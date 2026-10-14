गुरुग्राम में 100 करोड़ के फ्लैट ट्रेंड में, इतने में और क्या क्या खरीद सकते हैं आप

गुरुग्राम का रियल एस्टेट बाजार इन दिनों सिर्फ नए घरों और बढ़ती कीमतों की वजह से चर्चा में नहीं है. शहर में 100 करोड़ के आसपास कीमत वाले लग्जरी अपार्टमेंट भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. गुरुग्राम में अल्ट्रा-लक्जरी प्रॉपर्टी का पूरा सेगमेंट एक ट्रैंड बन गया है. गुरुग्राम के DLF The Camellias, The Dahlias और Golf Course Road जैसे इलाके देश के सबसे महंगे रेजिडेंशियल मार्केट में अपनी जगह बना चुके हैं. 2026 की कई रिपोर्ट्स में यहां की प्रॉपर्टी की कीमतें करोड़ों से लेकर 100 करोड़ से भी ऊपर तक बताई गई हैं.

इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ फ्लैट का आकार नहीं है. इसमें प्रॉपर्टी में लोकेशन, प्राइवेसी, व्यू, सुविधाएं और कम संख्या में उपलब्ध यूनिट्स कीमत बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. The Camellias में बड़े आकार के अपार्टमेंट हैं और कई घर गोल्फ कोर्स की ओर खुलते हैं. वहीं DLF की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रोजेक्ट में बड़े-बड़े टावर, शानदार लैंडस्केपिंग, प्रीमियम सुविधाएं और गोल्फ ड्राइव का खास अनुभव दिया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि 100 करोड़ में और क्या-क्या खरीदा जा सकते हैं.

कई लग्जरी विला और बंगले खरीदे जा सकते हैं

अगर कोई व्यक्ति 100 करोड़ रुपये को सिर्फ प्रॉपर्टी में लगाना चाहे तो उसके पास कई ऑप्शन्स हो सकते हैं. देश के अलग-अलग शहरों में करोड़ों रुपये के आलीशान बंगले और विला उपलब्ध हैं. कीमत और लोकेशन के आधार पर इस रकम में एक से ज्यादा लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती हैं. यानी गुरुग्राम में 100 करोड़ रुपये का एक फ्लैट लेने के बजाय यही रकम अलग-अलग शहरों में प्रॉपर्टी के पोर्टफोलियो में लगाई जा सकती है.

यह भी पढ़ें: कैसे बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, इसके लिए कितना एक्सपीरियंस जरूरी?

आलीशान कारों का पूरा कलेक्शन

अगर आप एक कार लवर हैं, तो 100 करोड़ रुपये में लग्जरी कारों का ऐसा कलेक्शन तैयार किया जा सकता है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा. इस कार कलेक्शन में महंगी स्पोर्ट्स कार, सुपरकार और लग्जरी सेडान से लेकर SUV तक शामिल हो सकती हैं. अगर एक कार की कीमत करोड़ों में हो, तब भी इस बजट में कई महंगी कारें शामिल की जा सकती हैं.

प्राइवेट जेट

अगर आपका सपना अपना प्राइवेट जेट खरीदने का है, तो 100 करोड़ रुपये की रकम आपका यह सपना पूरा कर सकती है. कुछ छोटे या लाइट प्राइवेट जेट की कीमत इस दायरे में मिल जती है. हालांकि मॉडल के साथ-साथ क्षमता और नए या पुराने होने के आधार पर कीमत काफी बदलती है.

यॉट और लग्जरी लाइफस्टाइल

अगर आपको समुद्र और लग्जरी लाइफस्टाइल पसंद है तो 100 करोड़ रुपये का बजट आपको एक शानदार यॉट की तरफ भी ले जा सकता है. यॉट की कीमत उसके आकार, डिजाइन, सुविधाओं और ब्रांड पर निर्भर करती है. एक लग्जरी यॉट में प्राइवेट केबिन, डाइनिंग एरिय और कई दूसरी प्रीमियम सुविधाएं मिल सकती हैं.

यह भी पढ़ें: क्या चांद पर मौजूद है बड़ी गुफा, किस रहस्य को सुलझाने में लगा नासा?