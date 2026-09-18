10 साल में किन पार्टियों से छिना चुनाव चिह्न, TMC केस के बीच जानें नाम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तृणमूल कांग्रेस का फूल-घास चिह्न प्रतिद्वंद्वी गुटों के कारण फ्रीज हुआ।

चुनाव आयोग ने AIADMK, LJP, शिवसेना के चिह्न विवादों में फ्रीज किए।

हाल ही में NCP का घड़ी चिह्न अजीत पवार गुट को आवंटित हुआ।

TMC Symbol: अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके फूल और घास का चुनाव चिह्न पर रोक लगाने के भारत चुनाव आयोग के अंतरिम फैसले ने एक बार फिर भारत के पार्टी चिह्न विवादों को ध्यान में ला दिया है. यह आदेश प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच आंतरिक विवाद के बीच आया और दोनों समूहों को आगामी उपचुनाव के लिए आरक्षित नाम और प्रतीक का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है. चुनाव आयोग ने गुटों से चुनाव के लिए कुछ और नाम और स्वतंत्र प्रतीक चुनने को कहा है. आइए जानते हैं कि ऐसा बीते 10 सालों में कब-कब हो चुका है.

क्या कहता है कानून?

ऐसे विवाद नए नहीं हैं. जब भी प्रतिद्वंद्वी गुट एक ही राजनीतिक दल पर कंट्रोल का दावा करता है तो चुनाव आयोग चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 15 के तहत हस्तक्षेप कर सकता है. पिछले दशक में कई प्रमुख दलों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है जहां उनके मूल चुनाव प्रतीक आंतरिक विभाजन के बाद फ्रिज या फिर स्थानांतरित कर दिए गए थे.







एआईएडीएमके का चुनाव चिह्न

प्रमुख प्रतीक विवादों में से एक 2017 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और अन्नाद्रमुक नेता जयललिता की मृत्यु के बाद हुआ. पार्टी ओ. पनीरसेल्वम और वी के से जुड़े गुटों के बीच विभाजित हो गई. शशिकला/ई. पलानीस्वमी. आरके नगर उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने अविभाजित अन्नाद्रमुक के प्रसिद्ध दो पत्तियां प्रतीक को जब्त कर दिया.

उपचुनाव के लिए दोनों गुटों को अलग-अलग चुनाव चिह्न दिए गए. इनमें से एक ने टोपी और दूसरे ने बिजली के खंभे का इस्तेमाल किया. बाद में दोनों गुटों के एक साथ आने के बाद प्रतीक को बहाल कर दिया गया.

लोक जनशक्ति पार्टी

संस्थापक रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद 2021 में अगला बड़ा विवाद लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ा है. उनके बेटे चिराग पासवान के नेतृत्व वाले गुट. और उनके भाई पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाले समूह के बीच सत्ता संघर्ष पैदा हुआ. चुनाव आयोग ने विवाद का फैसला करते समय पार्टी के मूल नाम और उसके आरक्षित बंगला चिह्न को जब्त कर लिया.

तत्काल चुनावी मुकाबले के लिए प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग-अलग पहचान और प्रतीक दिए गए थे.





शिवसेना

शिवसेना विभाग महाराष्ट्र में सबसे मशहूर पार्टी चिह्न लड़ाई में से एक बन गया. 2022 में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुटों ने पार्टी पर कंट्रोल और इसकी पहचान को लेकर लड़ाई की. अंधेरी पूर्व उपचुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने मूल पार्टी के नाम और प्रतिष्ठित धनुष और तीर प्रतीक को अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया.

अंतरिम अवधि के दौरान गुटों को वैकल्पिक नाम और प्रतीकों का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ने की जरूरत थी. बाद की कार्यवाही के बाद चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना के रूप में मान्यता दी और उसे धनुष और तीर का प्रतीक प्रदान किया.

एनसीपी

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में एक और बड़ा विवाद शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच सामने आया. चुनाव आयोग ने पार्टी संगठन, नेतृत्व और चुनाव चिह्न पर दावों की जांच की. फरवरी 2024 में आयोग ने अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को एनसीपी के रूप में मान्यता दी और उसे पार्टी के आरक्षित घड़ी प्रतीक का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी.

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टीएमसी

ताजा मामले में तृणमूल कांग्रेस शामिल है. इसका पारंपरिक फूल और घास प्रतीक इसके गठन के बाद से ही पार्टी से जुड़ा हुआ है. हाल ही में चुनाव आयोग ने अंतरिम आदेश जारी कर प्रतिद्वंदी टीएमसी गुटों को आगामी उपचुनाव के लिए पार्टी के मूल नाम और आरक्षित प्रतीक का इस्तेमाल करने से रोक दिया है.

जरूरी बात यह है कि यह एक अंतरिम व्यवस्था है. जरूरी नहीं कि यह अंतिम निर्धारण हो कि कौन सा गुट मूल पार्टी की पहचान और प्रतीक का हकदार है. बड़ा विवाद आयोग की कार्यवाही के अधीन रहता है.

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