलियन टन अयस्क, 12.83 मिलियन टन अयस्क, 10.08 मिलियन टन अयस्क, 4.84 मिलियन टन अयस्क और 1.63 मिलियन टन अयस्क दर्ज किया गया है.





सोने की खोज के नए क्षेत्र और भारत की मांग

केंद्रीय खान मंत्रालय और PIB की रिपोर्ट के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया सर्वेक्षण में ओडिशा और मध्य प्रदेश में सोने के नए संभावित भंडार की पहचान की गई है. उड़ीसा में जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है उनमें देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज शामिल हैं. मध्य प्रदेश में संभावित जगहों में कटनी और जबलपुर शामिल हैं. इन्हें सिर्फ संभावित क्षेत्र के रूप में पहचान गया है और अभी इनमें मौजूद सोने की निश्चित मात्रा नहीं बताई गई है.

भारत में सोने की मांग हर साल बदलती रहती है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2024 में कुल मांग लगभग 802.8 टन थी. यह 2025 में घटकर लगभग 710.9 टन रह गई. इसकी तुलना में घरेलू खदानों से होने वाला वार्षिक स्वर्ण उत्पादन लगभग 1-2 टन है.





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संसाधनों और उत्पादन के बीच अंतर

ये आंकड़े भारत के स्वर्ण अयस्क संसाधनों में मौजूद अनुमानित सोने और हर साल घरेलू खदानों से होने वाले उत्पादन के बीच के अंतर को दर्शाते हैं. स्वर्ण अयस्क संसाधनों की उपलब्धता के मामले में बिहार सबसे आगे है लेकिन जब बात उत्पादन की आती है तो उस मामले में कर्नाटक सबसे आगे आता है.

राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल हैं जहां सोने के काफी भंडार मौजूद हैं. इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि सोने वाले संसाधन कहां दर्ज किए गए हैं.

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