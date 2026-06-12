अगर भारत का सोना नहीं लौटाएं विदेशी बैंक तो क्या होगा, कहां शिकायत कर सकता है इंडिया?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत अपने कुछ स्वर्ण भंडार विदेशी बैंकों में सुरक्षित रखता है।

विदेशी बैंक सोना न लौटाए तो कई कानूनी, कूटनीतिक विकल्प हैं।

भारत BIS, स्थानीय अदालतों, ICJ से मदद ले सकता है।

सोना लौटाने से इनकार से वैश्विक वित्तीय भरोसे को नुकसान होगा।

India Gold: सोने का भंडार किसी देश की आर्थिक सुरक्षा के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक माना जाता है. कई देश सुरक्षा, लिक्विडिटी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय कामकाज के लिए अपने सोने के भंडार का कुछ हिस्सा विदेशी केंद्रीय बैंकों के पास रखते हैं. लेकिन क्या हो अगर कोई विदेशी बैंक भारत का सोना लौटाने से इनकार कर दे? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

भारत का सोना विदेश में क्यों?

केंद्रीय बैंक अक्सर वैश्विक वित्तीय लेन-देन को आसान बनाने और सुरक्षित भंडारण को पक्का करने के लिए भरोसेमंद अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के पास सोना रखते हैं. ऐतिहासिक रूप से भारत ने संप्रभु समझौते के तहत अपने भंडार का कुछ हिस्सा विदेशी संस्थानों के पास रखा है. इनमें मालिकाना हक और कस्टडी के अधिकारों को साफ तौर से परिभाषित किया गया है.

भारत कहां शिकायत कर सकता है?

अगर कोई विदेशी केंद्रीय बैंक या फिर वित्तीय संस्थान भारत का सोना लौटाने से इनकार कर देता है तो देश के पास कई कानूनी और कूटनीतिक विकल्प होंगे.

बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स

स्विट्जरलैंड में मुख्यालय वाला बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग के लिए एक जरूरी मंच के रूप में काम करता है. भारत इससे जुड़े फ्रेमवर्क के जरिए उपलब्ध विवाद समाधान का सहारा ले सकता है.

संबंधित देश की अदालत

आरबीआई सीधे उस देश की अदालत का रुख कर सकता है जहां सोना रखा गया है. उदाहरण के लिए संप्रभु संपत्ति और कस्टडी समझौते से जुड़े विवादों की सुनवाई संबंधित अधिकार क्षेत्र की कमर्शियल अदालत में हो सकती है.

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस

अगर विवाद देश के बीच बड़े संघर्ष में बदल जाता है तो भारत यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने उठा सकता है.

सोना लौटाने से इनकार करने के क्या होंगे परिणाम?

सोने के भंडार को वापस न करने से द्विपक्षीय विवाद से कहीं ज्यादा गंभीर परिणाम हो सकते हैं. ऐसा कदम वैश्विक वित्तीय प्रणाली में भरोसे को काम करेगा और विदेशों में संपत्ति रखने वाले देशों के बीच चिंता पैदा करेगा.

ग्लोबल विश्वसनीयता का नुकसान

संबंधित बैंक और देश की साख को भारी नुकसान हो सकता है. भरोसा ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की नींव है. इसी के साथ सॉवरेन एसेट्स को रोके रखने से उस संस्था पर ग्लोबल भरोसा काफी कम हो सकता है.

विदेशी एसेट्स की वापसी

दूसरे देश इस डर से उस संस्था से अपना गोल्ड रिजर्व और फाइनेंशियल एसेट्स वापस लेने शुरू कर देंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि भविष्य में उनके खिलाफ भी ऐसे ही कदम उठाए जा सकते हैं.

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