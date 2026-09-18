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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजएक इंसान कितने लोगों की जिंदगी बचा सकता है? जानें अंगदान का पूरा गणित

एक इंसान कितने लोगों की जिंदगी बचा सकता है? जानें अंगदान का पूरा गणित

CM Rekha Gupta Organ Donation: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंगदान का संकल्प लिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि एक व्यक्ति अंगदान करके कितने लोगों की जिंदगी बचा सकता है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 18 Sep 2026 01:38 PM (IST)
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  • दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने अंगदान का संकल्प लिया।
  • एक दानदाता आठ लोगों की जान बचा सकता है।
  • ऊतक दान 50 से अधिक लोगों का जीवन सुधारता है।
  • जीवित व्यक्ति भी अंगदान कर दूसरों की मदद करते हैं।

CM Rekha Gupta Organ Donation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने अंग और ऊतक दान करने का संकल्प लिया है. उनका फैसला अंगदान की जीवन रक्षक क्षमता पर भी रोशनी डालता है. चिकित्सा विज्ञान एक एकल दाता को खास तौर से ब्रेन स्टेम मृत्यु के बाद अंगदान के जरिए से आठ लोगों की जान बचाने और ऊतक दान के जरिए से 50 से ज्यादा दूसरे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है. 

अंगों का गणित 

जब किसी व्यक्ति को ब्रेन स्टेम मृत घोषित कर दिया जाता है और उसके अंग प्रत्यारोपण के लिए सही होते हैं तो संभावित रूप से कई जरूरी अंगों को दान किया जा सकता है. 

गुर्दे 

एक दाता के पास दो गुर्दे होते हैं और हर गुर्दे को संभावित रूप से गुर्दे की विफलता के पीड़ित एक अलग रोगी में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है. इसका मतलब है कि अकेले गुर्दे दो अलग-अलग प्राप्तकर्ताओं की मदद कर सकते हैं. 



एक इंसान कितने लोगों की जिंदगी बचा सकता है? जानें अंगदान का पूरा गणित

लीवर 

लीवर में पुनर्जीवित होने की अनोखी क्षमता होती है. दान किए गए लीवर को सही परिस्थितियों में बांटा जा सकता है और दो प्राप्तकर्ताओं, अक्सर एक व्यस्क और एक बच्चे में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है.

फेफड़े 

चिकित्सा उपयुक्तता और अंगों की स्थिति के आधार पर दोनों फेफड़ों को संभावित रूप से दो अलग-अलग रोगियों में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है.

दिल 

दान किया गया दिल गंभीर दिल की बीमारी या फिर किसी दूसरी जीवन घातक दिल से जुड़ी स्थिति से पीड़ित रोगी को जिंदा रहने का एक नया मौका दे सकता है. 

पैनक्रियाज 

ऐसे मामलों में जहां ट्रांसप्लांट चिकित्सकीय रूप से उचित है गंभीर मधुमेह या फिर गंभीर पैनक्रियाज  बीमारियों से पीड़ित रोगियों की मदद के लिए इसका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है. 

आंत

आंत को ट्रांसप्लांट के लिए भी दान किया जा सकता है और गंभीर आंतों की बीमारियों या फिर आंतों की विफलता से पीड़ित रोगियों को मदद मिल सकती है. कुल मिलाकर ये अंग संभावित रूप से  आठ प्राप्तकर्ताओं  को लाभान्वित कर सकते हैं, हालांकि सटीक संख्या दाता की चिकित्सा स्थिति और ट्रांसप्लांट जरूरत पर निर्भर करती है. 


एक इंसान कितने लोगों की जिंदगी बचा सकता है? जानें अंगदान का पूरा गणित

ऊतक 50 से ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं 

दाता का योगदान अंग ट्रांसप्लांट के साथ समाप्त नहीं होता है. कई ऊतकों को मृत्यु के बाद भी बरामद किया जा सकता है और कई अन्य लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. 

कॉर्निया 

कॉर्निया दान गंभीर कॉर्निया क्षति या फिर दृश्य हानि वाले लोगों की मदद कर सकता है. एक दाता से कॉर्निया संभावित रूप से दो प्राप्तकर्ताओं को लाभान्वित कर सकता है, जिससे उपयोगी दृष्टि बहाल करने में मदद मिलती है. 

त्वचा

दान की गई त्वचा का इस्तेमाल गंभीर रूप से जले हुए लोगों के इलाज में किया जा सकता है.  यह पुनर्प्राप्ति के दौरान जरूरी सुरक्षा प्रदान कर सकता है और उपचार भीम का समर्थन कर सकता है.

हड्डियां और हृदय वाल्व 

हड्डियां और हृदय वालों सहित दूसरे दान किए गए ऊतकों का इस्तेमाल पूनर्निर्माण और जीवन सुधार प्रक्रिया में भी किया जा सकता है. अस्थि ऊतक क्षतिग्रस्त क्षेत्र को बदलने में मदद कर सकते हैं, जबकि दान किए गए वाल्व गंभीर हृदय वाल्व समस्याओं वाले रोगियों की मदद कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: क्या गोद लिया बेटा हो सकता है पटवर्धन परिवार का उत्तराधिकारी,क्या है कानून?

अंगदान जीवन भर संभव है 

अंगदान सिर्फ मृतदाताओं तक ही सीमित नहीं है. जीवित दान एक स्वस्थ व्यक्ति को लागू चिकित्सा और कानूनी ढांचे के तहत कुछ अंगों या फिर अंगों के कुछ हिस्सों को किसी दूसरे व्यक्ति को दान करने की मंजूरी देता है.  एक उदाहरण एक किडनी दान करना है. क्योंकि एक व्यक्ति एक किडनी के साथ स्वस्थ जीवन जी सकता है इस वजह से वह व्यक्ति अपनी एक किडनी को किसी दूसरे व्यक्ति को दान कर सकता है. इसी के साथ कोई व्यक्ति अपने लीवर का एक हिस्सा भी दान कर सकता है. लीवर में अपने आप दोबारा बन जाने की क्षमता होती है.

यह भी पढ़ें: अरब सागर से पहले कब-कब टकरा चुके भारत-पाक के शिप, तब किसे हुआ था नुकसान?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 18 Sep 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Organ Donation Brain Stem CM Rekha Gupta Organ Donation
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