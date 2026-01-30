हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAirplane Turbulence: हवाई जहाज में कब आता है टर्बुलेंस, क्या आसमान में किसी चीज से टकराता है विमान?

Airplane Turbulence: हवाई जहाज में अक्सर ही टर्बुलेंस के झटके महसूस होते हैं. आइए जानते हैं कि विमान में क्यों आता है टर्बुलेंस?

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 30 Jan 2026 08:43 AM (IST)
Preferred Sources

Airplane Turbulence: जिसने भी हवाई जहाज में सफर किया है उसने शायद टर्बुलेंस का अनुभव जरूर किया होगा. कई लोग सोचते हैं कि क्या प्लेन हवा में किसी चीज से टकरा जाता है जिस वजह से यह टर्बुलेंस होता है. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. आइए जानते हैं कि आखिर प्लेन में टर्बुलेंस कब आता है. 

क्या है टर्बुलेंस?

टर्बुलेंस तब होता है जब हवाई जहाज के चारों ओर हवा का लगातार और एक सहज प्रवाह में बहना किसी वजह से रुक जाता है.  वायुमंडल में हवा लगातार चलती रहती है, कभी ऊपर उठती है और कभी नीचे गिरती है. लेकिन जब कोई प्लेन इन अनियमित हवा के बहाव में प्रवेश करता है तो वह थोड़ी देर के लिए हिल सकता है या फिर उछल सकता है. 

मौसम और तूफानी बादल 

टर्बुलेंस की एक सबसे आम वजह मौसम है. जब क्यूम्युलोनिम्बस बादलों जैसे तूफानी बदल के बीच या उनके पास से उड़ान भरते हैं तब टर्बुलेंस होता है. इन बादलों में शक्तिशाली अपड्राफ्ट और डाउनड्राफ्ट होते हैं. यह हवाई जहाज को ऊपर या फिर नीचे धकेल सकते हैं. पायलट आमतौर पर गंभीर तूफानों से बचने की कोशिश करते हैं.

ऊपरी वायुमंडल में जेट स्ट्रीम 

जेट स्ट्रीम तेज गति से बहने वाली हवा की नदियां होती हैं जो ऊंचाई पर पाई जाती है. जब कोई हवाई जहाज तेज और धीमी गति से चलने वाली हवा के बीच की सीमा को पार करता है तो घर्षण और हवा की अचानक दिशा बदलने की वजह से टर्बुलेंस हो सकता है. 

पहाड़ और इलाके से प्रेरित टर्बुलेंस 

जब तेज हवाएं पहाड़ों या फिर ऊंची जमीनी आकृतियों से टकराती हैं तो हवा ऊपर की ओर धकेल दी जाती है और दूसरी तरफ लहरें बनाती है. पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर या फिर आसपास से उड़ने वाले हवाई जहाज इन हवा के पैटर्न की वजह से झटके महसूस कर सकते हैं.

क्या प्लेन से कोई चीज टकराती है?

हवाई जहाज आसमान में किसी ठोस चीज से नहीं टकराता. टर्बुलेंस में विमान बस आसमान में हवा के दबाव से गुजर रहा होता है. आपको बता दें कि विमान आम टर्बुलेंस से कई ज्यादा मजबूत ताकतों को झेलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं. इसी के साथ पायलटों को भी इसे सुरक्षित रूप से संभालने के लिए अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 30 Jan 2026 08:42 AM (IST)
