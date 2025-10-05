हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Cockroach VS Cricket: तिलचट्टा-कॉक्रोज और झींगुर में क्या होता है अंतर, क्या ये एक ही परिवार के कीड़े?

Cockroach VS Cricket: तिलचट्टा-कॉक्रोज और झींगुर में क्या होता है अंतर, क्या ये एक ही परिवार के कीड़े?

Cockroach VS Cricket: कॉकरोच और झींगुर सभी के घर और घर से बाहर पाए जाते हैं. आज हम जानेंगे कि दोनों में क्या अंतर है और क्या वे एक ही कीट परिवार से आते हैं. आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 05 Oct 2025 12:15 AM (IST)
Cockroach VS Cricket: वैसे तो पहली नजर में तिलचट्टे और झींगुर एक जैसे ही कीट लग सकते हैं लेकिन उनका संबंध अलग-अलग कीट परिवारों से है. इतना ही नहीं बल्कि उनके रूप, व्यवहार और जीव विज्ञान में भी काफी ज्यादा अंतर है. हालांकि दोनों ही आम तौर पर हमारे घरों या फिर बाहर पाए जाते हैं. आज हम बात करेंगे कि इन दोनों कीड़ों के बीच में क्या अंतर है. 

तिलचट्टे 

तिलचट्टे अपने चपटे, अंडाकार शरीर से आसानी से पहचाना जा सकते हैं. उनका शरीर एक प्रोनोटम से ढका हुआ होता है. उनका यह चपटा आकर उन्हें दरारें और तंग जगह में घुसने में मदद करता है. यही वजह है कि वे रसोई, बाथरूम और तहखाना जैसे अंधेरे, नम वातावरण में ज्यादा रहते हैं. उनके पैर छोटे होते हैं और शरीर के नीचे छिपे होते हैं. इनकी मदद से उन्हें सतह पर तेजी से चलने में आसानी होती है. लेकिन झींगुरों की तरह यह कूदने में सक्षम नहीं होते. हालांकि उनके पास पंख भी होते हैं लेकिन लंबी उड़ान के बजाय ये कम दूरी तक उड़ सकते हैं. अगर आवाज की बात करें तो तिलचट्टे मूक प्राणी होते हैं. ये  जिन झींगुरों की तरह शोर नहीं करते. ये ज्यादातर अंधेरे और नम स्थान में पनपते हैं.

झींगुर 

झींगुर की पहचान उनके लंबे, सिलेंडर जैसे शरीर से होती है. इसी आकार की वजह से वे कूदने में सक्षम होते हैं. झींगुर के लंबे मजबूत पैर होते हैं जो टिड्डों की तरह काफी ऊंची छलांग लगाने के लिए बने होते हैं. इन्हीं पैरों की मदद से उन्हें खतरे का आभास होते ही तेजी से जमीन पर करने में मदद मिलती है. झींगुर अपनी चहचहाहट के लिए जाने जाते हैं. नर झींगुर अपने पंखों को आपस में रगड़ कर इस आवाज को निकलते हैं जिसे स्ट्रिइड्यूलेशन कहते हैं. झींगुर के एंटीना भी बहुत लंबे होते हैं, कभी-कभी तो उनके शरीर जितने लंबे. ये एंटीना उन्हें अपने वातावरण में नेविगेट करने में मदद करते हैं. इसी के साथ यह एंटीना मुश्किलों और बाकी जीवन का पता लगाने के साथ-साथ भोजन और साथी खोजने के लिए भी जरूरी हैं.

शारीरिक आकार और व्यवहार में अंतर 

तिलचट्टे और झींगुर के बीच एक बड़ा अंतर उनके शरीर के आकार और उनकी गतिगत तरीके में है. तिलचट्टा या फिर कॉकरोच अपने चपटे अंडाकार शरीर से पहचाने जाते हैं जबकि झींगुर लंबे और सिलेंडर के आकार के होते हैं. झींगुर के पैर की लंबाई उन्हें कूदने में मदद करती है जबकि कॉकरोच का चपटा शरीर उन्हें सतह पर तेजी से रेंगने में मदद करता है.

क्या झींगुर और कॉकरोच एक ही परिवार के हैं 

छोटे कीटों जैसे दिखने में एकजैसे होने के बावजूद भी झींगुर और कॉकरोच एक ही कीट परिवार के सदस्य नहीं है. कॉकरोच ब्लैटोडिया गण के हैं. इसमें लगभग 4600 प्रजातियां शामिल हैं. झींगुर ऑर्थोप्टेरा गण का हिस्सा है. इनमें टिड्डा और टिड्डियां भी शामिल हैं.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 05 Oct 2025 12:15 PM (IST)
Cockroach CRICKET Insect Families
