हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUnexplored Places Of World: दुनिया की इन खतरनाक जगहों पर कोई नहीं पहुंच पाया आज तक, भारत का द्वीप भी इसमें शामिल

Unexplored Places Of World: दुनिया की इन खतरनाक जगहों पर कोई नहीं पहुंच पाया आज तक, भारत का द्वीप भी इसमें शामिल

Unexplored Places Of World: दुनिया में कई ऐसी खतरनाक जगह हैं जहां आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है. आज हम ऐसी ही जगहों की बात करेंगे. तो आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 05 Oct 2025 11:38 AM (IST)
Unexplored Places Of World: इंसानों को हमेशा उस चीज ने सबसे ज्यादा लुभाया है जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा. फिर चाहे वह कोई शक्ति हो, कोई जगह हो या कुछ भी. लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ उन जगहों की जो इतनी खतरनाक हैं कि अनुभवी खोजकर्ता भी वहां कदम रखने से पहले हिचकिचाते हैं. आइए जानते हैं दुनिया की कुछ सबसे रहस्यमय और खतरनाक जगहों के बारे में.

वेले दो जावारी, ब्राजील 

अमेजन के बीच में बसी यह जगह 33000 वर्ग मील में फैली हुई है. इसका आकार लगभग ऑस्ट्रिया जैसा है. आपको बता दें कि यह 19 संपर्कविहीन मूल निवासी जनजातियों का घर है. यहां के घने वर्षावन और नदियां इस जगह को बाहरी लोगों के लिए लगभग असंभव बना देती है. इतना ही नहीं बल्कि यहां की स्थानीय जनजातीय अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए बाहरी दुनिया के साथ संपर्क का पूर्ण रूप से विरोध करती हैं. यहां की यात्रा न सिर्फ परिवहन की दृष्टि से बल्कि नैतिक और कानूनी तरीके से भी प्रतिबंधित है. 

सैंडी द्वीप, दक्षिण प्रशांत 

कुछ अनदेखे स्थान ऐसे होते हैं जो इस वजह से रहस्य में है कि उनका कुछ अता-पता ही नहीं है. लेकिन सैंडी द्वीप समुद्री मानचित्र, विश्व मानचित्र और यहां तक की गूगल मैप्स पर भी दिखाई देता था. ऐसा कहा जाता था कि वह ऑस्ट्रेलिया और न्यू केलेडोनिया के बीच में बसा हुआ है. जब वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि वह वहां था ही नहीं. अब यह द्वीप एक मानचित्रण की त्रुटि है या फिर अचानक लुप्त हो गई हो यह राज आज भी राज ही है. 

पैटागोनिया, अर्जेंटीना और चिली

लगभग दक्षिणी ध्रुव तक फैला पैटागोनिया ग्लेशियर, वर्षावन और विशाल हिमक्षेत्रों की जगह है. काफी ज्यादा दूरी की वजह से इस जगह का अधिकांश भाग अभी तक मानचित्रित ही नहीं किया गया है. यहां के बर्फ के मैदानों की वजह से यह काफी ज्यादा कठिन और खतरनाक काम है. कठोर जलवायु, अचानक बदलते मौसम और विशाल भू दृश्यों की वजह से यहां का मानचित्रण करना काफी ज्यादा चुनौती भरा है. 

नॉर्दर्न फॉरेस्ट कंपलेक्स, म्यांमार 

यह जगह प्राचीन वनों और कई लुफ्तहांसा प्रजातियों का क्षेत्र है. सालों से लगे आर्थिक प्रतिबंधों ने अनजाने में इस जगह को व्यापक विकास से बचा लिया है. हालांकि आज वनों की कटाई काफी ज्यादा तेजी से हो रही है और ज्यादातर नुकसान शोधकर्ताओं के आकलन से भी तेजी से हो रहा है. सड़क और बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से वैज्ञानिकों और बाकी लोगों के लिए इस जगह की व्यापक निगरानी करना लगभग असंभव हो चुका है.

नॉर्थ सेंटिनल द्वीप, भारत 

सबसे खतरनाक और प्रसिद्ध अनदेखे स्थानों में से एक नॉर्थ सेंटिनल द्वीप है. यह बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के दक्षिणी सिरे पर अंडमान द्वीप समूह के एक हिस्से के रूप में स्थित है. यह सेंटिनलीज जनजाति का घर है. यह जनजाति आधुनिक दुनिया से लगभग अछूती रही है. अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे बाहरी लोगों का स्वागत नहीं करते. इस जनजाति से संपर्क करने के प्रयासों का सामना हमेशा हिंसा से हुआ है.

Published at : 05 Oct 2025 11:38 AM (IST)
Unexplored Places Vale Do Javari Amazon Tribes
