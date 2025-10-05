Cockroach VS Cricket: वैसे तो पहली नजर में तिलचट्टे और झींगुर एक जैसे ही कीट लग सकते हैं लेकिन उनका संबंध अलग-अलग कीट परिवारों से है. इतना ही नहीं बल्कि उनके रूप, व्यवहार और जीव विज्ञान में भी काफी ज्यादा अंतर है. हालांकि दोनों ही आम तौर पर हमारे घरों या फिर बाहर पाए जाते हैं. आज हम बात करेंगे कि इन दोनों कीड़ों के बीच में क्या अंतर है.

तिलचट्टे

तिलचट्टे अपने चपटे, अंडाकार शरीर से आसानी से पहचाना जा सकते हैं. उनका शरीर एक प्रोनोटम से ढका हुआ होता है. उनका यह चपटा आकर उन्हें दरारें और तंग जगह में घुसने में मदद करता है. यही वजह है कि वे रसोई, बाथरूम और तहखाना जैसे अंधेरे, नम वातावरण में ज्यादा रहते हैं. उनके पैर छोटे होते हैं और शरीर के नीचे छिपे होते हैं. इनकी मदद से उन्हें सतह पर तेजी से चलने में आसानी होती है. लेकिन झींगुरों की तरह यह कूदने में सक्षम नहीं होते. हालांकि उनके पास पंख भी होते हैं लेकिन लंबी उड़ान के बजाय ये कम दूरी तक उड़ सकते हैं. अगर आवाज की बात करें तो तिलचट्टे मूक प्राणी होते हैं. ये जिन झींगुरों की तरह शोर नहीं करते. ये ज्यादातर अंधेरे और नम स्थान में पनपते हैं.

झींगुर

झींगुर की पहचान उनके लंबे, सिलेंडर जैसे शरीर से होती है. इसी आकार की वजह से वे कूदने में सक्षम होते हैं. झींगुर के लंबे मजबूत पैर होते हैं जो टिड्डों की तरह काफी ऊंची छलांग लगाने के लिए बने होते हैं. इन्हीं पैरों की मदद से उन्हें खतरे का आभास होते ही तेजी से जमीन पर करने में मदद मिलती है. झींगुर अपनी चहचहाहट के लिए जाने जाते हैं. नर झींगुर अपने पंखों को आपस में रगड़ कर इस आवाज को निकलते हैं जिसे स्ट्रिइड्यूलेशन कहते हैं. झींगुर के एंटीना भी बहुत लंबे होते हैं, कभी-कभी तो उनके शरीर जितने लंबे. ये एंटीना उन्हें अपने वातावरण में नेविगेट करने में मदद करते हैं. इसी के साथ यह एंटीना मुश्किलों और बाकी जीवन का पता लगाने के साथ-साथ भोजन और साथी खोजने के लिए भी जरूरी हैं.

शारीरिक आकार और व्यवहार में अंतर

तिलचट्टे और झींगुर के बीच एक बड़ा अंतर उनके शरीर के आकार और उनकी गतिगत तरीके में है. तिलचट्टा या फिर कॉकरोच अपने चपटे अंडाकार शरीर से पहचाने जाते हैं जबकि झींगुर लंबे और सिलेंडर के आकार के होते हैं. झींगुर के पैर की लंबाई उन्हें कूदने में मदद करती है जबकि कॉकरोच का चपटा शरीर उन्हें सतह पर तेजी से रेंगने में मदद करता है.

क्या झींगुर और कॉकरोच एक ही परिवार के हैं

छोटे कीटों जैसे दिखने में एकजैसे होने के बावजूद भी झींगुर और कॉकरोच एक ही कीट परिवार के सदस्य नहीं है. कॉकरोच ब्लैटोडिया गण के हैं. इसमें लगभग 4600 प्रजातियां शामिल हैं. झींगुर ऑर्थोप्टेरा गण का हिस्सा है. इनमें टिड्डा और टिड्डियां भी शामिल हैं.

