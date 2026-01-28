भारत ने बचाई थी इस देश के राष्ट्रपति की जान, जानें कैसे दुश्मनों के बीच से निकाला था सुरक्षित?

Maumoon Abdul Gayoom: 1988 में भारत ने दक्षिण एशियाई इतिहास में सबसे तेज और सबसे निर्णायक मिलिट्री रेस्क्यू मिशन में से एक को अंजाम दिया था. इस मिशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस. इस ऑपरेशन ने मालदीव के राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम की जान बचाई थी. इनकी सरकार राजधानी माले के बीचों-बीच अचानक हुए सशस्त्र तख्तापलट के बाद गिरने के कगार पर थी. इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया.

मालदीव में अचानक तख्तापलट

3 नवंबर 1988 की सुबह सशस्त्र विद्रोहियों ने मालदीव की राजधानी माले पर हमला कर दिया. श्रीलंका के तमिल उग्रवादी समूह पीपल्स लिबरेशन आर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम से जुड़े 80 से 200 भाड़े के सैनिकों ने एक साथ हमला कर दिया था. उन्होंने राष्ट्रपति मामून की सरकार को गिराने के मकसद से सरकारी इमारत, संचार केंद्र और रणनीतिक ठिकानों के साथ-साथ बड़ी जगह पर तेजी से कब्जा कर लिया था.

राष्ट्रपति छिप गए थे

जैसे ही विद्रोहियों ने शहर पर अपनी पकड़ को मजबूत किया राष्ट्रपति की सुरक्षा टीम तेजी से हरकत में आ गई. उन्होंने पकड़े जाने या फिर मारे जाने से बचाने के लिए राष्ट्रपति को चुपके से एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया. अलग-अलग पड़े, गिरे हुए और अपनी सरकार के अस्तित्व पर खतरे का सामना कर रहे मामून को तुरंत बाहरी सैन्य सहायता की जरूरत थी.

भारत ने की मदद

राष्ट्रपति मामून ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और पाकिस्तान के साथ-साथ कई बड़ी शक्तियों से संपर्क किया. लेकिन कोई भी तुरंत जवाब नहीं दे पाया. समय कम होने की वजह से उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी से संपर्क किया. भारत ने स्थिति का जायजा लिया और बिना किसी देरी के कार्यवाही करने का फैसला किया.

कुछ ही घंटे के अंदर भारत ने ऑपरेशन कैक्टस की योजना बनाई और उसे शुरू कर दिया. भारतीय वायु सेना के इल्यूशिन II ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय सेवा के एलीट पैराट्रूपर्स को लेकर आगरा से रवाना हुए. सैनिकों को 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर एयरलिफ्ट किया गया और संकट की कॉल के सिर्फ 9 घंटे के अंदर माले के पास हुलहुले हवाई अड्डे पर उतारा गया.

तेजी से जीत हासिल हुई

ऐसा कहा जाता है कि भारतीय सेना के पास मालदीव के नक्शे नहीं थे और उन्हें द्वीपों के लेआउट को समझने के लिए टूरिस्ट ब्रोशर पर निर्भर रहना पड़ा. हवाई अड्डे पर उतरना भी जोखिम भरा था. पायलटों को यकीन नहीं था कि वह रनवे विद्रोहियों के नियंत्रण में है या फिर नहीं. इन मुश्किलों के बावजूद भी भारतीय सैनिकों ने एयरपोर्ट को सुरक्षित किया, नावों से माले पहुंचे और विद्रोहियों को काबू करने के साथ-साथ राष्ट्रपति को उनके ठिकाने से सुरक्षित बचाया.

