Political Switch: आम आदमी पार्टी को आज एक बड़ा झटका लगा है. दरअसल राघव चड्ढा अपने साथ सात राज्यसभा सांसदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं. बीते कुछ सालों में कई बड़े राजनीतिक चेहरों ने ऐसे ही रास्ते अपनाए हैं. इसके बाद सरकारें बदली हैं, चुनावी समीकरण बदले हैं और सत्ता की संरचनाएं दोबारा से परिभाषित हुई हैं. आइए जानते हैं उन 10 बड़े चेहरों के बारे में जिन्होंने अपनी पार्टियों को तबाह कर भाजपा से अपना रिश्ता जोड़ा.

सबसे नया मामला

इस सूची में सबसे नया नाम राघव चड्ढा का है. इन्होंने आम आदमी पार्टी से यह आरोप लगाते हुए विदाई ली कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है. कई सांसदों के साथ उनका यह कदम हाल के समय में आम आदमी पार्टी की संसदीय ताकत को लगा सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है.

ज्योतिरादित्य सिंधिया

ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी. उनके भाजपा में शामिल होने से 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिर गई. आज वे केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम करते हैं.

सुवेंदु अधिकारी

सुवेंदु अधिकारी ने 2021 के पश्चिम बंगाल चुनावों से ठीक पहले अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी थी. उन्होंने न सिर्फ बीजेपी का दामन थामा बल्कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को भी शिकस्त दी. इसके राज्य में एक प्रमुख विपक्षी नेता के तौर पर उनके स्थिति काफी मजबूत हो गई थी.

अशोक चव्हाण और कैप्टन अमरिंदर सिंह

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण 2024 में भाजपा में शामिल हो गए थे. यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था. इसी तरह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की लीडरशिप से मतभेद होने के बाद अपने खुद की पार्टी बनाई और बाद में उसे भाजपा में मिला दिया.

हिमंत बिस्वा सरमा

हिमंत बिस्वा सरमा ने 2015 में कांग्रेस छोड़ दी और पूर्वोत्तर में भाजपा के सबसे मजबूत नेताओं में से एक बन गए. वे आज असम के मुख्यमंत्री हैं और इस क्षेत्र में भाजपा का विस्तार करने का श्रेय काफी हद तक उन्हीं को दिया जाता है.

इन सब के अलावा मिलिंद देवड़ा ने 2024 में कांग्रेस छोड़ दी थी और भाजपा समर्थित एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जरिए से गठबंधन में शामिल हो गए थे. इसी तरह आरपीएन सिंह 2022 के यूपी चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हो गए थें. वहीं हार्दिक पटेल ने गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ दी थी और भाजपा के साथ हाथ मिला लिया था.

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