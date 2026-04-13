जेल और कारागार में क्या होता है फर्क, जानें किसकी सिक्योरिटी सबसे टाइट?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जेल अल्पकालिक हिरासत, एक साल से कम सजा वालों हेतु।

कारागार दीर्घकालिक कैद, एक साल से अधिक सजा वालों हेतु।

जेल में विचाराधीन, कारागार में गंभीर दोषी रखे जाते।

कारागार में बेहतर सुविधाएं, जेलों में कम व्यवस्था होती।

Jail VS Prison: अक्सर ही आपने जेल के साथ-साथ कारागार के बारे में भी सुना होगा. काफी लोगों को ऐसा लगता है कि ये दोनों एक ही होते हैं. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. यह अंतर सिर्फ नाम का नहीं है, बल्कि इसमें कैदियों के प्रकार, रहने की अवधि, सुविधा और सबसे जरूरी बात सुरक्षा का स्तर भी शामिल होता है. आइए जानते हैं कि जेल और कारागार में क्या फर्क है.

रहने की अवधि

सबसे बुनियादी अंतर इस बात में है कि कैदियों को कितने समय तक रखा जाता है. जेल कम समय के लिए हिरासत में रखने के लिए होती है. आमतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी सजा एक साल से कम होती है या फिर जो मुकदमे का इंतजार कर रहे होते हैं. दूसरी तरफ कारागार ज्यादा समय तक कैद में रखने के लिए बनाए जाते हैं. इनमें उन दोषियों को रखा जाता है जिन्हें एक साल से ज्यादा की सजा मिली होती है.

रखे जाने वाले कैदियों के प्रकार

जेल में आमतौर पर विचाराधीन कैदी, यानी वे लोग जिन पर अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है और साथ ही छोटे-मोटे अपराधों में शामिल लोगों को रखा जाता है. कारागार में दोषी अपराधियों को रखा जाता है. इनमें हत्या, आतंकवाद या संगठित अपराध जैसे गंभीर अपराध शामिल है.

सुविधा और रहने की स्थिति

क्योंकि कारागार ज्यादा समय तक रहने के लिए होते हैं इस वजह से उनमें शैक्षिक कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुस्तकालय और पुनर्वास जैसी सुविधा बेहतर ढंग से उपलब्ध होती है. जेल में आमतौर पर ऐसी कोई बुनियादी सुविधा नहीं होती. ऐसा इसलिए क्योंकि कैदियों के वहां ज्यादा समय तक रहने की उम्मीद नहीं होती.

प्रशासनिक नियंत्रण

जेल का प्रबंधन आमतौर पर स्थानीय या फिर जिला अधिकारियों द्वारा किया जाता है. इससे उनका पैमाना और दायरा छोटा होता है. कारागार का प्रशासन राज्य या फिर केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है. यह उनके बड़े आकार, ज्यादा क्षमता और ज्यादा जटिल संचालन को दर्शाता है.

कहां होती है सबसे कड़ी सुरक्षा?

जब सुरक्षा की बात आती है तो कारागार खास तौर से केंद्रीय जेल और खास जेल की तुलना में काफी ज्यादा सुरक्षित होते हैं. यह सुविधा उच्च जोखिम वाले अपराधियों को रखने के लिए बनाई जाती है. इस वजह से यहां कड़ी निगरानी और सुरक्षा के कई परतें शामिल होती हैं.

कारागार को सुरक्षा के स्तर के आधार पर आगे और भी विभाजित किया जाता है. ज्यादा सुरक्षा वाले कारागार में सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है. इसी के साथ मध्य सुरक्षा वाले कारागार में कम हिंसक अपराधियों को रखा जाता है. सबसे कम सुरक्षा वाले या फिर खुली जेल उन कैदियों के लिए बनाई जाती हैं जिनका व्यवहार अच्छा होता है.

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