हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNSUI चीफ बने राजस्थान के विनोद जाखड़, क्या इन्हें अलग से सैलरी देती है कांग्रेस?

NSUI चीफ बने राजस्थान के विनोद जाखड़, क्या इन्हें अलग से सैलरी देती है कांग्रेस?

राजस्थान के विनोद जाखड़ को एनएसयूआई की राष्ट्रीय कमान मिल गई है. 55 साल में पहली बार राजस्थान को को यह मौका मिला है. इसी क्रम में चलिए जानें कि क्या इसके लिए विनोद जाखड़ को अलग से सैलरी मिलती है.

By : निधि पाल | Updated at : 20 Feb 2026 04:25 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान की छात्र राजनीति से उठी एक आवाज अब राष्ट्रीय मंच तक पहुंच गई है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने विनोद जाखड़ को एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है. यह फैसला सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बल्कि 55 साल के इतिहास में बड़ा बदलाव माना जा रहा है. लेकिन इस फैसले के साथ एक सवाल भी चर्चा में है कि क्या छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कांग्रेस अलग से सैलरी देती है, या यह जिम्मेदारी सिर्फ संगठनात्मक भूमिका है?

55 साल में पहली बार राजस्थान को कमान

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान के विनोद जाखड़ को National Students' Union of India यानी NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है. यह पहली बार है जब संगठन के 55 साल के इतिहास में यह जिम्मेदारी राजस्थान के किसी नेता को मिली है. अब तक एनएसयूआई की कमान अलग-अलग राज्यों के नेताओं के पास रही, लेकिन इस बार राजस्थान के छात्र नेता पर भरोसा जताया गया है. 

प्रदेश से राष्ट्रीय मंच तक का सफर

जनवरी 2024 में विनोद जाखड़ को राजस्थान एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था. इस दौरान उन्होंने छात्र हितों से जुड़े कई मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई. राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएसएस के कार्यक्रमों का विरोध हो या छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग, उन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया था. संघर्ष के दौरान उन्हें कई बार हिरासत में भी लिया गया, लेकिन संगठन के भीतर उनकी सक्रियता और आक्रामक शैली ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनके कामकाज को नोटिस किया. 

क्या जाखड़ को अलग से मिलती है सैलरी?

नियुक्ति के बाद सोशल मीडिया पर यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी अलग से वेतन देती है? जानकारी के मुताबिक, एनएसयूआई कांग्रेस का छात्र संगठन है और इसके पद आम तौर पर संगठनात्मक और स्वैच्छिक माने जाते हैं. यह कोई सरकारी या संवैधानिक पद नहीं है. आम तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं को नियमित सैलरी नहीं दी जाती है. वे संगठन के लिए काम करते हैं, आंदोलन चलाते हैं और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं.

हालांकि, पार्टी के स्थायी कार्यालय कर्मचारियों या विशिष्ट पदों पर बैठे लोगों को उनके काम के बदले वेतन या मानदेय मिल सकता है. इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी औपचारिक वेतन वाला पद नहीं माना जाता है. यह जिम्मेदारी संगठन को मजबूत करने और छात्र मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने से जुड़ी होती है.

यह भी पढ़ें: ब्रिटेन के शाही परिवार से अब तक कौन-कौन किया गया बेदखल, देख लें पूरी लिस्ट

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 20 Feb 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI Vinod Jhakhar Nsui President Vinod Jhakhar Nsui President Who Is Vinod Jhakhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
NSUI चीफ बने राजस्थान के विनोद जाखड़, क्या इन्हें अलग से सैलरी देती है कांग्रेस?
NSUI चीफ बने राजस्थान के विनोद जाखड़, क्या इन्हें अलग से सैलरी देती है कांग्रेस?
जनरल नॉलेज
ब्रिटेन के शाही परिवार से अब तक कौन-कौन किया गया बेदखल, देख लें पूरी लिस्ट
ब्रिटेन के शाही परिवार से अब तक कौन-कौन किया गया बेदखल, देख लें पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
मुगलों के समय कैसे मनाया जाता था रमजान, मुगल बादशाह कैसे करते थे रोजा इफ्तार?
मुगलों के समय कैसे मनाया जाता था रमजान, मुगल बादशाह कैसे करते थे रोजा इफ्तार?
जनरल नॉलेज
World Weakest Currency: डॉलर के मुकाबले भारत के रुपये से भी खराब है इन देशों की करेंसी की हालत, जानें सबसे कमजोर कौन?
डॉलर के मुकाबले भारत के रुपये से भी खराब है इन देशों की करेंसी की हालत, जानें सबसे कमजोर कौन?
Advertisement

वीडियोज

Pakistan: 'ढाई मोर्चे' की धमकी दमदार, लेकिन जमीन पर कहानी कुछ और है! |ABPLIVE
Top News: अभी की बड़ी खबरें | AI Summit 2026 | PM Modi | Shankaracharya | Congress | Nitin Nabin
Namaste Bharat: नाले में गिरने से मासूम की मौत, जिम्मेदार कौन? | UP News | Gorakhpur Train News |ABP
News@7: जबलपुर में बवाल! तोड़फोड़ और तनाव के बीच पुलिस अलर्ट | Jabalpur Mandir Clash | Durga Mandir
Breaking: Jabalpur में बवाल! माहौल बिगाड़ने की साजिश या अचानक हिंसा? | ABP News | Madhay Pradesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Attack Iran: ईरान-अमेरिका के बीच छिड़ेगी जंग? ट्रंप का 10 दिन वाला अल्टीमेटम...ब्रिटेन का एयरबेस देने से इनकार | Top Points
ईरान-अमेरिका के बीच छिड़ेगी जंग? ट्रंप का 10 दिन वाला अल्टीमेटम...ब्रिटेन का एयरबेस देने से इनकार | Top Points
महाराष्ट्र
प्रियंका चतुर्वेदी फिर जाएंगी राज्यसभा? उद्धव गुट की सांसद ने खुद बोलीं, 'मैं उसे लेकर कोई...'
प्रियंका चतुर्वेदी दोबारा जाएंगी राज्यसभा? उद्धव गुट की सांसद ने खुद दिया ऐसा जवाब
इंडिया
US- Pax Silica Alliance: अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
मूवी रिव्यू
Do Deewane Seher Mein Review: ये क्यूट लव स्टोरी काफी ज्यादा रिलेटेबल है, सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
दो दीवाने शहर में रिव्यू: सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
इंडिया
दिल्ली AI Summit में यूथ कांग्रेस का हंगामा, टी-शर्ट खोलकर पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी, बीजेपी बोली- देश विरोधी हरकत
AI Summit में यूथ कांग्रेस का हंगामा, टी-शर्ट खोलकर पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी, बीजेपी बोली- देश विरोधी हरकत
हेल्थ
Colon Cancer Symptoms: पेट दर्द और थकान को न करें नजरअंदाज, युवाओं को अपना शिकार बना रहा है ये खतरनाक कैंस
पेट दर्द और थकान को न करें नजरअंदाज, युवाओं को अपना शिकार बना रहा है ये खतरनाक कैंस
जनरल नॉलेज
मुगलों के समय कैसे मनाया जाता था रमजान, मुगल बादशाह कैसे करते थे रोजा इफ्तार?
मुगलों के समय कैसे मनाया जाता था रमजान, मुगल बादशाह कैसे करते थे रोजा इफ्तार?
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Embed widget