हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज2047 तक भारत में कितनी हो जाएगी प्रति व्यक्ति आय? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश

2047 तक भारत में कितनी हो जाएगी प्रति व्यक्ति आय? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश

India Per Capita Income 2047: 2047 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा स्तर से कई गुना बढ़ सकती है. अगर रफ्तार बनी रही, तो भारत आर्थिक ताकत के नए दौर में प्रवेश करेगा. आइए जानते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 02 Jan 2026 01:42 PM (IST)
आज जो भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था के तौर पर जाना जा रहा है, वही भारत 2047 तक आर्थिक ताकत की नई मिसाल बनने जा रहा है. दरअसल भारत आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है. यह कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि देश में ऐसे आर्थिक फैसले लिए गए, जिनसे बाजार को खुलापन मिला, कारोबार बढ़ा और निजी निवेश को आगे आने का मौका मिला. लेकिन आने वाले सालों में देश की कमाई, लोगों की आमदनी और जीवन स्तर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. आइए जानें कि 2047 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी हो सकती है.

2047 तक कितनी हो सकती है प्रति व्यक्ति आय

अगर भारतीय अर्थव्यवस्था अगले दो दशकों तक औसतन 6 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ती है, तो वित्त वर्ष 2047-48 तक देश की प्रति व्यक्ति आय करीब 15,000 डॉलर तक पहुंच सकती है. इसे भारतीय रुपये में देखें तो यह रकम लगभग 13 से 15 लाख रुपये सालाना के आसपास बैठती है. मौजूदा समय में प्रति व्यक्ति आय करीब 2.5 लाख रुपये है, यानी आने वाले वर्षों में इसमें करीब छह गुना बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है.

जीडीपी में भी होगा बड़ा उछाल

रेटिंग एजेंसी अर्न्स्ट एंड यंग यानी EY की रिपोर्ट बताती है कि भारत की कुल जीडीपी 2047-48 तक बढ़कर 26 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है. अभी देश की जीडीपी करीब 4.18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है. इसका मतलब है कि अगले 21-22 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कई गुना बढ़ सकता है. यह वृद्धि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में और मजबूती से खड़ा कर देगी.

तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह

EY की रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि भारत 2030 तक अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है. ऐसे में जापान और जर्मनी जैसी मजबूत अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ने की संभावना जताई गई है. भारत पहले ही दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. 

कहां से मिल रही है भारत को ताकत

भारत की आर्थिक मजबूती के पीछे कई बड़े कारण हैं, जैसे देश की युवा आबादी, तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी, मजबूत स्टार्टअप सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो रहा विस्तार और ग्रीन एनर्जी पर बढ़ता फोकस आदि. इसके अलावा आर्थिक उदारीकरण की नीतियों ने निजी निवेश को बढ़ावा दिया है और भारत को वैश्विक बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाया है. 

आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलेगा

जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, तो इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा. बेहतर आमदनी से शिक्षा, स्वास्थ्य, घर और सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा. साथ ही, रोजगार के नए मौके बनेंगे और जीवन स्तर में सुधार देखने को मिल सकता है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 02 Jan 2026 01:42 PM (IST)
India GDP: India Per Capita Income India Per Capita Income 2047 India GDP Rankings 2025
