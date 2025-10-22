हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMaximum Bowling Speed: ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड से बॉल फेंक सकता है बॉलर, क्यों नहीं टूट रहा शोएब अख्तर का रिकॉर्ड?

Maximum Bowling Speed: ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड से बॉल फेंक सकता है बॉलर, क्यों नहीं टूट रहा शोएब अख्तर का रिकॉर्ड?

Maximum Bowling Speed: क्रिकेट की दुनिया में सभी गेंदबाज तेज रफ्तार से गेंदबाजी करने की ख्वाहिश रखते हैं. आइए जानते हैं कि एक गेंदबाज ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड से बॉल फेंक सकता है.

By : स्पर्श गोयल | Edited By: स्पर्श गोयल | Updated at : 22 Oct 2025 08:02 AM (IST)
Maximum Bowling Speed: क्रिकेट की दुनिया में रफ्तार काफी ज्यादा मायने रखती है. दशकों से गेंदबाज अब तक की सबसे तेज गेंद फेंकने की कोशिश करते रहे हैं. लेकिन एक रिकॉर्ड है जो अभी तक कायम है. यह रिकॉर्ड शोएब अख्तर की 161.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली गेंद है जो उन्होंने 2003 विश्व कप के दौरान फेंकी थी. रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर के इस रिकार्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया. हालांकि हाल ही में हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे मैच में मिचेल स्टार्क ने रोहित शर्मा को एक गेंद फेंकी थी. इस गेंद की रफ्तार 176.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई गई. बाद में पता चला कि स्पीड गन ग्राफिक्स में दिखाई गई 176.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बस एक गलती थी. आज हम जानेंगे कि आखिर अब तक शोएब अख्तर का रिकॉर्ड क्यों नहीं टूट पाया और कोई बॉलर ज्यादा से ज्यादा कितनी तेज गेंद फेंक सकता है? 

एक गेंदबाज कितनी तेज गेंद फेंक सकता है?

दरअसल गेंदबाज की गति काफी सारी चीजों पर निर्धारित होती है. गेंदबाज के शरीर से लेकर उसकी तकनीक और प्रशिक्षण तक सब कुछ. वैसे तो कोई निश्चित गति सीमा नहीं है लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि एक तेज गेंदबाज लगातार 175 किलोमीटर प्रति घंटा से 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गेंद फेंक सकता है. इस गति से मानव शरीर पर काफी ज्यादा तनाव पड़ेगा और यही वजह है कि इस सीमा को ऊपरी सीमा माना जाता है. 

गेंदबाज का शरीर उसकी गति को निर्धारित करने में काफी अहम भूमिका निभाता है. लंबे अंगों और पुष्ट शरीर वाले गेंदबाज स्वाभाविक रूप से तेज गति वाली गेंद फेंक सकते हैं. इसके अलावा गेंदबाज का एक्शन, वे गेंद फेंकने के लिए कैसे दौड़ते हैं और उनके पैरों, कोर और ऊपरी शरीर में विकसित होने वाली ताकत भी उनकी गेंदबाजी की स्पीड को प्रभावित कर सकती है.

आधुनिक क्रिकेट का बदलता स्वरूप 

आज के समय में टी20 क्रिकेट में सिर्फ गति पर कम और रणनीतिक विविधताओं पर ज्यादा जोर दिया जाता है. आधुनिक गेंदबाजों ने धीमी गेंदे, यॉर्कर और कटर जैसी कुशलताएं विकसित की हैं. इन तकनीक का इस्तेमाल करके बिना किसी गति पर निर्भर लिए गेंदबाज बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर हो चुके हैं. आज गेंदबाज सिर्फ विरोधी टीम से तेज गेंदबाजी करने की कोशिश करने के बजाय बल्लेबाजों के साथ सटीकता और मानसिक खेल बनाए रखने में ज्यादा ध्यान लगाते हैं. 

इस रिकार्ड को तोड़ना मुश्किल क्यों?

दरअसल तेज गेंदबाजी को अक्सर प्राकृतिक क्षमता और सीखी हुई तकनीक का एक मिश्रण माना जाता है. कोच सिर्फ गेंदबाजों को तेज गति से गेंदबाजी करने के लिए जरूरी तकनीक विकसित करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन गेंदबाज लगातार तेज गति से गेंदबाजी कर सकता है या फिर नहीं इसमें प्राकृतिक प्रतिभा का किरदार काफी बड़ा होता है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 22 Oct 2025 08:01 AM (IST)
Rawalpindi Express SHOAIB AKHTAR CRICKET
Embed widget