गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजएन चंद्रशेखरन को कितनी सैलरी देता है टाटा ग्रुप, साल में उनकी कितनी कमाई?

एन चंद्रशेखरन को कितनी सैलरी देता है टाटा ग्रुप, साल में उनकी कितनी कमाई?

N Chandrasekaran:

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 18 Sep 2026 05:34 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • एन चंद्रशेखरन का वेतन 2025-26 में ₹158.66 करोड़ था।
  • इसमें ₹140.69 करोड़ मुनाफ़ा-आधारित कमीशन, मुख्य हिस्सा था।
  • उनकी दैनिक आय ₹43.4 लाख, पाँच साल में ₹685 करोड़।

N Chandrasekaran: टाटा संस के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन ने इस पद पर दोबारा नियुक्ति ना लेने का फैसला किया है. नोएला टाटा ने साफ किया है कि खुद को आगे न बढ़ने का फैसला चंद्रशेखरन का अपना था. इस घटनाक्रम ने टाटा संस की भविष्य की लीडरशिप और टाटा ग्रुप में चंद्रशेखरन की भूमिका पर सबका ध्यान खींचा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि टाटा ग्रुप एन. चंद्रशेखरन को कितना भुगतान करता है और उनकी सालाना कमाई कितनी है.

चंद्रशेखरन का सालाना वेतन 

टाटा संस की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रशेखरन को वित्त वर्ष 2025-26 में कुल ₹158.66 करोड़ का सालाना पारिश्रमिक मिला. उनके पारिश्रमिक में दो मुख्य हिस्से हैं. तय सैलरी और भत्ते और साथ ही मुनाफे से जुड़ा कमीशन जो काफी बड़ा है. 

तय सैलरी और भत्ते 

वित्त वर्ष 26 के दौरान चंद्रशेखरन को तय सैलरी और भत्तों के तौर पर ₹17.97 करोड़ मिले. यह उनके कुल पारिश्रमिक का तय हिस्सा है. हालांकि यह उनकी कुल सालाना कमाई का एक छोटा सा हिस्सा है. ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी ज्यादातर कमाई परफॉर्मेंस बेस्ड कमीशन से हुई है.


एन चंद्रशेखरन को कितनी सैलरी देता है टाटा ग्रुप, साल में उनकी कितनी कमाई?

₹140.69 करोड़ का मुनाफे से जुड़ा कमीशन

चंद्रशेखरन के पारिश्रमिक का सबसे बड़ा हिस्सा ₹140.69 करोड़ के मुनाफे से जुड़ा कमीशन था. यह कमीशन कंपनी के मुनाफे और परफॉर्मेंस से जुड़ा था. यह उनके वित्त वर्ष 26 के कुल पारिश्रमिक का लगभग 89% था. यह उनकी सालाना कमाई का मुख्य हिस्सा है.

इस स्ट्रक्चर से पता चलता है कि उनका कुल पारिश्रमिक सिर्फ तय सैलरी नहीं है. इसका एक बड़ा हिस्सा कंपनी की परफॉर्मेंस और लागू पारिश्रमिक व्यवस्था पर निर्भर होता है.

वे रोजाना कितना कमाते हैं?

उनकी ₹158.66 करोड़ की कुल सालाना कमाई के आधार पर चंद्रशेखरन की औसत रोजाना कमाई लगभग ₹43.4 लाख बैठती है. यह आंकड़ा सालाना पारिश्रमिक को 365 दिनों से भाग देकर निकाला गया है. इसे तय रोजाना सैलरी नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि उनके पारिश्रमिक में सैलरी, भत्ते और मुनाफे से जुड़ा कमीशन शामिल है. 

वित्त वर्ष 25 में उन्होंने कितनी कमाई की?

चंद्रशेखरन को पिछले वित्त वर्ष में भी काफी बड़ा पारिश्रमिक पैकेज मिला था. उन्होंने 2024-25 में ₹155.81 करोड़ कमाए. इस वजह से वित्त वर्ष 2026 में उनका ₹158.66 करोड़ का वेतन पिछले साल के मुकाबले ज्यादा था. यह अंतर मुख्य रूप से उनके वेतन के उस हिस्से को दिखाता है जो परफॉर्मेंस पर आधारित है.


एन चंद्रशेखरन को कितनी सैलरी देता है टाटा ग्रुप, साल में उनकी कितनी कमाई?

5 सालों में ₹685 करोड़ से ज्यादा 

टाटा संस की सालाना रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप से कुल वेतन और अन्य भुगतान के तौर पर ₹685 करोड़ से ज्यादा मिल चुके हैं. इस कमाई की वजह से वे भारत के सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले कॉर्पोरेट अधिकारियों में शामिल हो गए हैं. 

यह आंकड़े एक बड़े बिजनेस ग्रुप के टॉप लेवल पर मिलने वाले सामान्य वेतन और एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन के बीच के अंतर भी दिखाते हैं. जहां फिक्स्ड वेतन एक हिस्सा होता है वहीं इंसेंटिव और परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट कुल वेतन का एक बड़ा हिस्सा है हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: 10 साल में किन पार्टियों से छिना चुनाव चिह्न, TMC केस के बीच जानें नाम?

वेतन का पूरा ब्योरा क्या है?

चंद्रशेखरन के वित्त वर्ष 2026 के वेतन को तीन आसान आंकड़ों में बांटा जा सकता है. 

  • फिक्स्ड सैलरी और अलाउंस: ₹17.97 करोड़
  • मुनाफे पर आधारित कमिशन: ₹140.69 करोड़
  • कुल सालाना वेतन: ₹158.66 करोड़

कंपनसेशन पर ज्यादा ध्यान क्यों?

चंद्रशेखरन की कमाई का पैमाना इस वजह से चर्चा में है क्योंकि उनकी ज्यादातर कमाई तय सैलरी के बजाय परफॉर्मेंस बेस्ड कमीशन से होती है. उनका 140.69 करोड़ का कमीशन उनकी 17.97 करोड़ की तय सैलरी और भत्तों से लगभग 8 गुना ज्यादा था. यही वजह है कि उनकी कुल सालाना कमाई, सिर्फ तय सैलरी से मिलने वाली रकम के मुकाबले काफी ज्यादा थी.

चंद्रशेखरन द्वारा दोबारा नियुक्ति न लेने के फैसले के साथ टाटा संस के शीर्ष पर उनका कार्यकाल और मुआवजा अब समूह के भविष्य के नेतृत्व को लेकर एक बड़ी चर्चा का हिस्सा है.

यह भी पढ़ें: एक इंसान कितने लोगों की जिंदगी बचा सकता है? जानें अंगदान का पूरा गणित

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Tata Sons N Chandrasekaran Chandrasekaran Salary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
जब बीवी-बच्चे के साथ दिखे थे मेजर ऋषभ सिंह संब्याल, मां के पास पहुंचा था फोटो
जब बीवी-बच्चे के साथ दिखे थे मेजर ऋषभ सिंह संब्याल, मां के पास पहुंचा था फोटो
जनरल नॉलेज
किस शाही परिवार से आती हैं भाग्यश्री, उनके पास कितनी दौलत?
किस शाही परिवार से आती हैं भाग्यश्री, उनके पास कितनी दौलत?
जनरल नॉलेज
10 साल में किन पार्टियों से छिना चुनाव चिह्न, TMC केस के बीच जानें नाम?
10 साल में किन पार्टियों से छिना चुनाव चिह्न, TMC केस के बीच जानें नाम?
जनरल नॉलेज
एक इंसान कितने लोगों की जिंदगी बचा सकता है? जानें अंगदान का पूरा गणित
एक इंसान कितने लोगों की जिंदगी बचा सकता है? जानें अंगदान का पूरा गणित
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘समंदर में गैर-पेशेवर बर्ताव’, युद्धपोत से पाक जहाज के टकराने पर भारत की दो टूक
‘समंदर में गैर-पेशेवर बर्ताव’, युद्धपोत से पाक जहाज के टकराने पर भारत की दो टूक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले इस पार्टी का सपा से गठबंधन! सीट शेयरिंग पर हुआ मंथन
यूपी चुनाव से पहले इस पार्टी का सपा से गठबंधन! सीट शेयरिंग पर हुआ मंथन
बॉलीवुड
'शर्म की बात है...', गानों में क्रेडिट चोरी पर अमाल मलिक का छलका दर्द, कहा- मुझे कंट्रोवर्सी की जरुरत नहीं
'10 साल से गिड़गिड़ा रहा हूं, पर क्रेडिट नहीं मिला', अमाल मलिक का ने कहा- शर्म की बात है
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को लगा तीसरा बड़ा झटका, रबाडा के बाद लुंगी एनगिडी वनडे सीरीज से बाहर
दक्षिण अफ्रीका को लगा तीसरा बड़ा झटका, रबाडा के बाद लुंगी एनगिडी वनडे सीरीज से बाहर
विश्व
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान सुसाइड ब्लास्ट, 16 की मौत
पाक के खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान सुसाइड ब्लास्ट, 16 की मौत
इंडिया
चुनाव चिह्न छीनने के बाद ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- काला दिन
चुनाव चिह्न छीनने के बाद ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- काला दिन
शिक्षा
PG डॉक्टरों का 2 साल राज्य में नौकरी जरूरी, उत्तराखंड में नए नियम
PG डॉक्टरों का 2 साल राज्य में नौकरी जरूरी, उत्तराखंड में नए नियम
Home Tips
Fridge Food Storage: क्या आप भी फ्रिज में कहीं भी रख देते हैं खाना? आज ही बदलें ये 1 आदत
क्या आप भी फ्रिज में कहीं भी रख देते हैं खाना? आज ही बदलें ये 1 आदत
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget