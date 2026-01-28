कितनी होती है उपमुख्यमंत्री की सैलरी? सरकारी बंगले के अलावा मिलती है यह सुविधाएं

भारत में राज्य सरकार को चलाने के लिए कई पद होते है , जिसमें मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद उपमुख्यमंत्री का होता है , उपमुख्यमंत्री सरकार के बड़े फैसलों में मुख्यमंत्री की मदद करता है , और राज्य के विकास से जुड़े काम देखता है . लेकिन अक्सर सबके मान में कभी न कभी यह सवाल जरूर आता है की आखिर उपमुख्यमंत्री की सैलरी कितनी होती है . और उन्हें कौन - कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है . आइए जानते है उपमुख्यमंत्री की सैलरी और सुविधाओं के बारे में

कितनी होती है उपमुख्यमंत्री की सैलरी

28 जनवरी को बारामती में हुए प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पावर समेत 4 और लोगों की मौत हुई , इस घटना ने लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा कर दिया की अजीत पावर की सैलरी कितनी थी . आपको बता दें की हर राज्य में उपमुख्यमंत्री की सैलरी अलग - अलग होती है ,साथ ही उन्हें मिलने वाली सुविधाएं भी अलग होती हैं, क्योंकि हर राज्य अपने नियम के हिसाब से सुविधा और सैलरी चुनता है . लेकिन आमतौर पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उपमुख्यमंत्री की बेसिक सैलरी लगभग 1 लाख 25 हजार से 1 लाख 50 हजार तक होती है.

कौन -कौन सी सुविधाएं मिलती है

इसके अलावा उन्हें कई तरह की और सुविधाएं भी मिलती हैं जैसे की सरकारी बंगाल या घर , सरकारी गाड़ी और ड्राइवर , सुरक्षा गार्ड और स्टाफ , यात्रा खर्च और रोजाना खर्च इसके अलावा मोबाइल और इंटरनेट सुविधाएं भी मिलती हैं. इससे पहले मूल वेतन 50,000 रुपये, क्षेत्रीय भत्ता 55,000 रुपये और दैनिक भत्ता 3,000 रुपये था. गेस्ट अलाउंस भी कम था, लेकिन संशोधन के बाद मौजूदा राशि लागू हुई है. यह संरचना मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश के बाद प्रभावी मानी जाती है

महाराष्ट्र में शोक की लहर

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पावर का बुधवार सुबह बारामती एयरर्पार्ट पर एक निधन हो गया वे जिला परिषद चुनावों के सिलसिले में एक सभा को संबोधित करने जा रहे थे . लैडिंग के समय उनका विमान अचानक रनवे से फिसल गया औऱ उसमें भीषण आग लग गई इस दुखद घटना में अजित पवार के साथ उनके निजी सहायक, सुरक्षाकर्मी और विमान के क्रू मेंबर्स की भी मौत हो गई है . इस खबर से पूरे महाराष्ट्र में शोक का माहौल है

यह भी पढ़ें: भारत ने बचाई थी इस देश के राष्ट्रपति की जान, जानें कैसे दुश्मनों के बीच से निकाला था सुरक्षित?