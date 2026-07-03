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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPNG Commission: एक SCM पीएनजी बेचने पर कंपनी को कितना मिलता है कमीशन? जान लें हिसाब-किताब

PNG Commission: एक SCM पीएनजी बेचने पर कंपनी को कितना मिलता है कमीशन? जान लें हिसाब-किताब

PNG Commission: पीएनजी का बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा अलग है. आइए जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पीएनजी बेचने पर कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 03 Jul 2026 02:38 PM (IST)
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  • पीएनजी में सीएनजी जैसा डीलर कमीशन सिस्टम नहीं होता है।
  • कंपनियाँ गैस लागत और खर्चों पर मार्जिन जोड़कर राजस्व कमाती हैं।
  • लाभ मार्जिन गैस स्रोत, परिवहन लागत और ग्राहक पर निर्भर करता है।
  • न्यूनतम बिलिंग चार्ज भी कंपनियों की आय का स्रोत है।

PNG Commission: भारत में लोग अब एलपीजी को छोड़कर खाना पकाने और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए पाइप से मिलने वाली नेचुरल गैस को अपना रहे हैं. आपको बता दें कि पीएनजी का बिजनेस मॉडल काफी अलग है. कई ग्राहकों को लगता है कि पेट्रोल पंप या फिर सीएनजी स्टेशन की तरह ही कंपनियां बेची गई गैस के हर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डीलर को कमीशन देती हैं. लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है. 

पीएनजी में डीलर कमीशन सिस्टम नहीं होता 

सीएनजी स्टेशन के उलट जहां प्राइवेट डीलरों को बेची गई गैस के हर किलोग्राम पर कमीशन दिया जाता है पीएनजी में कोई बीच का डीलर नेटवर्क नहीं होता. सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां खास पाइप लाइन के जरिए घर, कमर्शियल जगह और इंडस्ट्रीज को सीधे गैस सप्लाई करती हैं. क्योंकि इसमें कोई भी रिटेल डॉलर शामिल नहीं होता इस वजह से कंपनियां बेची गई पीएनजी के हर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर कोई भी कमीशन नहीं देती.

पीएनजी कंपनियां अपना रेवेन्यू कैसे कमाती हैं?

भारत में पूरे पीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड रेगुलेट करता है. गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अलग-अलग जगह से नेचुरल गैस खरीदती है जिसमें सरकार द्वारा आवंटित एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग मेकैनिज्म गैस और इंपोर्ट की गई लिक्विफाइड नेचुरल गैस शामिल हैं. खरीद की लागत, पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनेंस, टैक्स और ऑपरेशनल खर्चों को जोड़ने के बाद वह अपना कुल प्रॉफिट मार्जिन तय करती हैं. डीलर के साथ रेवेन्यू शेयर करने के बजाय कंपनी गैस की बिक्री से होने वाला पूरा ग्रॉस मार्जिन अपने पास रखती है.

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क्या है अनुमानित प्रॉफिट? 

इंडस्ट्री के अनुमान बताते हैं कि ऑपरेशनल खर्चों को हटाने के बाद सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां आमतौर पर बेची गई पीएनजी के प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर लगभग ₹4 से ₹8 का नेट मार्जिन कमा लेती हैं.

सटीक प्रॉफिट कई बातों पर निर्भर करता है जैसे कि गैस का स्रोत, ट्रांसपोर्टेशन की लागत, रेगुलेटरी प्राइसिंग और ग्राहक की कैटेगरी. घरेलू ग्राहकों से आमतौर पर कम मार्जिन मिलता है और कमर्शियल के साथ-साथ इंडस्ट्रियल ग्राहकों से अक्सर ज्यादा प्रॉफिट होता है.

मिनिमम बिलिंग चार्ज से होती है कमाई 

ज्यादातर पीएनजी सप्लायर अपने टैरिफ स्ट्रक्चर में मिनिमम बिलिंग का भी नियम शामिल करते हैं. कुछ कंपनियां मिनिमम खपत के लेवल, आमतौर पर 2 महीने के बिलिंग साइकिल में लगभग चार स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर के आधार पर चार्ज लगती हैं. अगर कोई भी ग्राहक इस लिमिट से कम गैस का इस्तेमाल करता है तब भी मिनिमम बिलिंग राशि लागू होती है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 02:38 PM (IST)
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Natural Gas Gas Company PNG Commission
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