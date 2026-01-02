हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजडिफेंस विंग क्या है, कैसे बनता है देश की सुरक्षा की ढाल? जानें इसके बारे में सबकुछ

डिफेंस विंग क्या है, कैसे बनता है देश की सुरक्षा की ढाल? जानें इसके बारे में सबकुछ

What Is Defence Wing: डिफेंस विंग और अताशे भारत की सुरक्षा की छिपी ताकत हैं. ये अधिकारी देश को मजबूत और सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं. आइए जानें कि ये कैसे काम करते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 02 Jan 2026 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

देश की सुरक्षा सिर्फ सेनाओं की ताकत से ही नहीं, बल्कि उसके कूटनीतिक नेटवर्क से भी तय होती है. भारत ने दुनियाभर में अपने डिफेंस विंग बढ़ाकर इसे और मजबूत किया है. सेना ने साल 2032 तक डिफेंस विंग को 90 देशों में खोलने का लक्ष्य रखा है, जो कि वर्तमान में 52 देशों में है. डिफेंस विंग की रणनीति और काम की वजह से भारत वैश्विक स्तर पर सुरक्षित और मजबूत बना रहता है. आइए जानें कि यह क्या है और किस तरह से देश की सुरक्षा करता है. 

डिफेंस विंग क्या है और इसका मकसद

डिफेंस विंग मूल रूप से भारत के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच की कड़ी है. यह देश की सुरक्षा की ढाल का एक अहम हिस्सा माना जाता है. भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने डिफेंस विंग की संख्या बढ़ाई है. साल 2024 तक भारत के 45 देशों में डिफेंस विंग थे, जो अब बढ़कर 52 हो गए हैं. डिफेंस विंग का काम सिर्फ प्रतिनिधित्व करना ही नहीं, बल्कि विदेशों में सुरक्षा सहयोग और सैन्य कूटनीति को मजबूत करना भी होता है. 

क्या है डिफेंस विंग

डिफेंस विंग/अताशे या सैन्य अताशे वे अधिकारी होते हैं जो दूतावासों से जुड़े रहते हैं. आमतौर पर ये उच्च रैंक के सैन्य अधिकारी होते हैं, जैसे ब्रिगेडियर, कर्नल या उससे ऊपर होते है. इनकी जिम्मेदारी होती है कि वे अपने देश के सैन्य हितों का प्रतिनिधित्व करें और मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाएं. अताशे को विदेश में राजनयिक विशेषाधिकार और इम्युनिटी प्राप्त होती है.

डिफेंस डिप्लोमेसी का हिस्सा

डिफेंस अताशे की नियुक्ति डिफेंस डिप्लोमेसी का अहम हिस्सा है. डिफेंस डिप्लोमेसी का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत रखना, सैन्य-से-सैन्य बातचीत और गतिविधियों को बढ़ावा देना है. इसके अलावा, डिफेंस डिप्लोमेसी में भारतीय रक्षा उद्योग को विदेश में बढ़ावा देना और हथियारों के निर्यात को आसान बनाना भी शामिल है. डिफेंस विंग के जरिए भारत अपने सैन्य प्रशिक्षण, अभ्यास और उपकरण समझौतों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देता है.

कैसे बनते हैं देश का रक्षा कवच

डिफेंस अताशे विदेशों में अपने देश की सैन्य नीतियां और प्राथमिकताएं साझा करते हैं. वे साझा सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम और रक्षा उपकरणों के समझौतों में सहयोग करते हैं. साथ ही, वे ऐसी रणनीतिक जानकारी जुटाते हैं जो भारत की विदेश नीति और रक्षा निर्णयों में मदद करती है. इनके अनुभव और कूटनीतिक कौशल भारत की सुरक्षा ढाल को मजबूत बनाते हैं. 

यह जरूरी क्यों है 

भारत की भू-रणनीति बदल रही है और इसके साथ ही सुरक्षा चुनौतियां भी बढ़ रही हैं. ऐसे में डिफेंस विंग और अताशे की भूमिका और अहम हो जाती है. इनके जरिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मजबूत सैन्य संबंध बना सकता है, कूटनीतिक बातचीत में सशक्त हो सकता है और देश की सुरक्षा को लंबे समय तक मजबूत रख सकता है.

यह भी पढ़ें: 2047 तक भारत में कितनी हो जाएगी प्रति व्यक्ति आय? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 02 Jan 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Defence Wing What Is Defence Wing Defense Wing India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'भारत विकास करेगा तो पड़ोसी...', बांग्लादेश के सवाल पर विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या दिया जवाब
'भारत विकास करेगा तो पड़ोसी...', बांग्लादेश के सवाल पर विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या दिया जवाब
मध्य प्रदेश
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
इंडिया
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
Advertisement

वीडियोज

Indore के Bhagirathpura में हुए जहरीले पानी कांड में बढ़ा मौत का आंकड़ा !। MP News
Indore में Bhagirathpura में दूषित पानी से हुई मौतों पर आई इस वक्त की बड़ी खबर । MP News
ईरान कंगाल क्यों हो रहा है? महंगाई 50%+ | Protest on Streets | Iran Crisis Explained| Paisa Live
Indore में Bhagirathpura के पानी की जांच में हुआ बहुत बड़ा खुलासा, रिपोर्ट चौंका देगा । MP News
Indore में Bhagirathpura के पानी की जांच में क्या मिला ?, सच हैरान कर देगा ! । MP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भारत विकास करेगा तो पड़ोसी...', बांग्लादेश के सवाल पर विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या दिया जवाब
'भारत विकास करेगा तो पड़ोसी...', बांग्लादेश के सवाल पर विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या दिया जवाब
मध्य प्रदेश
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
इंडिया
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
बॉलीवुड
Dhurandhar Worldwide Box Office Collection: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' भी तोड़ दिया रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' भी तोड़ दिया रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
जनरल नॉलेज
गांधी-नेहरू परिवार के किन-किन सदस्यों ने की लव मैरिज? जानें सभी की लव स्टोरी
गांधी-नेहरू परिवार के किन-किन सदस्यों ने की लव मैरिज? जानें सभी की लव स्टोरी
हेल्थ
गर्भावस्था में बढ़ रहा है शुगर का खतरा, पहली एंटीनैटल विजिट में ही डायबिटीज स्क्रीनिंग अनिवार्य, जानें क्यों है जरूरी?
गर्भावस्था में बढ़ रहा है शुगर का खतरा, पहली एंटीनैटल विजिट में ही डायबिटीज स्क्रीनिंग अनिवार्य, जानें क्यों है जरूरी?
ट्रेंडिंग
"बन ठन चली देखो ऐ जाती रे" लड़की ने ऑफिस में डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget