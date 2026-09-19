गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअगर स्पेस वॉर हुई तो क्या होगा, कौन-सा देश जीतेगा?

अगर स्पेस वॉर हुई तो क्या होगा, कौन-सा देश जीतेगा?

अगर अंतरिक्ष में छिड़ी जंग तो पूरी दुनिया में ठप हो जाएगा इंटरनेट और नेविगेशन सिस्टम, सुपरपावर्स के एंटी-सैटेलाइट हथियारों से मचेगी भारी तबाही, जानिए कौन जीतेगा महायुद्ध.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 19 Sep 2026 10:24 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी वायुसेना ने पहली बार आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि उसने अंतरिक्ष में स्पेस कंट्रोल वेपन तैनात कर दिए हैं. अमेरिकी एयरफोर्स सेक्रेटरी ट्रॉय मीएंक के इस बयान के बाद अमेरिकी स्पेस फोर्स के चीफ जनरल बी. चांस साल्ट्समैन ने भी कहा कि सेना अंतरिक्ष में किसी भी टकराव को रोकने और जरूरत पड़ने पर निर्णायक तरिके से जीतने के लिए हर तरह की काउंटरस्पेस क्षमता में निवेश करती रहेगी. 

इस खुलासे के बाद चीन और रूस की तरफ से भी अपनी क्षमताओं को लेकर हलचल तेज हो गई. इस सब के बाद दुनिया भर में इस बात पर चर्चा होने लगी कि अगर सच में कभी अंतरिक्ष में युद्ध छिड़ता है, तो कौनसा देश जीतेगा?

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
किस तरह पैसे कमाते थे मुगल, जानें उनकी एक दिन की कमाई?
किस तरह पैसे कमाते थे मुगल, जानें उनकी एक दिन की कमाई?
जनरल नॉलेज
सांगली रियासत का मराठाओं से क्या कनेक्शन, जिससे जुड़ी हैं भाग्यश्री की जड़ें?
सांगली रियासत का मराठाओं से क्या कनेक्शन, जिससे जुड़ी हैं भाग्यश्री की जड़ें?
जनरल नॉलेज
अमेरिका ने कहां छिपाया है अपना सोना, जानें कितना बड़ा है यह खजाना?
अमेरिका ने कहां छिपाया है अपना सोना, जानें कितना बड़ा है यह खजाना?
जनरल नॉलेज
पाक का 'PNS हुनैन' कितना ताकतवर, जिसने मारी भारतीय वॉरशिप को टक्कर?
पाक का 'PNS हुनैन' कितना ताकतवर, जिसने मारी भारतीय वॉरशिप को टक्कर?

अमेरिका के पास क्या है ताकत?

अमेरिका का स्पेस फोर्स दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा फंडेड स्पेस प्रोग्राम माना जाता है, अमेरिका के पास मौजूद स्टारलिंक जैसे प्राइवेट कमर्शियल सैटेलाइट नेटवर्क भी उसकी सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं, क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति में यह सैन्य कम्युनिकेशन को बैकअप देने का काम करते हैं. अमेरिका अभी भी अपनी ज्यादातर काउंटरस्पेस क्षमताओं को खुफिया ही रखता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पास इंटरसेप्टर मिसाइलों से लेकर सैटेलाइट जैमिंग तक कई विकल्प मौजूद हैं. 

चीन की तेजी से बढ़ती स्पेस पावर 

चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है. 2025 के मध्य तक चीन के पास 1,060 से ज्यादा ऑपरेशनल सैटेलाइट थे, जिमसें से सैकड़ों जासूसी और निगरानी के काम में लगे हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन एक ऐसी काउंटरस्पेस रणनीति तैयार कर रहा है, जिसमें सैटेलाइट जैमर, साइबर हमले, लेजर तकनीक और डेटा लिंक पर हमले जैसे सॉफ्ट-किल तरीकों के साथ-साथ सीधे टकराने वाले हार्ड-किल हथियार भी शामिल हैं. चीन का SJ-21 जैसा को-ऑर्बिटल सैटेलाइट सिस्टम भी लगातार चर्चा में रहा है, जो दुश्मन के सैटेलाइट के करीब जाकर उसे बेअसर कर सकता है.  

रूस की क्षमता में आई है गिरावट

रूस अंतरिक्ष को युद्ध का एक अहम मोर्चा मानता आया है, लेकिन फंडिंग की कमी और अंतरराष्ट्रीय अलगाव की वजह से उसकी क्षमताओं में गिरावट देखी गई है. 2025 में रूस ने सिर्फ 17 लॉन्च किए, जबकि 1995 से 2015 के बीच वह औसतन हर साल 26 से ज्यादा लॉन्च करता था. इसके बावजूद रूस को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और सैन्य स्पेस सिस्टम का दशकों पुराना अनुभव है, और यूक्रेन युद्ध के दौरान उसने कई पश्चिमी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को साइबर हमलों से प्रभावित भी किया है. 

यह भी पढ़ें: किस शाही परिवार से आती हैं भाग्यश्री, उनके पास कितनी दौलत?

तो आखिर कौन जीतेगा?

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी एक देश को स्पेस वॉर का निर्णायक विजेता बताना अभी मुश्किल है, क्योंकि तीनों देशों के पास अलग-अलग तरह की ताकत मौजूद है. अमेरिका के पास सबसे ज्यादा फंडिंग और सबसे बड़ा कमर्शियल सैटेलाइट नेटवर्क है, चीन के पास सबसे तेजी से बढ़ता सैटेलाइट बेड़ा है, जबकि रूस के पास इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का पुराना अनुभव है. एक्सपर्ट्स यह भी कहते हैं कि असली जीत सिर्फ हथियारों की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से तय होगी कि युद्ध के दौरान किसका सैटेलाइट नेटवर्क सबसे ज्यादा टिकाऊ साबित होता है. 

यह भी पढ़ें: कौन सा अंग किसे मिलेगा, यह कौन तय करता है? जानें ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Space War USA Satellite Destroying Weapon
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
किस तरह पैसे कमाते थे मुगल, जानें उनकी एक दिन की कमाई?
किस तरह पैसे कमाते थे मुगल, जानें उनकी एक दिन की कमाई?
जनरल नॉलेज
सांगली रियासत का मराठाओं से क्या कनेक्शन, जिससे जुड़ी हैं भाग्यश्री की जड़ें?
सांगली रियासत का मराठाओं से क्या कनेक्शन, जिससे जुड़ी हैं भाग्यश्री की जड़ें?
जनरल नॉलेज
अमेरिका ने कहां छिपाया है अपना सोना, जानें कितना बड़ा है यह खजाना?
अमेरिका ने कहां छिपाया है अपना सोना, जानें कितना बड़ा है यह खजाना?
जनरल नॉलेज
पाक का 'PNS हुनैन' कितना ताकतवर, जिसने मारी भारतीय वॉरशिप को टक्कर?
पाक का 'PNS हुनैन' कितना ताकतवर, जिसने मारी भारतीय वॉरशिप को टक्कर?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रीता के बाद अब अदिति ने कांग्रेस में एंट्री की अटकलों पर लगाया विराम! सामने आई ये तस्वीर
रीता के बाद अब अदिति ने कांग्रेस में एंट्री की अटकलों पर लगाया विराम! सामने आई ये तस्वीर
विश्व
ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर एक्शन, CNN-Politico और MS NOW पर लगाया बैन
ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर एक्शन, CNN-Politico और MS NOW पर लगाया बैन
स्पोर्ट्स
भारत में एशियन गेम्स लाइव कैसे और कहां देखें? जानें 19 सितंबर का पूरा शेड्यूल
भारत में एशियन गेम्स लाइव कैसे और कहां देखें? जानें 19 सितंबर का पूरा शेड्यूल
बॉलीवुड
'इधर बदतमीजी बहुत है...' जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया गाना
जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया था गाना
इंडिया
एमपी HC जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर PM केयर्स फंड में करेंगे 1 करोड़ दान
एमपी HC जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर PM केयर्स फंड में करेंगे 1 करोड़ दान
विश्व
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
हेल्थ
मैमोग्राफी की तस्वीरें समझाएगा AI, AIIMS ने BPL Technologies को सौंपी नई तकनीक
मैमोग्राफी की तस्वीरें समझाएगा AI, AIIMS ने BPL Technologies को सौंपी नई तकनीक
ट्रेंडिंग
IT कंपनी के बाहर दिखा अजगर, हाथ में लपेटकर घूमने लगा शख्स; वीडियो वायरल
IT कंपनी के बाहर दिखा अजगर, हाथ में लपेटकर घूमने लगा शख्स; वीडियो वायरल
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget