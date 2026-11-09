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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSBI International Network: विदेश में कहां-कहां है SBI Bank, कितना बड़ा इसका नेटवर्क?

SBI International Network: विदेश में कहां-कहां है SBI Bank, कितना बड़ा इसका नेटवर्क?

SBI International Network: हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किस्को, टेक्सास में‌ एक नई ब्रांच खोली है. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस बैंक की ब्रांच दुनिया के कितने देशों में है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 09 Nov 2026 01:41 PM (IST)
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  • एसबीआई का 29 देशों में सबसे बड़ा विदेशी नेटवर्क।
  • बैंक ने हाल ही में अमेरिका में फ्रिस्को शाखा खोली।
  • इसका नेटवर्क अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैला।
  • योनो ग्लोबल ऐप सक्रिय; बैंक शीर्ष 50 में है।

SBI International Network: भारतीय बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक का नेटवर्क सबसे बड़ा है. 2026 तक यह 29 देश में 245 विदेशी शाखाएं और कार्यालय चल रहा है. इन्हें ओवरसीज पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के रूप में जाना जाता है. बैंक ने नवंबर 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिस्को, टेक्सास में एक नई शाखा खोलकर इसका विस्तार किया है. इसका अंतरराष्ट्रीय संचालन भारतीय ग्राहकों और व्यवसायों को कई महाद्वीपों के बड़े वित्तीय केंद्रों से जोड़ता है. 

एसबीआई की विदेशी उपस्थिति में शाखाएं, उप कार्यालय, प्रतिनिधि कार्यालय, बैंकिंग सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम शामिल हैं. अपने भौतिक कार्यायलयों के साथ-साथ बैंक संवाददाता बैंकिंग संबंध बनाए रखना है और अपने YONO ग्लोबल प्लेटफॉर्म के जरिए से डिजिटल सेवा देता है.

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अमेरिका में मौजूदगी 

संयुक्त राज्य अमेरिका में एसबीआई न्यूयॉर्क, शिकागो और वाशिंगटन, डी.सी में काम करता है और नवंबर में टेक्सास में फ्रिस्को शाखा को जोड़ा गया है. कैलिफोर्निया में इसकी एक बैंकिंग सहायक कंपनी, भारतीय स्टेट बैंक कैलिफोर्निया भी है. संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा बैंक की कनाडा में उपस्थित है और ब्राजील में एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस चलता है. 


SBI International Network: विदेश में कहां-कहां है SBI Bank, कितना बड़ा इसका नेटवर्क?

पूरे यूरोप में संचालन 

एसबीआई के यूरोपीय नेटवर्क में यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, बेल्जियम और रूस शामिल हैं. यूके में 12 से ज्यादा एसबीआई शाखाएं हैं जिनमें लंदन, बर्मिंघम और मैनचेस्टर में स्थान शामिल हैं. जर्मनी में बैंक फ्रैंकफर्ट में चलता है. इसी के साथ इसकी बेल्जियम में एंटवर्प की शाखा शामिल है. रूस में एसबीआई मॉस्को स्थित एक संयुक्त उद्यम के जरिए से चलाया जाता है.

एशिया प्रशांत और पड़ोसी देश 

एशिया प्रशांत क्षेत्र में एसबीआई का परिचालन सिंगापुर, हांगकांग, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया में है. इसके जापानी स्थानों में टोक्यो और ओसाका शामिल हैं. इसकी चीनी मौजूदगी शंघाई में है. बैंक सियोल में भी चलता है और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और मेलबर्न में इसकी शाखाएं हैं. 

एसबीआई का नेटवर्क भारत के पड़ोसी देशों तक फैला हुआ है. बांग्लादेश में 20 शाखाएं हैं और श्रीलंका में परिचालन में कोलंबो, कैंडी और जाफना शामिल हैं. नेपाल में बैंक अपनी सहायक कंपनी, नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड के जरिए से चलता है. इसकी 120 से ज्यादा शाखाएं हैं. एसबीआई भूटान और म्यांमार में भी चलता है.


SBI International Network: विदेश में कहां-कहां है SBI Bank, कितना बड़ा इसका नेटवर्क?

मध्य पूर्व और अफ्रीका 

मध्य पूर्व में एसबीआई दुबई और अबू धाबी के साथ-साथ बहरीन, ओमान और इजरायल सहित संयुक्त अरब अमीरात में भी चलता है. इसके अफ्रीकी उपस्थिति में दक्षिण अफ्रीका, जोहाननसबर्ग और डरबन के स्थान, मॉरीशस, जहां इसकी 14 शाखाएं हैं और नाइजीरिया शामिल है. 

इसके विदेशी नेटवर्क का पैमाना 

245 विदेशी कार्यालयों का आंकड़ा सिर्फ पारंपरिक शाखाओं के बजाय अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति के अलग-अलग रूपों को शामिल करता है. इसमें मुख्य विदेशी शाखाएं, उप कार्यालय, प्रतिनिधि कार्यालय, विदेशी बैंकिंग सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक 29 देश में एसबीआई का परिचालन इसे भारतीय बैंकों के बीच सबसे बड़ा विदेशी बैंकिंग नेटवर्क बनाता है. 

बैंक के 56 देशों में 222 वित्तीय संस्थानों और बैंकों के साथ कॉरस्पॉडेंट बैंकिंग रिलेशनशिप भी हैं.  यह व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय व्यापार, भुगतान और सीमा पर लेनदेन का समर्थन करती है, जिससे एसबीआई की पहुंच उन देशों से आगे बढ़ जाती है जाए इसके अपने कार्यालय हैं.

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डिजिटल सेवा और वित्तीय ताकत 

एसबीआई का योनो ग्लोबल एप्लीकेशन विदेश में उसके 14 अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय और सहायक कंपनियों में चालू है. यह प्लेटफॉर्म विदेशी बाजारों में ग्राहकों तक डिजिटल बैंकिंग सेवा देने के बैंक के प्रयास का हिस्सा है. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक एसबीआई का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पैमाना भी काफी बड़ा है. बैंक दुनिया के टॉप 50 बैंकों में शुमार है. इसकी विदेशी जमा राशि ₹2.83 लाख करोड़ से ज्यादा है. इसी के साथ फॉरेन एडवांस ₹8.31 लाख करोड़ से ज्यादा है. 

क्षेत्रीय प्रसार में वित्तीय केंद्रों के साथ-साथ शाखा नेटवर्क वाले नजदीकी बाजार भी शामिल है. बांग्लादेश, नेपाल और मॉरिशस खासतौर से बताए गए शाखा युगों के लिए जिम्मेदार हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और एशिया प्रशांत में कार्यालय भौगोलिक कवरेज देता है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 09 Nov 2026 01:41 PM (IST)
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