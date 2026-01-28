हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत ने बचाई थी इस देश के राष्ट्रपति की जान, जानें कैसे दुश्मनों के बीच से निकाला था सुरक्षित?

भारत ने बचाई थी इस देश के राष्ट्रपति की जान, जानें कैसे दुश्मनों के बीच से निकाला था सुरक्षित?

Maumoon Abdul Gayoom: 1988 में भारत ने ऑपरेशन कैक्टस मिशन की मदद से मालदीव के राष्ट्रपति की जान बचाई थी. आइए जानते हैं क्या था यह मिशन.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 28 Jan 2026 06:21 PM (IST)
Preferred Sources

Maumoon Abdul Gayoom: 1988 में भारत ने दक्षिण एशियाई इतिहास में सबसे तेज और सबसे निर्णायक मिलिट्री रेस्क्यू मिशन में से एक को अंजाम दिया था. इस मिशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस. इस ऑपरेशन ने मालदीव के राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम की जान बचाई थी. इनकी सरकार राजधानी माले के बीचों-बीच अचानक हुए सशस्त्र तख्तापलट के बाद गिरने के कगार पर थी. इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया.

मालदीव में अचानक तख्तापलट 

3 नवंबर 1988 की सुबह सशस्त्र विद्रोहियों ने मालदीव की राजधानी माले पर हमला कर दिया. श्रीलंका के तमिल उग्रवादी समूह पीपल्स लिबरेशन आर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम से जुड़े 80 से 200 भाड़े के सैनिकों ने एक साथ हमला कर दिया था. उन्होंने राष्ट्रपति मामून की सरकार को गिराने के मकसद से सरकारी इमारत, संचार केंद्र और रणनीतिक ठिकानों के साथ-साथ बड़ी जगह पर तेजी से कब्जा कर लिया था.

राष्ट्रपति छिप गए थे 

जैसे ही विद्रोहियों ने शहर पर अपनी पकड़ को मजबूत किया राष्ट्रपति की सुरक्षा टीम तेजी से हरकत में आ गई. उन्होंने पकड़े जाने या फिर मारे जाने से बचाने के लिए राष्ट्रपति को चुपके से एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया. अलग-अलग पड़े, गिरे हुए और अपनी सरकार के अस्तित्व पर खतरे का सामना कर रहे मामून को तुरंत बाहरी सैन्य सहायता की जरूरत थी.

भारत ने की मदद 

राष्ट्रपति मामून ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और पाकिस्तान के साथ-साथ कई बड़ी शक्तियों से संपर्क किया. लेकिन कोई भी तुरंत जवाब नहीं दे पाया. समय कम होने की वजह से उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी से संपर्क किया. भारत ने स्थिति का जायजा लिया और बिना किसी देरी के कार्यवाही करने का फैसला किया. 

कुछ ही घंटे के अंदर भारत ने ऑपरेशन कैक्टस की योजना बनाई और उसे शुरू कर दिया. भारतीय वायु सेना के इल्यूशिन II ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय सेवा के एलीट पैराट्रूपर्स को लेकर आगरा से रवाना हुए. सैनिकों को 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर एयरलिफ्ट किया गया और संकट की कॉल के सिर्फ 9 घंटे के अंदर माले के पास हुलहुले हवाई अड्डे पर उतारा गया.

तेजी से जीत हासिल हुई 

ऐसा कहा जाता है कि भारतीय सेना के पास मालदीव के नक्शे नहीं थे और उन्हें द्वीपों के लेआउट को समझने के लिए टूरिस्ट ब्रोशर पर निर्भर रहना पड़ा. हवाई अड्डे पर उतरना भी जोखिम भरा था. पायलटों को यकीन नहीं था कि वह रनवे विद्रोहियों के नियंत्रण में है या फिर नहीं. इन मुश्किलों के बावजूद भी भारतीय सैनिकों ने एयरपोर्ट को सुरक्षित किया, नावों से माले पहुंचे और विद्रोहियों को काबू करने के साथ-साथ राष्ट्रपति को उनके ठिकाने से सुरक्षित बचाया.

ये भी पढ़ें: क्या होता है 'लव इंश्योरेंस', जिससे मालामाल हो गई चीन की यह महिला?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 28 Jan 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
Operation Cactus Maldives Coup 1988 Maumoon Abdul Gayoom
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपर्णा के साथ सुलझे रिश्ते, अब प्रतीक यादव ने किसको कह दिया- 'तुम सब भाड़ में जाओ…'
अपर्णा के साथ सुलझे रिश्ते, अब प्रतीक यादव ने किसको कह दिया- 'तुम सब भाड़ में जाओ…'
विश्व
पाकिस्तान, सऊदी अरब या तुर्किये, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश कौन-से? देखें साल 2026 रैंकिंग की लिस्ट
PAK, सऊदी या तुर्किये, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश कौन-से? देखें लिस्ट
क्रिकेट
ICC Rankings: टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, टॉप पर होकर भी अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death: अजित पवार का निधन..समर्थकों में शोक की लहर! | Baramati Plane Crash | Sharad Pawar
Silver Shortage का सच | MMTC-PAMP की Entry से Market में क्या बदलेगा? | Paisa Live
Ajit Pawar Death: अजित पवार के अंतिम संस्कार से जुड़ी बड़ी खबर ! | Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death: AI के जरिए देखिए प्लेन क्रैश में कैसे हुई अजित पवार की मौत ?। Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death: Mumbai से Baramati के लिए रवाना हुए Eknath Shinde | Maharshtra Plane Crash
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपर्णा के साथ सुलझे रिश्ते, अब प्रतीक यादव ने किसको कह दिया- 'तुम सब भाड़ में जाओ…'
अपर्णा के साथ सुलझे रिश्ते, अब प्रतीक यादव ने किसको कह दिया- 'तुम सब भाड़ में जाओ…'
विश्व
पाकिस्तान, सऊदी अरब या तुर्किये, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश कौन-से? देखें साल 2026 रैंकिंग की लिस्ट
PAK, सऊदी या तुर्किये, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश कौन-से? देखें लिस्ट
क्रिकेट
ICC Rankings: टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, टॉप पर होकर भी अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
बॉलीवुड
धनुष ने तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा, भीड़ से एक्टर को बचाते दिखे बेटे
धनुष ने तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा, भीड़ से एक्टर को बचाते दिखे बेटे
विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
हेल्थ
Alzheimer Disease: अल्जाइमर ने छीनी याददाश्त, पर नहीं मिटा पाया मुहब्बत, बीमारी से जूझते शख्स ने कैसे जिंदा रखा अपना रिश्ता?
अल्जाइमर ने छीनी याददाश्त, पर नहीं मिटा पाया मुहब्बत, बीमारी से जूझते शख्स ने कैसे जिंदा रखा अपना रिश्ता?
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget