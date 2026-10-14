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देश में आखिरी बार किस महिला को मिला था मृत्यु दंड, यहां जानें

मेरठ के नीले ड्रम कांड में मुस्कान को उम्रकैद की सजा मिलने के बाद चर्चा में आया यह बड़ा सवाल; आखिर आजाद भारत के इतिहास में कब और किस महिला को दी गई थी आखिरी बार फांसी की खौफनाक सजा

Written By : निधि पाल |  Updated at : 14 Oct 2026 06:50 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मेरठ को हिलाकर रख देने वाले चर्चित नीले ड्रम मर्डर केस मेम कोर्ट ने आखिरकार अपना बड़ा फैसला सुना दिया है. इस हत्याकांड के दोषियों की सजा तय हो चुकी है, जिसमें मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी को उम्रकैद और उसके सह-आरोपी पति साहिल को फांसी की सजा सुनाई गई है. मार्च 2025 में हुए इस खौफनाक कांड में सौरभ राजपूत नाम के युवक की हत्या कर उसकी लाश को एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में छिपा दिया गया था.

अदालत के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद सोशल मीडिया और कानूनी गलियारों में एक बार फिर महिलाओें को मिलने वाली फांसी की सजा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. आखिर भारत के कानूनी इतिहास में वह आखिरी महिला कौन थी, जिसे अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी और देश में आखिरी बार किस महिला को सच में फांसी के फंदे पर लटकाया गया था.

आखिरी बार किस महिला को हुई थी फांसी? 

यदि कानूनी तौर पर सच में फांसी के फंदे पर लटकाए जाने की बात करें, तो आजाद भारत के इतिहास में अब तक केवल एक ही महिला को मृत्युदंड दिया गया था. उस महिला का नाम रतन बाई जैन था. जिसे फरवरी 1955 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी की सजा दी गई थी.

रतन बाई जैन को तीन मासूम बच्चियों की बेरहमी से हत्या करने के जुर्म में दोषी पाया गया था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी. साल 1955 के बाद से लेकर आज तक भारत के भीतर किसी भी दूसरी महिला को वास्तव में फांसी पर नहीं लटकाया गया है.

फांसी की सजा पाने वाली देश की सबसे चर्चित महिला

भले ही 1955 के बाद किसी महिला को फांसी न हुई हो, लेकिन साल 2010 में उत्तर प्रदेश की ही एक अदालत ने शबनम अली नाम की एक महिला को फांसी की सजा सुनाई थी, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चित रही. अमरोहा के बावनखेड़ी गांव की रहने वाली शबनम ने अप्रैल 2008 में अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर क्रूरता से हत्या कर दी थी.

मरने वालों में शबनम के माता-पिता, भाई-भाभी ओर एक 10 महिने का मासूम भतीजा भी शामिल था. इस भयानक नरसंहार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी शबनम की फांसी की सजा को बरकरार रखा और राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया. देश के इकलौते महिला फांसीघर मौजूद में शबनम को लटकाने की प्रशासनिक तैयारियां भी की जा चुकी हैं, हालांकि कानूनी अपीलों के कारण उसकी फांसी पर फिलहाल रोक लगी हुई है. 

यह भी पढ़ें: क्यों ज्यादातर याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई नहीं करता SC, क्या है तारीख के नियम?

राष्ट्रपति द्वारा खारिज हो चुकी हैं इन महिलाओं की दया याचिकाएं

शबनम के अलावा भी भारत के कानूनी इतिहास में कुछ खौफनाक महिला अपराधी रही हैं, जिन्हें निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने फांसी की सजा सुनाई है. हरियाणा की सोनिया और उसके पति संजीव को साल 2001 में अपने ही परिवार के आठ लोगों की बेरहमी से हत्या करने के जुर्म में अदालत ने मौत की सजा दी थी. साल 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोनिया की दया याचिका को खारिज कर दिया था.

इसी तरह कोल्हापुर की दो सगी बहनें- रेणुका शिंदे और सीमा गावित भी भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में बेहद कुख्यात रही हैं, जिन्होंने पैसों के लिए कई मासूम बच्चों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें प्योर एविल मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी, हालांकि बाद में कानूनी देरी के आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी फांसी को उम्रकैद में बदल दिया था.

यह भी पढ़ें: जब नहीं था इंटरनेट तो कैसे फैलती थी अफवाहें, कैसे हो जाते थे दंगे?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 06:50 PM (IST)
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