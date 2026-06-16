एथेनॉल बनाने के लिए पानी भी होगा‌ इस्तेमाल, जानें 1 लीटर ईंधन के लिए कितने पानी की होगी खपत?

Ethanol Production: भारत आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने और ऊर्जा क्षेत्र में बायोफ्यूल की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए तेजी से एथेनॉल का उत्पादन बढ़ा रहा है. हालांकि एथेनॉल उत्पादन के साथ एक बड़ी चुनौती भी जुड़ी है. वह है पानी की खपत. जहां एथेनॉल प्लांट के अंदर सीधे तौर पर सिर्फ कुछ ही लीटर पानी का इस्तेमाल होता है वहीं एथेनॉल का वास्तविक वॉटर फुटप्रिंट काफी ज्यादा है. ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर पानी उन फसलों की खेती के दौरान खर्च होता है जिनका इस्तेमाल कच्चे माल के तौर पर किया जाता है. 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 2800 से 10790 लीटर तक पानी लग सकता है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किस फसल से बनाया जा रहा है.

चावल से एथेनॉल बनाने में सबसे ज्यादा पानी खर्च

एथेनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले मुख्य कच्चे माल में चावल का वॉटर फुटप्रिंट सबसे ज्यादा है. चावल से 1 लीटर एथेनॉल बनाने में लगभग 10790 लीटर पानी की जरूरत होती है. 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम चावल की जरूरत होती है. इससे यह बायोफ्यूल उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा पानी की खपत वाली विकल्पों में से एक बन जाता है.

मक्के से बनने वाले एथेनॉल में पानी की जरूरत

भारत के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत मक्का एक जरूरी कच्चे माल के रूप में उभरा है. हालांकि मक्के से 1 लीटर एथेनॉल बनाने में भी खेती के पूरे चक्र को ध्यान में रखने पर लगभग 4670 लीटर पानी खर्च होता है. भले ही यह चावल की तुलना में कम है लेकिन इसके बावजूद भी पानी की जरूरत काफी ज्यादा है.

गन्ने से बनने वाला एथेनॉल

गन्ना भारत में एथेनॉल के पारंपरिक स्रोतों में से एक है. फसल की किस्म, जलवायु और उगाने वाले क्षेत्र के आधार पर गन्ने से एक लीटर एथेनॉल बनाने में 2860 से 3630 लीटर पानी की जरूरत होती है. यह इसे चावल की तुलना में कम पानी की खपत वाला विकल्प बनाता है.

डिस्टिलरी प्लांट कुल पानी का काफी छोटा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं

एक आम गलतफहमी यह है कि एथेनॉल फैक्ट्रियां प्रोसेसिंग के दौरान काफी ज्यादा पानी खर्च करती है. असल में इस काम में 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए सीधे तौर पर सिर्फ तीन से पांच लीटर पानी का ही इस्तेमाल होता है. पानी की ज्यादातर खपत कच्चा माल फैक्ट्री तक पहुंचने से पहले ही हो जाती है.

वर्चुअल वॉटर को समझना

विशेष फसलों को उगाने में इस्तेमाल होने वाले पानी को वर्चुअल वॉटर कहते हैं. इसमें सिंचाई का पानी, मिट्टी की नमी और फसल के पूरे जीवन चक्र के दौरान सोखी गई बारिश का पानी भी शामिल है. यही वजह है कि एथेनॉल का असल वॉटर फुटप्रिंट सिर्फ औद्योगिक उत्पादन के बजाय पूरी खेती की प्रक्रिया को दिखाता है.

भूजल के कम होने को लेकर चिंता

पर्यावरण विशेषज्ञों और नीति आयोग जैसे नीति निर्धारक संस्थानों के मुताबिक एथेनॉल उत्पादन के लिए ज्यादा पानी की जरूरत वाली फसलों की बड़े पैमाने पर खेती से भूजल भंडार पर काफी ज्यादा दबाव पड़ सकता है. भारत के कई राज्यों में पहले से ही भूजल का स्तर गिर रहा है. इससे चावल और गन्ने जैसी फसलों के जरिए एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने की दीर्घकालिक स्थिरता को लेकर चिंता पैदा हो रही है.

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