तमिलनाडु के CM विजय सोमवार (23 नवंबर 2026) को सहयोगी दलों के विधायकों से मुलाकात कर सकते हैं. सूत्रों के अनुसार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय विधायकों से ग्रीनवेज रोड स्थित अपने आधिकारिक आवास पमनी इल्लम पर भेंट करेंगे. इस जगह पर उनका ऑफिस भी है, जहां वे जरूरी मिटिंग करते हैं. इस बीच वह गठबंधन में शामिल विधायकों के साथ महत्वपूर्ण परामर्श बैठक करेंगे.

CM विजय दोपहर 2 बजे बैठक में शामिल होंगे. इस दौरान राज्य सरकार का समर्थन करने वाले गैर-TVK विधायक शामिल हो सकते हैं. इनमें कांग्रेस, VCK, MDMK, IUML और वाम दलों के विधायक शामिल हैं. गौरतलब है कि इससे पहले 1 जुलाई और 9 सितंबर को CM विजय की तरफ से बुलाई गई परामर्श बैठकों में वाम दलों CPI और CPI(M) ने हिस्सा नहीं लिया था.

STORY | TN CM Vijay likely to meet MLAs of supporting parties on Monday Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay is likely to hold a key consultative meeting with legislators from the alliance and supporting parties at his official residence-cum-camp office, Pamani Illam, on Greenways Road here on Monday, sources said. READ: https://t.co/0K1GzNMvVm — Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2026

बीजेपी ने विजय पर क्यों साधा निशाना

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कार्तिगई दीपम विवाद पर तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपाथून कार्यक्रम के तहत दीपक जलाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 24 नवंबर को कुछ शर्तों के साथ दी गई थी. इसके बावजूद दीपक नहीं जलाने दिया गया. तमिलनाडु की 'इंडिया' गठबंधन सरकार (TVK सरकार) सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू न करने पर अड़ी हुई है.

इससे पता चलता है कि उनके मन में संविधान के प्रति रत्ती भर भी सम्मान नहीं है और हिंदू धर्म के प्रति गहरी नफरत भरी है. वे सनातन धर्म को खत्म करने की अपनी पुरानी सोच पर चल रहे हैं. एक ऐसी सोच, जिसे वे 2022 से हर साल दोहराते आ रहे हैं. वे हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए HIV और कोरोनावायरस जैसे अपमानजनक और निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल करने तक चले गए हैं.