AAP में टूट के बीच केजरीवाल का ट्वीट चर्चा में, ‘धक्का’ का क्या मतलब? जानिए इसका असली मतलब

AAP Arvind Kejriwal Dhakka Post : दिल्ली और पंजाब की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब आम आदमी पार्टी (AAP) के सात राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया. इन सांसदों में राघव चड्ढा समेत कई बड़े नाम शामिल बताए जा रहे हैं. इस घटनाक्रम के बाद पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक छोटा लेकिन तीखा संदेश पोस्ट किया, जिसमें बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का, लिखा था. उनका यह एक लाइन का ट्वीट तेजी से वायरल हो गया और लोगों के बीच यह सवाल उठने लगा कि आखिर धक्का शब्द का यहां क्या मतलब है. तो आइए जानते हैं कि AAP में टूट के बीच केजरीवाल का ट्वीट चर्चा में धक्का का असली मतलब क्या है.

क्या है अरविंद केजरीवाल का पोस्ट

रिपोर्ट्स के अनुसार, आम आदमी पार्टी के कुछ राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने की बात सामने आई है. इनमें कुछ नेता पंजाब से जुड़े बताए जा रहे हैं. इसी घटनाक्रम के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. इसी संदर्भ में अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक छोटा लेकिन तीखा संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने धक्का शब्द का इस्तेमाल किया. उनका इशारा यह था कि पार्टी के नेताओं के जाने को वह एक तरह का राजनीतिक झटका या धोखा मान रहे हैं.

धक्का शब्द का आसान मतलब क्या है

धक्का एक बहुत आम हिंदी शब्द है, लेकिन इसका मतलब अलग-अलग होता है. धक्का मतलब किसी को जोर से पीछे या आगे धकेलना, किसी चीज से अचानक टकराना या झटका लगना, मन को लगने वाला गहरा झटका या दुख भी होता है.

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धक्का के अलग-अलग यूज क्या हैं

धक्का शब्द का यूज अलग-अलग परिस्थितियों में होता है. जब कोई व्यक्ति भीड़ में आपको पीछे या आगे जोर से धकेलता है, तो उसे शारीरिक धक्का कहा जाता है, जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया. वहीं अगर कोई अचानक बुरी खबर मिलती है और मन को गहरा झटका लगता है, तो वह भावनात्मक धक्का होता है, जैसे यह सुनकर मुझे बहुत धक्का लगा. इसके अलावा, रोजमर्रा के काम में भी यह शब्द इस्तेमाल होता है, जैसे जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और उसे चलाने के लिए पीछे से धकेलना पड़ता है, तब कहा जाता है कि गाड़ी को थोड़ा धक्का लगाओ.

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