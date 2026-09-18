एन चंद्रशेखरन को कितनी सैलरी देता है टाटा ग्रुप, साल में उनकी कितनी कमाई?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एन चंद्रशेखरन का वेतन 2025-26 में ₹158.66 करोड़ था।

इसमें ₹140.69 करोड़ मुनाफ़ा-आधारित कमीशन, मुख्य हिस्सा था।

उनकी दैनिक आय ₹43.4 लाख, पाँच साल में ₹685 करोड़।

N Chandrasekaran: टाटा संस के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन ने इस पद पर दोबारा नियुक्ति ना लेने का फैसला किया है. नोएला टाटा ने साफ किया है कि खुद को आगे न बढ़ने का फैसला चंद्रशेखरन का अपना था. इस घटनाक्रम ने टाटा संस की भविष्य की लीडरशिप और टाटा ग्रुप में चंद्रशेखरन की भूमिका पर सबका ध्यान खींचा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि टाटा ग्रुप एन. चंद्रशेखरन को कितना भुगतान करता है और उनकी सालाना कमाई कितनी है.

चंद्रशेखरन का सालाना वेतन

टाटा संस की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रशेखरन को वित्त वर्ष 2025-26 में कुल ₹158.66 करोड़ का सालाना पारिश्रमिक मिला. उनके पारिश्रमिक में दो मुख्य हिस्से हैं. तय सैलरी और भत्ते और साथ ही मुनाफे से जुड़ा कमीशन जो काफी बड़ा है.

तय सैलरी और भत्ते

वित्त वर्ष 26 के दौरान चंद्रशेखरन को तय सैलरी और भत्तों के तौर पर ₹17.97 करोड़ मिले. यह उनके कुल पारिश्रमिक का तय हिस्सा है. हालांकि यह उनकी कुल सालाना कमाई का एक छोटा सा हिस्सा है. ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी ज्यादातर कमाई परफॉर्मेंस बेस्ड कमीशन से हुई है.





₹140.69 करोड़ का मुनाफे से जुड़ा कमीशन

चंद्रशेखरन के पारिश्रमिक का सबसे बड़ा हिस्सा ₹140.69 करोड़ के मुनाफे से जुड़ा कमीशन था. यह कमीशन कंपनी के मुनाफे और परफॉर्मेंस से जुड़ा था. यह उनके वित्त वर्ष 26 के कुल पारिश्रमिक का लगभग 89% था. यह उनकी सालाना कमाई का मुख्य हिस्सा है.

इस स्ट्रक्चर से पता चलता है कि उनका कुल पारिश्रमिक सिर्फ तय सैलरी नहीं है. इसका एक बड़ा हिस्सा कंपनी की परफॉर्मेंस और लागू पारिश्रमिक व्यवस्था पर निर्भर होता है.

वे रोजाना कितना कमाते हैं?

उनकी ₹158.66 करोड़ की कुल सालाना कमाई के आधार पर चंद्रशेखरन की औसत रोजाना कमाई लगभग ₹43.4 लाख बैठती है. यह आंकड़ा सालाना पारिश्रमिक को 365 दिनों से भाग देकर निकाला गया है. इसे तय रोजाना सैलरी नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि उनके पारिश्रमिक में सैलरी, भत्ते और मुनाफे से जुड़ा कमीशन शामिल है.

वित्त वर्ष 25 में उन्होंने कितनी कमाई की?

चंद्रशेखरन को पिछले वित्त वर्ष में भी काफी बड़ा पारिश्रमिक पैकेज मिला था. उन्होंने 2024-25 में ₹155.81 करोड़ कमाए. इस वजह से वित्त वर्ष 2026 में उनका ₹158.66 करोड़ का वेतन पिछले साल के मुकाबले ज्यादा था. यह अंतर मुख्य रूप से उनके वेतन के उस हिस्से को दिखाता है जो परफॉर्मेंस पर आधारित है.





5 सालों में ₹685 करोड़ से ज्यादा

टाटा संस की सालाना रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप से कुल वेतन और अन्य भुगतान के तौर पर ₹685 करोड़ से ज्यादा मिल चुके हैं. इस कमाई की वजह से वे भारत के सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले कॉर्पोरेट अधिकारियों में शामिल हो गए हैं.

यह आंकड़े एक बड़े बिजनेस ग्रुप के टॉप लेवल पर मिलने वाले सामान्य वेतन और एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन के बीच के अंतर भी दिखाते हैं. जहां फिक्स्ड वेतन एक हिस्सा होता है वहीं इंसेंटिव और परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट कुल वेतन का एक बड़ा हिस्सा है हो सकते हैं.

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वेतन का पूरा ब्योरा क्या है?

चंद्रशेखरन के वित्त वर्ष 2026 के वेतन को तीन आसान आंकड़ों में बांटा जा सकता है.

फिक्स्ड सैलरी और अलाउंस: ₹17.97 करोड़

मुनाफे पर आधारित कमिशन: ₹140.69 करोड़

कुल सालाना वेतन: ₹158.66 करोड़

कंपनसेशन पर ज्यादा ध्यान क्यों?

चंद्रशेखरन की कमाई का पैमाना इस वजह से चर्चा में है क्योंकि उनकी ज्यादातर कमाई तय सैलरी के बजाय परफॉर्मेंस बेस्ड कमीशन से होती है. उनका 140.69 करोड़ का कमीशन उनकी 17.97 करोड़ की तय सैलरी और भत्तों से लगभग 8 गुना ज्यादा था. यही वजह है कि उनकी कुल सालाना कमाई, सिर्फ तय सैलरी से मिलने वाली रकम के मुकाबले काफी ज्यादा थी.

चंद्रशेखरन द्वारा दोबारा नियुक्ति न लेने के फैसले के साथ टाटा संस के शीर्ष पर उनका कार्यकाल और मुआवजा अब समूह के भविष्य के नेतृत्व को लेकर एक बड़ी चर्चा का हिस्सा है.

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