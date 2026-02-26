हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या है AI Exoskeletons, पहाड़ पर रहने वाले आम लोगों के लिए यह कितना होगा मददगार?

क्या है AI Exoskeletons, पहाड़ पर रहने वाले आम लोगों के लिए यह कितना होगा मददगार?

पहाड़ों पर चढ़ाई आमतौर पर सबसे ज्यादा थकाने वाली होती है. एक्सोस्केलेटन का दावा है कि यह चलने में लगने वाली मेहनत को लगभग 30 प्रतिशत तक कम कर सकता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 26 Feb 2026 08:58 AM (IST)
Preferred Sources

पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान नहीं होती है रोजाना के काम से लेकर आने-जाने तक हर कदम पर उतार-चढ़ाव करने पड़ते हैं. वहीं उम्र बढ़ने के साथ घुटनों और जोड़ों में दर्द, चोट या कमजोरी की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को कहीं तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. हालांकि अब इसे लेकर एक नई तकनीक एआई आधारित एक्सोस्केलेटन चर्चा में है. यह एक पहनने वाला रोबोटिक डिवाइस है जो चलने और चढ़ाई करने में पैरों को एक्स्ट्रा ताकत देता है. इसके साथ ही सवाल यह भी उठा है कि क्या यह तकनीक पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आम लोगों के लिए सच में उपयोगी साबित हो सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि एआई एक्सोस्केलेटन क्या है और क्या पहाड़ पर रहने वाले आम लोगों के लिए यह मदद कर साबित हो सकता है.

क्या है एआई एक्सोस्केलेटन?

एक्सोस्केलेटन हल्का कमर और जांघों पर बांधा जाने वाला उपकरण होता है.  इसमें सेंसर लगे होते हैं जो व्यक्ति के चलने के तरीके को समझते हैं. जैसे ही व्यक्ति कदम बढ़ाने की कोशिश करता है डिवाइस का मोटर हल्का खिंचाव देकर पैर उठाने में मदद करता है. कुछ मॉडल एआई एल्गोरिदम के जरिए उपयोगकर्ता की चाल को पहचानते हैं और उसी हिसाब से हेल्प करते हैं. मोबाइल ऐप के जरिए इसमें अलग-अलग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे समतल रास्ते के अनुसार, चढ़ाई के दौरान, दौड़ने के दौरान या सीढ़ियां चढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

पहाड़ पर चढ़ाई में कितना कारगर है यह डिवाइस

पहाड़ों पर चढ़ाई आमतौर पर सबसे ज्यादा थकाने वाली होती है. एक्सोस्केलेटन का दावा है कि यह चलने में लगने वाली मेहनत को लगभग 30 प्रतिशत तक कम कर सकता है. कहीं यूजर्स ने भी पाया की चढ़ाई के दौरान जांघों और पिंडलियों पर पड़ने वाला दबाव कम महसूस होता है. लंबी दूरी तक बिना ज्यादा थके चल पाना संभव हो जाता है. हालांकि तेज ढलान या पथरीले रास्तों पर उतरते समय यह उतना मददगार नहीं होता है. वहीं संकरी पगडंडियों या फिसलन वाले हिस्सों में डिवाइस कभी भी दिक्कत कर सकता है.

किसके लिए यह डिवाइस सबसे ज्यादा फायदेमंद?

यह डिवाइस घुटनों या जोड़ों की समस्या से जूझ रहे लोगों, उम्र दराज व्यक्ति जिनकी ताकत कम हो रही है, चोट के बाद दोबारा चलने की कोशिश कर रहे लोगों और लंबी दूरी की ट्रैकिंग करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है. कुछ कंपनियां ऐसे मॉडल भी बना रही है जो रिहैबिलिटेशन के लिए डिजाइन किए गए हो. उदाहरण के तौर पर भारत की एक स्टार्टअप कंपनी ने एआई आधारित स्कूल एक्सोस्केलेटन तैयार किया है जो लकवा स्ट्रोक या स्पाइनल इंजरी से जूझ रहे मरीजों को चलने में मदद करता है. यह डिवाइस मरीज की चाल को रिकॉर्ड कर डॉक्टर को रिपोर्ट भेज सकता है, जिससे इलाज सही तरीके से हो सके.

इस डिवाइस की कीमत और बैटरी

ज्यादातर हाइकिंग एक्सोस्केलेटन 1.5 से 2 किलो के बीच हो सकते हैं. वहीं एक बैटरी पर लगभग 20 से 30 किलोमीटर तक चला जा सकता है, जबकि ज्यादा कठिन चढ़ाई में बैटरी ज्यादा खत्म हो सकती है. वहीं इसकी कीमत 500 से लेकर 2000 डॉलर तक बताई जा रही है जो फिलहाल आम लोगों के लिए महंगी मानी जा रही है.

ये भी पढ़ें-भारतीयों की तुलना में कितने अमीर होते हैं इजरायल के लोग, एक दिन में वहां कितनी होती है कमाई?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 26 Feb 2026 08:57 AM (IST)
Tags :
AI Exoskeleton Robotic Wearable Hiking Support Device
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
क्या है AI Exoskeletons, पहाड़ पर रहने वाले आम लोगों के लिए यह कितना होगा मददगार?
क्या है AI Exoskeletons, पहाड़ पर रहने वाले आम लोगों के लिए यह कितना होगा मददगार?
जनरल नॉलेज
कैसी होती है किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया, इसमें लगते हैं कितने दिन?
कैसी होती है किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया, इसमें लगते हैं कितने दिन?
जनरल नॉलेज
भारतीयों की तुलना में कितने अमीर होते हैं इजरायल के लोग, एक दिन में वहां कितनी होती है कमाई?
भारतीयों की तुलना में कितने अमीर होते हैं इजरायल के लोग, एक दिन में वहां कितनी होती है कमाई?
जनरल नॉलेज
हर साल 54000 करोड़ रुपये दान कर रहे भारतीय, जानें धर्म के खाते में कितना जाता है पैसा?
हर साल 54000 करोड़ रुपये दान कर रहे भारतीय, जानें धर्म के खाते में कितना जाता है पैसा?
Advertisement

वीडियोज

NCERT Syllabus Change: 8वीं की किताब से हटा 'विवादित' चैप्टर! शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला | Breaking
Patna Breaking: प्याज कारोबारी सोनू की गोली मारकर हत्या, बदमाश फरार | Bihar Crime | ABP News
Delhi Bomb Blast में NIA का बड़ा एक्शन, 2 और खूंखार आतंकी गिरफ्तार | Breaking | ABP News
Shimla News: तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली रवाना हुई पुलिस | AI Summit | Congress | Breaking
Jharkhand Fire Breaking: हाईवे पर भिड़े 4 बड़े वाहन, धू-धू कर जले कंटेनर और हाईवा | Dumka | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM Modi Israel Visit: एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अंधेरे में काम करने वालों को उजाला...', CM योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
'अंधेरे में काम करने वालों को उजाला...', CM योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'
क्रिकेट
श्रीलंका की हार से पाकिस्तान की क्यों बढ़ी टेंशन? ग्रुप 2 का सेमीफाइनल समीकरण समझिए
श्रीलंका की हार से पाकिस्तान की क्यों बढ़ी टेंशन? ग्रुप 2 का सेमीफाइनल समीकरण समझिए
बॉलीवुड
‘पापा के लिए सब करेंगे’, धर्मेंद्र की मौत के बाद बॉबी और सनी के साथ अनबन के रूमर्स पर बोलीं हेमा मालिनी
‘पापा के लिए सब करेंगे’, धर्मेंद्र की मौत के बाद बॉबी-सनी के साथ अनबन के रूमर्स पर बोलीं हेमा मालिनी
इंडिया
Weather Forecast: यूपी में गर्मी, उत्तराखंड में बारिश, दिल्ली, बिहार, समेत देश में 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? जानें ताजा अपडेट
यूपी में गर्मी, उत्तराखंड में बारिश, दिल्ली, बिहार, समेत देश में 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? जानें ताजा अपडेट
हेल्थ
Urinating During Shower: नहाते वक्त पेशाब आना क्या खराब सेहत की निशानी? प्रेमानंद महाराज ने बता दी इस दिक्कत की हकीकत
नहाते वक्त पेशाब आना क्या खराब सेहत की निशानी? प्रेमानंद महाराज ने बता दी इस दिक्कत की हकीकत
शिक्षा
इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे बन सकते हैं अंपायर, एक मैच के लिए कितनी मिलती है फीस?
इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे बन सकते हैं अंपायर, एक मैच के लिए कितनी मिलती है फीस?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget