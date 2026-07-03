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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSRK Cricket Stadium: कितना बड़ा है वह स्टेडियम, जो शाहरुख खान ने बनवाया? जानें इस पर कितने रुपये हुए खर्च

SRK Cricket Stadium: कितना बड़ा है वह स्टेडियम, जो शाहरुख खान ने बनवाया? जानें इस पर कितने रुपये हुए खर्च

SRK Cricket Stadium: हिंदी सिनेमा के किंग शाहरुख खान का एक बड़ा सपना आखिर साकार हो गया है. उन्होंने अमेरिका के लॉस एंजिल्स में अपने क्रिकेट ग्राउंड का अनावरण कर दिया है. चलिए इसकी लागत जानें.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 03 Jul 2026 01:45 PM (IST)
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SRK Cricket Stadium: हिंदी सिनेमा के किंग यानी शाहरुख खान ने अब खेल की दुनिया में भी नया और एतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है. नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी के सह-मालिक शाहरुख खान ने ग्रुप ने अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित पोमोना (लॉस एंजिल्स) में एक बेहद आधुनिक और भव्य LA नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड का अनावरण किया है. अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया यह शानदार मैदान खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों को ही विश्व स्तरीय अनुभव देने के लिए पूरी तरह से तैयार है. अमेरिका में क्रिकेट को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस खास स्टेडियम में कई ऐसी अत्याधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई है, जो कि क्रिकेट प्रेमियों को हैरान करने के लिए काफी हैं. आइए जानते हैं कि शाहरुख खान के इस क्रिकेट स्टेडियम को बनाने में कितने करोड़ का खर्चा हुआ है. 

कितने करोड़ की लागत में बना स्टेडियम?

लॉस एंजिल्स के फेयरप्लेक्स पोमोना में बने इस भव्य क्रिकेट स्टेडियम को तैयार करने में पानी की तरह से पैसा बहाया गया है. शाहरुख खान के नाइट राइडर्स ग्रुप ने इस पूरे क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण पर लगभग 200 करोड़ यानी तकरीबन 2.1 करोड़ डॉलर का भारी-भरकम निवेश किया है. इस मैदान को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के कड़े नियमों और मानकों के अनुसार ढालने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया है. स्टेडियम के निर्माण के दौरान मैदान को पूरी तरह से समतल और सही आकार देने के लिए करीब 32,000 मीट्रिक टन की खुदाई की गई है, जिसके बाद यह चमचमाता वर्ल्ड क्लास ग्राउंड वजूद में आया.

कितना भव्य है शाहरुख खान का यह स्टेडियम?

पिच किसी भी क्रिकेट मैदान की जान होती है और इस बात का स्टेडियम में खास ख्याल रखा गया है. मैदान के मुख्य हिस्से यानी स्क्वायर में 8 प्रीमियम प्राकृतिक घास वाली पिचें तैयार की गई हैं. इन सभी पिचों को आईसीसी के अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत बनाया गया है, ताकि यहां पर बड़े टूर्नामेंट्स के दौरान खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय उछाल और टर्न मिल सके. इसके अलावा स्टेडियम में बारिश के पानी को तुरंत बाहर निकालने के लिए एक बेहद आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है, जिससे भारी बारिश के बाद भी खेल तुरंत शुरू किया जा सकेगा.

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आईसीसी मानक की पिचें

इस मैदान को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहां पर दिन के साथ-साथ रात में भी दूधिया रोशनी में हाई-प्रोफाइल मैच खेले जा सकें. इसके लिए पूरे स्टेडियम में 120 फीट ऊंचे 6 अत्याधुनिक फ्लडलाइट टावर खड़े किए गए हैं. इन विशाल टावरों में लगी लाइट की वजह से रात के समय में भी मैदान पर दिन जैसा उजाला होगा. 

दर्शकों के बैठने की क्षमता

लॉस एंजिल्स के इस नए नवेले क्रिकेट स्टेडियम में फिलहाल करीब 5000 दर्शकों के बैठने की उत्तम व्यवस्था है. लेकिन नाइट राइडर्स ग्रुप की योजना इसे भविष्य का एक महा-स्टेडियम बनाने की है. आने वाले समय को देखते हुए इस स्टेडियम की क्षमता को अलग-अलग चरणों में तेजी से बढ़ाया जाएगा. तय योजना के अनुसार साल 2027 तक इसकी दर्शक क्षमता को बढ़ाकर 12,000 कर दिया जाएगा. वहीं साल 2028 में होने वाले लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों से ठीक पहले इसकी क्षमता 15,000 सीटों तक पहुंचाने का लक्ष्य है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 01:45 PM (IST)
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