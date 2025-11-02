Flying Snakes: कहां पाए जाते हैं उड़ने वाले सांप, ऊपर से गुजर जाएं तो क्या घट जाती है लंबाई?
Flying Snakes: क्या आपने कभी उड़ने वाले सांपों के बारे में सुना है? आइए जानते हैं कि अगर वे सिर के ऊपर से गुजर जाए तो क्या मनुष्य की लंबाई कम हो जाती है?
Flying Snakes: उड़ने वाले सांप जिन्हें वैज्ञानिक रूप से क्राइसोपेलिया कहा जाता है काफी आकर्षक जीवों में से एक हैं. यह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के कुछ हिस्सों के घने जंगलों में पाए जाते हैं. इस अनोखी प्रजाति ने एक क्षमता को विकसित किया है जो है हवा में उड़ना. इनकी इस असाधारण प्रतिभा की वजह से कुछ ऐसी बातें हैं जो दूर-दूर तक फैली हुई हैं. ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई उड़ने वाला सांप ऊपर से गुजर जाए तो व्यक्ति की लंबाई कम हो जाती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.
कहां पाए जाते हैं उड़ने वाले सांप?
उड़ने वाले सांप ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और श्रीलंका के हरे भरे जंगलों में पाए जाते हैं. यह आमतौर पर वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, फिलिपींस और दक्षिणी चीन जैसे देशों में देखने को मिलते हैं. भारत में भी कुछ प्रजातियां जैसे कि गोल्डन ट्री स्नेक, दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं. इन सांपों को ऊंचे पेड़ चाहिए होते हैं ताकि ये एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद पाएं.
कैसे उड़ते हैं ये सांप?
दरअसल पक्षियों या फिर चमगादड़ों के जैसे इन सांपों के कोई पंख नहीं होते. ये अपनी पसलियों को फैलाकर अपने शरीर को चपटा कर लेते हैं जिससे एक अवतल आकार बनता है. इसी की मदद से यह हवा के प्रभाव को पकड़ पाते हैं. हवा में उड़ने के बाद वे S आकार की लहरदार गति में चलते रहते हैं जिससे उन्हें स्थिर रहने और हवा में अपनी दिशा को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है. ये सांप 100 मीटर तक ऐसे उड़ सकते हैं.
क्यों उड़ते हैं सांप?
ये सांप उड़ने का कौशल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करते. वैज्ञानिकों को ऐसा मानना है कि उड़ने वाले सांप शिकारी से बचने, छोटे शिकार का शिकार करने और जमीन पर उतरे बिना पेड़ों के बीच घूमने के लिए ऐसा करते हैं.
उड़ने वाले सांप कितने खतरनाक?
दरअसल उड़ने वाले सांप हल्के जहरीले होते हैं, लेकिन उनका जहर सिर्फ छिपकलियों और पक्षी जैसे छोटे शिकारों को ही वश में करने के लिए होता है. मनुष्य पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता. इनके काटने पर ज्यादा से ज्यादा मनुष्य को हल्की जलन या फिर सूजन हो सकती है.
क्या इंसान की लंबाई हो जाती है कम?
उड़ने वाले सांपों के बारे में सबसे अजीब बातें यह है कि ऐसा माना जाता है कि जब भी यह सांप किसी के ऊपर से गुजर जाते हैं तो उस व्यक्ति की लंबाई कम हो जाती है. दरअसल यह पूरी तरह से अंधविश्वास है जिसका कोई भी वैज्ञानिक या जैविक आधार नहीं है. हवा में उड़ने वाले सांप किसी भी तरह से व्यक्ति की ऊंचाई या फिर स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें: SIR द्वारा कैसे तैयार की जाती है सटीक मतदाता सूची, जानें क्या होती है पूरी प्रक्रिया
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL