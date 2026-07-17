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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजजब लाल बहादुर शास्त्री ने छोड़ दिया था रेल मंत्री का पद, क्या थी वह घटना और कितने लोगों की हुई थी मौत?

जब लाल बहादुर शास्त्री ने छोड़ दिया था रेल मंत्री का पद, क्या थी वह घटना और कितने लोगों की हुई थी मौत?

इस वक्त जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है. चलिए जानें कि रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने क्यों अपने पद से इस्तीफा दिया था.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 17 Jul 2026 05:39 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर मंतर पर मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का आमरण अनशन लगातार जारी है. परीक्षाओं में धांधली और नीट पेपर लीक के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल किए 20 दिन हो गए हैं. मौजूदा राजनैतिक माहौल में नैतिक जिम्मेदारी और मंत्रियों के इस्तीफे की चर्चा फिर से तेज हो गई है. ऐसे में आज देश के इतिहास के उस दर्दनाक पल को याद करेंगे, जब तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक बड़े हादसे के बाद नैतिकता की मिसाल पेश करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.

शास्त्री जी का कार्यकाल और पहला बड़ा रेल हादसा

देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान 13 मई 1952 को लाल बहादुर शास्त्री ने देश के रेल और परिवहन मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था. शुरुआत में उनके काम की बड़ी सराहना हुई और मई 1956 की प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट में भी रेलवे के सुरक्षा प्रयासों को सराहा गया था. लेकिन यह अच्छा दौर ज्यादा वक्त तक चल नहीं पाया. 2 सितंबर 1956को देश में एक बड़ा रेल हादसा हो गया, जब जब सिकंदराबाद-द्रोणाचलम पैसेंजर ट्रेन वर्तमान तेलंगाना के जादचेरला और महबूबनगर के बीच एक पुल टूटने से भयानक दुर्घटना हो गई.

हादसे के बाद संसद का विवाद और इस्तीफे की पेशकश

इस भीषण दुर्घटना की खबर मिलते ही रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री तुरंत जमीनी हकीकत देखने के लिए खुद घटनास्थल पर पहुंचे. इसके बाद 5 सितंबर 1956 को उन्होंने संसद में पुलों की सुरक्षा और निरीक्षण को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की. 13 सितंबर को लोकसभा में बेहद भावुक होते हुए शास्त्री जी ने बताया कि इस हादसे में मरने वालों की संख्या 117 पहुंच गई है और इस दृश्य ने उनको अंदर से पूरी तरह झकझोर दिया है. इस पर विपक्षी सांसदों ने सरकार और मंत्रालय को घेरते हुए शास्त्री जी से इस्तीफे की मांग की. जिसके बाद उन्होंने पीएम नेहरू को अपना इस्तीफा सौंपा, लेकिन तब नेहरू ने इसे स्वीकार नहीं किया था.

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तीन महीने में दूसरा भीषण रेल हादसा

जादचेरला की घटना के सिर्फ तीन महीने के बाद देश में एक और बेहद दर्दनाक और बड़ी रेल त्रासदी हो गई. 23 नवंबर 1956 की सुबह तूतीकोरिन एक्सप्रेस तमिलनाडु की मरुदैयार नदी में गिर गई. यह हादसा इतना भीषण था कि इसमें 150 से ज्यादा यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस दूसरी बड़ी घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. संसद से लेकर सड़क तक जनता और विपक्ष का गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा.

संसद में तीखी बहस और स्थगन प्रस्ताव

इस भयानक त्रासदी के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर चौतरफा हमले तेज कर दिए. किसान मजदूर प्रजा पार्टी के सांसद के. मुथुस्वामी वल्लथारासु ने लोकसभा में इस हादसे को लेकर एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया. उन्होंने अखबारों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मलबे के नीचे अभी भी सैकड़ों लोग दबे हुए हैं और सरकार को इस पर तुरंत स्पष्टीकरण देना चाहिए. विपक्ष का दबाव और जनता का दबाव देखकर यह साफ हो गया था कि अब केवल बयानों से काम नहीं चलने वाला है और सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना ही होगा.

जवाहर लाल नेहरू की घोषणा और शास्त्री जी का इस्तीफा

लगातार दो दो बड़े हादसों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए लाल बहादुर शास्त्री अपने पद पर बने रहने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे. आखिरकार 26 नवंबर 1956 को प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने संसद में लाल बहादुर शास्त्री के इस्तीफे की आधिकारिक घोषणा की. नेहरू ने लोकसभा में कहा कि इस तरह के गंभीर मामलों में कोई भी बहाना सही नहीं ठहराया जा सकता है. उन्होंने इन हादसों को रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी बताया और कहा कि यात्रियों में खोई हुई सुरक्षा की भावना और विश्वास वापस जगाने के लिए हर संभव कड़े कदम उठाए जाने चाहिए.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 17 Jul 2026 05:39 PM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk Dharmendra Pradhan Resignation Lal Bahadur Shastri Resignation
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