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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWho Is Butcher Of Tehran: किसको कहा जाता था 'द बुचर ऑफ तेहरान’, जानें उस बेरहम शख्स की खौफनाक कहानी

Who Is Butcher Of Tehran: किसको कहा जाता था 'द बुचर ऑफ तेहरान’, जानें उस बेरहम शख्स की खौफनाक कहानी

Who Is Butcher Of Tehran: ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की कहानी सत्ता और क्रूरता के अजीब मिश्रण को दर्शाती है. आइए जानें कि उनको ईरान का कसाई क्यों कहा जाता है.

By : निधि पाल | Updated at : 26 Mar 2026 08:15 AM (IST)
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ईरान की राजनीति में इब्राहिम रईसी का नाम एक ऐसे अध्याय की तरह है, जिसे दुनिया कभी कठोर नेता तो कभी तेहरान के कसाई के रूप में याद करती है. एक साधारण परिवार से निकलकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाले रईसी का सफर जितना प्रभावशाली रहा, उतना ही विवादों के साये में भी घिरा रहा।. 1988 के सामूहिक नरसंहार से लेकर राष्ट्रपति पद की शपथ लेने तक, रईसी ने ईरान की कट्टरपंथी विचारधारा को मजबूती देने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

रईसी का शुरुआती जीवन

इब्राहिम रईसी का जन्म साल 1960 में ईरान के पवित्र शहर मशहद में हुआ था. उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मशहद में ही पूरी की और फिर 15 साल की उम्र में कोम शहर के मशहूर मदरसे में धार्मिक शिक्षा लेने चले गए. रईसी ने शहीद मोताहारी यूनिवर्सिटी से इस्लामी धर्मशास्त्र और कानून में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी. उनके जीवन पर 1979 की इस्लामिक क्रांति का गहरा असर पड़ा, जिसने उनके करियर की दिशा ही बदल दी. 

डेथ कमीशन और विवादित भूमिका

इब्राहिम रईसी के जीवन का सबसे काला पन्ना साल 1988 में लिखा गया. उस समय वे तेहरान के डिप्टी प्रॉसिक्यूटर थे. ईरान-इराक युद्ध के अंतिम दौर में, तत्कालीन सुप्रीम लीडर रुहोल्ला खोमैनी ने एक गुप्त फतवा जारी किया था. इसके तहत एक विशेष पैनल बनाया गया जिसे 'डेथ कमीशन' या मृत्यु आयोग कहा जाता है. रईसी इस चार सदस्यीय पैनल के सबसे युवा सदस्य थे, जिसका काम राजनीतिक कैदियों की वफादारी की जांच करना और सजा तय करना था.

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क्यों पड़ा तेहरान का कसाई नाम?

मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, इस 'डेथ कमीशन' ने हजारों कैदियों को बिना किसी निष्पक्ष सुनवाई के मौत के घाट उतार दिया था. बताया जाता है कि कैदियों से सिर्फ चंद मिनट सवाल पूछे जाते थे और जो झुकने को तैयार नहीं होते थे, उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता था. अनुमान के मुताबिक, इस दौरान करीब 5 हजार से ज्यादा लोगों को खत्म किया गया. इसी बेरहमी और सामूहिक हत्याओं में मुख्य भूमिका निभाने के कारण रईसी को 'द बुचर ऑफ तेहरान' यानी तेहरान का कसाई कहा जाने लगा.

राष्ट्रपति पद और अंतिम सफर

रईसी की छवि ईरान के भीतर एक बेहद कट्टरपंथी नेता की थी. साल 2021 में वे ईरान के राष्ट्रपति चुने गए. उनके कार्यकाल के दौरान ईरान ने पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों में काफी सख्ती दिखाई. रईसी का अंत भी काफी नाटकीय रहा. 19 मई 2024 को ईरान-अजरबैजान सीमा के पास एक बेहद खराब मौसम में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें उनकी और उनके विदेश मंत्री सहित कई अन्य अधिकारियों की मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: Origin of Middle East Name: गल्फ कंट्रीज को सबसे पहले किसने कहा था मिडिल ईस्ट, कैसे लोकप्रिय हुआ यह नाम?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 26 Mar 2026 08:15 AM (IST)
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