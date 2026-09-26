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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअगर अचानकर बंद हो जाए सूरज की रोशनी तो क्या होगा, कितनी देर में खत्म हो जाएगी दुनिया?

अगर अचानकर बंद हो जाए सूरज की रोशनी तो क्या होगा, कितनी देर में खत्म हो जाएगी दुनिया?

अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड में धरती पर अंधेरा छा जाएगा, हफ्तों में जमा देने वाली ठंड और बिना पेड़-पौधों के कैसी होगी ये दुनिया, जानिए इसकी भयावह वैज्ञानिक हकीकत.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 26 Sep 2026 09:28 AM (IST)
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ब्रह्मांड में पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा आधार हमारा सूर्य है. सुबह उठने से लेकर पेड़-पौधों के भोजन बनाने तक, हर चीज सीधे तौर पर सूरज की रोशनी पर निर्भर करती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी दिन अचानक सूरज की रोशनी पूरी तरह से बंद हो जाए, तो हमारी पृथ्वी का क्या होगा? क्या दुनिया तुरंत खत्म हो जाएगी, या फिर मानव जाति को संभलने का कुछ समय मिलेगा? विज्ञान के नजरिए से यह केवल एक काल्पनिक सवाल नहीं है, बल्कि फिजिक्स के नियमों के आधार पर इसके सटीक प्रभाव और समय सीमा तय हैं.

शुरुआती 8 मिनट सब कुछ सामान्य रहेगा

सूरज की रोशनी बंद होने के बाद भी पृथ्वी पर तुरंत अंधेरा नहीं छाएगा. विज्ञान के नियमों के मुताबिक, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है. इसका मतलब यह है कि अगर सूरज अभी बंद हो जाए, तो हमें अगले 8 मिनट तक इसका पता भी नहीं चलेगा. 

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धरती पर लोग सामान्य रूप से धूप का आनंद लेते रहेंगे. लेकिन जैसे ही यह समय बीतेगा, अचानक पूरी पृथ्वी पर गहरा अंधेरा छा जाएगा. आसमान में चमकने वाला चांद भी दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती और वह सूरज के प्रकाश से ही चमकता है.

कुछ घंटे बाद तेजी से गिरेगा तापमान

रोशनी गायब होने के कुछ ही घंटों के भीतर पृथ्वी के तापमान में भारी गिरावट दर्ज होने लगेगी. पृथ्वी धीरे-धीरे ठंडी होने लगेगी, लेकिन चूंकि वायुमंडल में गर्मी रोकने की क्षमता होती है, इसलिए तुरंत पूरी धरती बर्फ नहीं बनेगी. कुछ ही दिनों के भीतर पृथ्वी का औसत तापमान शून्य से नीचे चला जाएगा.

पेड़-पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी तरह रुक जाएगी, जिससे वे ऑक्सीजन बनाना बंद कर देंगे. हालांकि, पृथ्वी के वायुमंडल में इतनी ऑक्सीजन मौजूद है कि इंसानों और जानवरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी कई दशकों तक नहीं होगी, लेकिन कड़ाके की ठंड असली दुश्मन बनकर सामने आएगी.

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एक साल बाद खत्म हो जाएगी दुनिया

सूरज के बिना एक साल बीतने पर पृथ्वी का तापमान गिरकर शून्य से नीचे -73 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. इस बेहद जमा देने वाली ठंड में पृथ्वी का वायुमंडल ही जमकर ठोस हो जाएगा और ओस की तरह नीचे गिरने लगेगा. इंसानों के लिए जमीन पर जीवित रहना पूरी तरह नामुमकिन होगा. 

केवल वही इंसान कुछ समय के लिए बच पाएंगे जो गहरे भूमिगत बंकरों या परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विशेष शेल्टरों में शरण लेंगे. सूरज की रोशनी बंद होने पर दुनिया तुरंत तो खत्म नहीं होगी, लेकिन एक साल के भीतर पृथ्वी पूरी तरह से एक ठंडे, बंजर और मृत ग्रह में तब्दील हो जाएगी.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 09:28 AM (IST)
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