कहां स्थित है व्हाइट माउंटेन रेंज? जानिए इसका इतिहास और खास बातें

अगर आप नेचुरल सुंदरता, रोमांच और ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तो व्हाइट माउंटेन रेंज आपके लिए एक सपना सच करने जैसा एक्सपीरियंस है. यह पर्वत श्रृंखला संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, विशेष रूप से न्यू हैम्पशायर राज्य के उत्तर-मध्य हिस्से और पश्चिमी मेन के कुछ हिस्सों में फैली हुई है. अमेरिका की यह प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला अप्पालाचियन पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और अपनी ऊंचाई, नजारों और एडवेंचर के अवसरों के लिए जानी जाती है.

व्हाइट माउंटेन रेंज का इतिहास और खास बातें

व्हाइट माउंटेंस लगभग 87 मील (140 किमी) लंबी है और इसमें उत्तरपूर्वी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटियां शामिल हैं. यहां की चोटियां अक्सर 5,000 से 6,000 फीट (1,500–1,800 मीटर) ऊंचाई पर स्थित हैं. इस श्रृंखला की सबसे प्रसिद्ध चोटियां अमेरिकी राष्ट्रपतियों के नाम पर रखी गई हैं, जिन्हें मिलाकर प्रेसिडेंशियल रेंज कहा जाता है, इन शिखरों में सबसे ऊंचा बिंदु माउंट वाशिंगटन (6,288 फीट / 1,917 मीटर) है, जहां आप राजमार्ग या कॉग रेलवे के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं.

व्हाइट माउंटेंस में घूमने और एडवेंचर के अवसर

व्हाइट माउंटेन रेंज केवल खूबसूरत नजारों के लिए ही नहीं, बल्कि ट्रैकिंग, हाइकिंग, स्कीइंग और अन्य एडवेंचर एक्टिविटी के लिए भी मशहूर है. यहां आप सीनिक रेलरोड और कॉग रेलवे धीमी गति से रेल यात्रा का मजा लें और पर्वतों के नजारों का आनंद उठाएं, कैनन माउंटेन एरियल ट्राम और लून माउंटेन स्काईराइड ऊंचाई से घाटियों और जंगलों का सीन, पोलर केव्स पार्क और फ्लूम गॉर्ज प्राकृतिक गुफाएं और रोमांच, एटिटैश स्की रिसॉर्ट और अन्य मनोरंजन स्थल सर्दियों में स्कीइंग और गर्मियों में रोमांचक एक्टिविटी. पर्वत श्रृंखला के उत्तरी किनारे को अम्मोनोसूक और एंड्रोस्कोगिन नदी घाटियों से चिह्नित किया गया है. यहां की कई गोल दर्रे, जिन्हें स्थानीय लोग नॉच कहते हैं, हिमनदों की बनाई गई प्राकृतिक संरचनाएं हैं. सबसे प्रसिद्ध नॉच क्रॉफर्ड, डिक्सविल, फ्रैंकोनिया, किंसमैन और पिंकहम नॉच है.

प्रकृति और पर्यटन का अनोखा मिश्रण

व्हाइट माउंटेंस का अधिकांश हिस्सा व्हाइट माउंटेन नेशनल फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है. यहां के जंगल, हरे-भरे ट्रेल्स और प्राकृतिक मार्ग लंबी ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए उपयुक्त हैं. यह क्षेत्र गर्मियों में कैंपिंग, हाइकिंग और प्राकृतिक पर्यटन और सर्दियों में स्कीइंग और स्नो स्पोर्ट्स के लिए आदर्श है. यही कारण है कि हर साल लाखों पर्यटक और एडवेंचर प्रेमी यहां आते हैं.

यह भी पढ़ें - क्या होता है Dead Sea, आखिर क्यों नहीं पनप सकता वहां कोई जीवन?