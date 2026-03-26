किसको कहा जाता था 'द बुचर ऑफ तेहरान’, जानें उस बेरहम शख्स की खौफनाक कहानी

ईरान की राजनीति में इब्राहिम रईसी का नाम एक ऐसे अध्याय की तरह है, जिसे दुनिया कभी कठोर नेता तो कभी तेहरान के कसाई के रूप में याद करती है. एक साधारण परिवार से निकलकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाले रईसी का सफर जितना प्रभावशाली रहा, उतना ही विवादों के साये में भी घिरा रहा।. 1988 के सामूहिक नरसंहार से लेकर राष्ट्रपति पद की शपथ लेने तक, रईसी ने ईरान की कट्टरपंथी विचारधारा को मजबूती देने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

रईसी का शुरुआती जीवन

इब्राहिम रईसी का जन्म साल 1960 में ईरान के पवित्र शहर मशहद में हुआ था. उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मशहद में ही पूरी की और फिर 15 साल की उम्र में कोम शहर के मशहूर मदरसे में धार्मिक शिक्षा लेने चले गए. रईसी ने शहीद मोताहारी यूनिवर्सिटी से इस्लामी धर्मशास्त्र और कानून में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी. उनके जीवन पर 1979 की इस्लामिक क्रांति का गहरा असर पड़ा, जिसने उनके करियर की दिशा ही बदल दी.

डेथ कमीशन और विवादित भूमिका

इब्राहिम रईसी के जीवन का सबसे काला पन्ना साल 1988 में लिखा गया. उस समय वे तेहरान के डिप्टी प्रॉसिक्यूटर थे. ईरान-इराक युद्ध के अंतिम दौर में, तत्कालीन सुप्रीम लीडर रुहोल्ला खोमैनी ने एक गुप्त फतवा जारी किया था. इसके तहत एक विशेष पैनल बनाया गया जिसे 'डेथ कमीशन' या मृत्यु आयोग कहा जाता है. रईसी इस चार सदस्यीय पैनल के सबसे युवा सदस्य थे, जिसका काम राजनीतिक कैदियों की वफादारी की जांच करना और सजा तय करना था.

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क्यों पड़ा तेहरान का कसाई नाम?

मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, इस 'डेथ कमीशन' ने हजारों कैदियों को बिना किसी निष्पक्ष सुनवाई के मौत के घाट उतार दिया था. बताया जाता है कि कैदियों से सिर्फ चंद मिनट सवाल पूछे जाते थे और जो झुकने को तैयार नहीं होते थे, उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता था. अनुमान के मुताबिक, इस दौरान करीब 5 हजार से ज्यादा लोगों को खत्म किया गया. इसी बेरहमी और सामूहिक हत्याओं में मुख्य भूमिका निभाने के कारण रईसी को 'द बुचर ऑफ तेहरान' यानी तेहरान का कसाई कहा जाने लगा.

राष्ट्रपति पद और अंतिम सफर

रईसी की छवि ईरान के भीतर एक बेहद कट्टरपंथी नेता की थी. साल 2021 में वे ईरान के राष्ट्रपति चुने गए. उनके कार्यकाल के दौरान ईरान ने पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों में काफी सख्ती दिखाई. रईसी का अंत भी काफी नाटकीय रहा. 19 मई 2024 को ईरान-अजरबैजान सीमा के पास एक बेहद खराब मौसम में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें उनकी और उनके विदेश मंत्री सहित कई अन्य अधिकारियों की मौत हो गई.

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