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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPolitical Switch: ज्योतिरादित्य और सुवेंदु से राघव तक... अपनी पार्टियों को तबाह कर BJP में आ चुके ये 10 बड़े चेहरे

Political Switch: ज्योतिरादित्य और सुवेंदु से राघव तक... अपनी पार्टियों को तबाह कर BJP में आ चुके ये 10 बड़े चेहरे

Political Switch: आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हो गए हैं. इसी बीच आइए जानते हैं उन बड़े नेताओं के बारे में जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़ भाजपा का हाथ थाम लिया.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 24 Apr 2026 06:47 PM (IST)
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Political Switch: आम आदमी पार्टी को आज एक बड़ा झटका लगा है. दरअसल राघव चड्ढा अपने साथ सात राज्यसभा सांसदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं. बीते कुछ सालों में कई बड़े राजनीतिक चेहरों ने ऐसे ही रास्ते अपनाए हैं. इसके बाद सरकारें बदली हैं, चुनावी समीकरण बदले हैं और सत्ता की संरचनाएं दोबारा से परिभाषित हुई हैं. आइए जानते हैं उन 10 बड़े चेहरों के बारे में जिन्होंने अपनी पार्टियों को तबाह कर भाजपा से अपना रिश्ता जोड़ा.

सबसे नया मामला 

इस सूची में सबसे नया नाम राघव चड्ढा का है. इन्होंने आम आदमी पार्टी से यह आरोप लगाते हुए विदाई ली कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है. कई सांसदों के साथ उनका यह कदम हाल के समय में आम आदमी पार्टी की संसदीय ताकत को लगा सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है.

ज्योतिरादित्य सिंधिया 

ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी. उनके भाजपा में शामिल होने से 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिर गई. आज वे केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम करते हैं.

सुवेंदु अधिकारी 

सुवेंदु अधिकारी ने 2021 के पश्चिम बंगाल चुनावों से ठीक पहले अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी थी. उन्होंने न सिर्फ बीजेपी का दामन थामा बल्कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को भी शिकस्त दी. इसके राज्य में एक प्रमुख विपक्षी नेता के तौर पर उनके स्थिति काफी मजबूत हो गई थी. 

अशोक चव्हाण और कैप्टन अमरिंदर सिंह 

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण 2024 में भाजपा में शामिल हो गए थे. यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था. इसी तरह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की लीडरशिप से मतभेद होने के बाद अपने खुद की पार्टी बनाई और बाद में उसे भाजपा में मिला दिया.

हिमंत बिस्वा सरमा

हिमंत बिस्वा सरमा ने 2015 में कांग्रेस छोड़ दी और पूर्वोत्तर में भाजपा के सबसे मजबूत नेताओं में से एक बन गए. वे आज असम के मुख्यमंत्री हैं और इस क्षेत्र में भाजपा का विस्तार करने का श्रेय काफी हद तक उन्हीं को दिया जाता है.

इन सब के अलावा मिलिंद देवड़ा ने 2024 में कांग्रेस छोड़ दी थी और भाजपा समर्थित एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जरिए से गठबंधन में शामिल हो गए थे. इसी तरह आरपीएन सिंह 2022 के यूपी चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हो गए थें. वहीं हार्दिक पटेल ने गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ दी थी और भाजपा के साथ हाथ मिला लिया था.

यह भी पढ़ें: AAP छोड़कर BJP में शामिल होने वाले राज्यसभा सांसदों में सबसे अमीर कौन? देखें पूरी लिस्ट

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 06:11 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha BJP Leaders Political Switch
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