हैदराबाद पुलिस को एक ईमेल मिला है, जिसमें शहर को बम धमाके करने और 26/11 मुंबई हमलों जैसी घटना को दोहराने की धमकी दी गई है. इसके बाद सिटी पुलिस ने रविवार को सुरक्षा बढ़ा दी है. माना जा रहा है कि यह ईमेल पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है. इसमें 26/11 मुंबई हमलों की तर्ज पर आतंकी हमले करने की चेतावनी दी गई है.

हैदराबाद पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने बताया कि हैदराबाद की कुछ जगहों पर बम हमलों की धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद, पुलिस ने तुरंत एहतियाती सुरक्षा कदम उठाए हैं.

मेल भेजने वालों की पहचान पर हो रहा काम

उन्होंने रविवार रात एक बयान में कहा कि संदिग्ध जगहों पर 'एंटी-सबोटेज' (तोड़फोड़-रोधी) जांच की गई है. साथ ही, आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है. उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम पुलिस इस धमकी भरे ईमेल को भेजने वालों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए तेजी से काम कर रही है.

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करें, न ही उसे फैलाएं और शांत रहें. अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु दिखाई दे, तो तुरंत 112 नंबर डायल करके पुलिस को सूचित करें.

क्या था धमकी का मकसद

कमिश्नर ने आगे कहा कि हैदराबाद पुलिस चौबीसों घंटे उपलब्ध है और हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. स्पेशल ब्रांच द्वारा सभी पुलिस स्टेशनों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भेजे गए एक अलर्ट संदेश के अनुसार, खुद को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा बताने वाले एक व्यक्ति ने हैदराबाद के होटल टूरिस्ट प्लाजा (काचीगुडा) और काचीगुडा रेलवे स्टेशन पर बम धमाके करने की धमकी दी है. इस धमकी का मकसद कम से कम 300 लोगों की जान लेना है.

धमकी देने वाले ने कहा है कि वह हैदराबाद में 26/11 जैसे मुंबई आतंकी हमलों को दोहराएगा. उसने बताया कि ये हमले उनके नेता लतीफ भट और अन्य साथियों के भारतीय सेना द्वारा मारे जाने का बदला लेने के लिए किए जा रहे हैं.

अलर्ट संदेश में कहा गया है कि दो महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों (एक होटल और एक प्रमुख रेलवे स्टेशन) को मिली इस खास धमकी के मद्देनजर, सुरक्षा को लेकर तत्काल चिंता पैदा हो गई है. इससे आम लोगों की जान-माल को खतरा हो सकता है.

हाई अलर्ट जारी

क्राइम ब्रांच ने सभी पुलिस अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने और सुरक्षा व निगरानी को मजबूत करके तुरंत एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी है. यह निर्देश हैदराबाद के काचीगुडा स्थित होटल टूरिस्ट प्लाजा और काचीगुडा रेलवे स्टेशन के साथ-साथ भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों, होटलों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, धार्मिक स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के लिए दिए गए हैं.

अधिकारियों से कहा गया है कि वे संदिग्ध व्यक्तियों, लावारिस वस्तुओं, वाहनों और किसी भी असामान्य गतिविधि पर विशेष ध्यान दें. साथ ही, पर्याप्त गश्त, तोड़फोड़-रोधी जांच (एंटी-सबोटेज चेक) और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने को कहा गया है.

इनपुट-आईएएनएस

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