हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारतीयों की तुलना में कितने अमीर होते हैं इजरायल के लोग, एक दिन में वहां कितनी होती है कमाई?

भारतीयों की तुलना में कितने अमीर होते हैं इजरायल के लोग, एक दिन में वहां कितनी होती है कमाई?

पीएम मोदी दो दिवसीय दौरे पर आज इजराइल रवाना हुए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इजराइल भारत से ज्यादा संपन्न देश है. आइए जानें कि यहां प्रति व्यक्ति आय कितनी है और वे भारत से कितने ज्यादा अमीर हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 25 Feb 2026 12:43 PM (IST)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के इजरायल दौरे पर रवाना हुए हैं. यह पिछले नौ वर्षों में उनकी दूसरी इजरायल यात्रा है. इससे पहले वे जुलाई 2017 में इजरायल गए थे. इस दौरे में वे तेल अवीव पहुंचकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ निजी बैठक करेंगे. वे इजरायल की संसद को भी संबोधित करेंगे. इसके अलावा भारतीय समुदाय के कार्यक्रम और एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी में भी हिस्सा लेंगे. इसी संदर्भ में सवाल उठता है कि आर्थिक रूप से इजरायल के लोग भारतीयों की तुलना में कितने संपन्न हैं.

इजरायल में औसत आय

आंकड़ों के मुताबिक, इजरायल में एक व्यक्ति की औसत वार्षिक आय लगभग 40,000 अमेरिकी डॉलर है. भारतीय रुपये में यह करीब 33 लाख रुपये से ज्यादा बनती है. मासिक आय की बात करें तो इजरायल में औसत सैलरी लगभग 3,317 डॉलर प्रति माह बताई जाती है. भारतीय रुपये में यह करीब 2.7 से 2.8 लाख रुपये प्रति माह होती है. 

इस हिसाब से एक दिन की औसत कमाई करीब 110 डॉलर के आसपास बैठती है, यानी लगभग 9,000 रुपये प्रतिदिन (रुपये के मौजूदा विनिमय दर के अनुसार अनुमानित). हालांकि ये आंकड़े औसत हैं, यानी कुछ लोग इससे ज्यादा कमाते हैं और कुछ कम भी कमा सकते हैं.

भारत में औसत आय

भारत में प्रति व्यक्ति आय इजरायल की तुलना में काफी कम है. भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी और औसत आय डॉलर के हिसाब से इजरायल से काफी पीछे है. भारत में औसत मासिक वेतन कई सेक्टर में 15,000 से 30,000 रुपये के बीच है, हालांकि यह शहर, राज्य और नौकरी के प्रकार के अनुसार बदलता रहता है. बड़े शहरों और कॉर्पोरेट सेक्टर में वेतन ज्यादा हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय औसत इजरायल से काफी कम है. 

प्रति व्यक्ति जीडीपी कितनी?

इजरायल की प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग 39,000 से 40,000 डॉलर के आसपास बताई जाती है. भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी इससे काफी कम है. यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय तुलना में इजरायल को उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था माना जाता है, जबकि भारत अभी मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में आता है. 

जीवन यापन का खर्च

इजरायल में जीवन यापन का खर्च भी भारत से ज्यादा है. सामान्य जीवनशैली के लिए वहां प्रति माह 400 से 600 डॉलर तक का खर्च आ सकता है. भारतीय रुपये में यह लगभग 33,000 से 50,000 रुपये के बराबर है. हालांकि बड़े शहरों जैसे तेल अवीव में किराया और अन्य खर्च इससे ज्यादा हो सकते हैं. भारत में भी महानगरों में खर्च अधिक होता है, लेकिन छोटे शहरों और कस्बों में जीवन यापन अपेक्षाकृत सस्ता है. 

इजरायल की अर्थव्यवस्था क्यों मजबूत?

इजरायल को अक्सर स्टार्टअप नेशन कहा जाता है, क्योंकि वहां टेक्नोलॉजी, रक्षा, साइबर सिक्योरिटी, कृषि तकनीक और मेडिकल रिसर्च जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है. उच्च तकनीक उद्योगों में बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं, जिससे औसत आय ज्यादा रहती है. शिक्षा स्तर और रिसर्च पर खर्च भी वहां अधिक है. 

Published at : 25 Feb 2026 12:43 PM (IST)
