अमेरिका में रह रहा बेटा अपने घर पैसा भेजे, क्या उस पर भी लागू होगा FCRA?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उल्लंघन पर सज़ा घटी, व्यक्तिगत आय FRCA से बाहर।

FCRA Amendment Bill 2026: फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों ने देश से लेकर अमेरिका तक एक नई बहस छेड़ दी है. भले ही यह संशोधन विधेयक अभी संसद के किसी सदन में पेश नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका समेत कई वैश्विक मंचों पर इसे लेकर चिंता जताई जा रही है. यह कानून भारत में एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट, शैक्षणिक और धार्मिक संगठनों को मिलने वाली विदेशी आर्थिक मदद को नियंत्रित करता है. वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान लागू हुए इस कानून को अब और सख्त व पारदर्शी बनाने की तैयारी है. ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि आम नागरिकों की पारिवारिक कमाई पर इसका क्या असर पड़ेगा और गैर-सरकारी संगठनों के लिए कौन से नियम बदलने जा रहे हैं.

FCRA कानून और इसकी बुनियादी शर्तें

एफसीआरए मूल रूप से एक ऐसा प्रशासनिक तंत्र है जो तय करता है कि कोई भी भारतीय संस्था, ट्रस्ट या कंपनी विदेशों से मिलने वाले चंदे या उपहार को किस कानूनी प्रक्रिया के तहत स्वीकार कर सकती है. कानून का मुख्य उद्देश्य विदेशी धन के उस इस्तेमाल को रोकना है जो देश की सुरक्षा, अखंडता और कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल असर डाल सकता है. इसके तहत विदेशी सहायता लेने वाली हर संस्था को सरकार से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है. साथ ही, हर साल प्राप्त रकम और उसके खर्च की विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपनी पड़ती है.

FCRA के कड़े ऐतिहासिक बदलाव

इस कानून में समय-समय पर बड़े बदलाव किए जाते रहे हैं, जिससे विदेशी फंडिंग की निगरानी और सख्त होती गई है:

1984 का संशोधन: विदेशी चंदा लेने वाले हर गैर-सरकारी संगठन (NGO) के लिए सरकार के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया और हर 5 साल में इसके नवीनीकरण का नियम बना.

विदेशी चंदा लेने वाले हर गैर-सरकारी संगठन (NGO) के लिए सरकार के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया और हर 5 साल में इसके नवीनीकरण का नियम बना. 2020 का संशोधन: विदेशी फंड हासिल करने की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाते हुए यह तय किया गया कि विदेशी धन केवल नई दिल्ली स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की मुख्य शाखा के विशेष खाते में ही लिया जा सकेगा.

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FCRA में क्या है नया संशोधन?

प्रस्तावित नए बिल में सरकार ने डेजिग्नेटेड अथॉरिटी गठित करने का फैसला किया है. यदि किसी संस्था का लाइसेंस रद्द होता है या तय सीमा में रिन्यू नहीं कराया जाता, तो यह अथॉरिटी उस एनजीओ की चल-अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकेगी, उनका प्रबंधन करेगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें बेच भी सकेगी. पहले लाइसेंस रद्द होने पर संपत्तियां केवल अस्थायी रूप से सरकार के पास जाती थीं, जो रिन्यू होने पर वापस मिल जाती थीं. हालांकि, नए बिल में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी धार्मिक संस्था का लाइसेंस रद्द होता है, तो भी उसके धार्मिक स्वरूप या उपयोग को बदला नहीं जाएगा.

नए विधेयक में सरल हुई प्रक्रिया

नए विधेयक में संस्थाओं को कानूनी संरक्षण देने के साथ-साथ कुछ प्रक्रियाओं को सरल भी किया गया है:

अपील की समय-सीमा: प्राधिकारी के फैसले के खिलाफ असंतुष्ट एनजीओ 90 दिनों के भीतर समीक्षा आवेदन दे सकते हैं और उनके पास जिला अदालत में अपील करने का अधिकार होगा.

प्राधिकारी के फैसले के खिलाफ असंतुष्ट एनजीओ 90 दिनों के भीतर समीक्षा आवेदन दे सकते हैं और उनके पास जिला अदालत में अपील करने का अधिकार होगा. सजा के नियम: किसी भी उल्लंघन पर जांच शुरू करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी. वहीं, एफसीआरए के उल्लंघन पर जेल की सजा को 5 साल से घटाकर 1 साल करने का प्रस्ताव है.

किसी भी उल्लंघन पर जांच शुरू करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी. वहीं, एफसीआरए के उल्लंघन पर जेल की सजा को 5 साल से घटाकर 1 साल करने का प्रस्ताव है. स्वतः रद्द लाइसेंस: यदि कोई संस्था अपनी लाइसेंस अवधि समाप्त होने से पहले रिन्यूअल का आवेदन जमा नहीं करती है, तो उसका पंजीकरण खुद-ब-खुद समाप्त हो जाएगा.

विदेशी आय पर क्या हैं एफसीआरए के नियम?

कई लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि विदेश से आने वाला हर पैसा एफसीआरए के दायरे में आता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. एनआरआई और आम नागरिकों के व्यक्तिगत लेन-देन पर यह कानून लागू नहीं होता:

पारिवारिक मदद: अमेरिका या किसी भी देश में काम कर रहे भारतीय नागरिक द्वारा अपने माता-पिता या परिवार को भेजी गई कमाई सामान्य बैंकिंग नियमों (FEMA) के तहत आती है, यह एफसीआरए में नहीं आती है.

अमेरिका या किसी भी देश में काम कर रहे भारतीय नागरिक द्वारा अपने माता-पिता या परिवार को भेजी गई कमाई सामान्य बैंकिंग नियमों (FEMA) के तहत आती है, यह एफसीआरए में नहीं आती है. व्यावसायिक आय और वेतन: किसी भारतीय कंपनी को विदेशी ग्राहकों से मिला कमर्शियल पेमेंट या विदेश में कार्यरत व्यक्ति को मिलने वाली सैलरी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानी जाती है.

किसी भारतीय कंपनी को विदेशी ग्राहकों से मिला कमर्शियल पेमेंट या विदेश में कार्यरत व्यक्ति को मिलने वाली सैलरी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानी जाती है. विदेशी निवेश: एफसीआरए कानून केवल एनजीओ दान और चैरिटी पर लागू होता है, व्यावसायिक निवेश (FDI) पर नहीं.







कब कोई पैसा माना जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन?

कानून की परिभाषा के अनुसार, जब कोई विदेशी सरकार, विदेशी कंपनी, फॉरेन फाउंडेशन या ट्रस्ट किसी भारतीय एनजीओ या व्यक्ति को सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य या पर्यावरण से जुड़े काम के लिए दान या अनुदान देता है, तो वह एफसीआरए के तहत आता है. इसके अलावा नकद राशि, विदेशी प्रतिभूतियां और महंगे उपहार भी इसी दायरे में शामिल होते हैं. यदि कोई संस्था बिना वैध एफसीआरए पंजीकरण के ऐसा विदेशी अनुदान स्वीकार करती है, तो उसे गैर-कानूनी माना जाता है.

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