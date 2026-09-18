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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिस शाही परिवार से आती हैं भाग्यश्री, उनके पास कितनी दौलत?

किस शाही परिवार से आती हैं भाग्यश्री, उनके पास कितनी दौलत?

बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री महाराष्ट्र के सांगली के ऐतिहासिक पटवर्धन शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके पास करोड़ों की निजी संपत्ति और अरबों का शाही साम्राज्य है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 18 Sep 2026 03:07 PM (IST)
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बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री भाग्यश्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनके शाही परिवार में उठा एक विवाद है. गणेश चतुर्थी के मौके पर भाग्यश्री और उनके पति हिमालय दासानी सांगली स्थित श्री गणपति पंचायतन संस्थान में गणपति आरती करने पहुंचे थे. यह आरती जल्द ही परिवार के भीतर एक सार्वजनिक विवाद का कारण बन गई.

दरअसल, भाग्यश्री के पिता विजयसिंहराजे पटवर्धन ने साफ कर दिया कि सांगली की गद्दी और परिवार की परंपराओं के असली वारिस सिर्फ आदित्यराजे हैं. इस विवाद के बाद एक बार फिर यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर भाग्यश्री किस शाही खानदान से आती हैं और उनकी असल दौलत कितनी है. 

किस शाही परिवार से हैं भाग्यश्री?

भाग्यश्री का पूरा नाम श्रीमंत राजकुमारी भाग्यश्री राजे पटवर्धन है. वह महाराष्ट्र के सांगली की पटवर्धन रियासत से आती हैं. उनके दादा चिंतामणराव धुंडिराव पटवर्धन सांगली रियासत के आखिरी शासक महाराजा थे. भारत की आजादी के बाद जब देश की तमाम रियासतों का भारत संघ में विलय हुआ, तो सांगली रियासत भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा बनी, लेकिन पटवर्धन परिवार को टाइटुलर यानी नाममात्र के राजा की उपाधि आज भी हासिल है. भाग्यश्री के पिता विजयसिंहराव माधवराव पटवर्धन सांगली के मौजूदा टाइटुलर राजा हैं.

बचपन से ही रहा है शाही माहौल

भाग्यश्री का जन्म 23 फरवरी 1969 को हुआ था. वह अपने माता-पिता की तीन बेटियों में सबसे बड़ी हैं, उनकी दो छोटी बहनें मधुवंती और पूर्णिमा हैं. बताया जाता है कि बचपन में उन्हें संस्कृत की पढ़ाई भी कराई गई थी, क्योंकि उनके पिता खुद श्लोक पाठ किया करते थे. एक इंटरव्यू में भाग्यश्री ने अपने शाही बचपन के किस्से भी साझा किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि 13 साल की उम्र से ही उन्हें साड़ी पहनना शुरू करा दिया गया था और घर में पालतू हाथी तक रखा गया था.

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प्यार के लिए छोड़ी शाही जिंदगी

भाग्यश्री ने अपने बचपन के दोस्त हिमालय दसानी से प्रेम विवाह किया, जिसके लिए उन्हें राजसी ठाठ-बाट वाली जिंदगी को पीछे छोड़ना पड़ा. परिवार शुरुआत में इस रिश्ते को लेकर सहज नहीं था, लेकिन बाद में दोनों ने 1990 में शादी कर ली. शादी के बाद भाग्यश्री ने करियर के उरूज पर फिल्में छोड़कर परिवार पर ध्यान देना शुरू किया. उनके दो बच्चे हैं, बेटा अभिमन्यु दसानी और बेटी अवंतिका दसानी, दोनों ही आज फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं.

कितनी है भाग्यश्री की कुल संपत्ति?

भले ही भाग्यश्री ने काफी समय पहले फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम करना बंद कर दिया था, लेकिन आज भी वह करोड़ों की मालकिन हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भाग्यश्री की कुल संपत्ति लगभग 38 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है. भाग्यश्री के पति भी एक बड़े बिजनेसमैन हैं. भाग्यश्री अपने पति के बिजनेस में भी हाथ बंटाती हैं, जिससे उनकी संपत्ति में लगातार इजाफा होता रहता है. इसके अलावा, भाग्यश्री के पति हिमालय दसानी एक बड़े बिजनेसमैन हैं. भाग्यश्री अपने पति के बिजनेस में भी हाथ बंटाती हैं, जिससे उनकी संपत्ति में लगातार इजाफा होता रहता है.

यह भी पढ़ें: कहां से कहां तक था पटवर्धन राजघराने का राज, अब क्या करते हैं काम?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 18 Sep 2026 03:07 PM (IST)
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